 東京IPAC論壇登場 前英相籲挺台行動要趁早 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2023

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时政风云

東京IPAC論壇登場 前英相籲挺台行動要趁早

「如果烏克蘭有加入北約，或許普京就不敢入侵？」前英相特拉斯拋出這樣的疑問，以此呼籲自由民主國家記取教訓，及早採取行動提高台灣的國際地位，阻擋中國野心。

前英相特拉斯17日在日本東京出席IPAC論壇。

前英相特拉斯17日在日本東京出席IPAC論壇。

（德國之聲中文網）前英國首相特拉斯（Liz Truss）週五（2月17日）在日本東京出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）主辦的論壇，主張應「提高台灣的地位，彰顯其對全球的價值」。特拉斯表示，台灣被排除於世界衛生組織（WHO）等國際組織之外，不僅不利於台灣，也不符合全球利益，因此現在應該「糾正這個錯誤」，以免為時太晚。

特拉斯形容台灣是「自由的燈塔」，在當今這樣一個「公民自由和人權常被打壓的世界」上，更顯重要。台灣在公共衛生方面「有很多值得學習之處」，卻缺乏與國際溝通交流的管道；改變這樣的處境，才能「幫助台灣人替自己發聲，而非由別人代言」。

17日，在中國外交部記者會上，發言人汪文斌被問及中國如何看待特拉斯的演說。據中國媒體環球網報導，有記者稱特拉斯「有很多批評中國的表態」；汪文斌則回應，雖然尚未看到演說具體內容，但中國「一貫反對歪曲事實、抹黑中國」。

特拉斯：民主國家必須確保台灣有自衛能力

演說中，特拉斯傳達出這樣的訊息：「預防勝於治療」，提醒民主世界應從俄烏戰爭中學到教訓。她對北大西洋公約組織（NATO）拋出質疑：「我們必須問自己，如果我們有允許烏克蘭加入北約，（俄國總統）普京還敢入侵嗎？」

特拉斯表示，民主國家必須確保台灣有能力自衛，「這就是今天的重點」。整場演說，特拉斯不斷重申台灣的重要性，並強調自由民主國家應該竭盡所能，強化與台灣的關係。許多國家因為跟中國的協議，只能與台灣保持有限的外交關係；如今，世界局勢有所轉變，很多國家開始重新考量如何與台灣互動

前英國首相特拉斯在東京演說時，形容台灣是自由世界的燈塔。

前英國首相特拉斯在東京演說時，形容台灣是自由世界的燈塔。

中國國家主席習近平早已清楚展露統一台灣的野心；特拉斯認為，若其野心成真，「會帶來災難性的後果」。她表示：「既然是自由世界促成了中國崛起，那就該由自由世界挑戰它的經濟優勢地位，而且要趁早。」

特拉斯指出，不久前英國與中國關係曾迎來所謂的「黃金時代」。2015年，習近平曾造訪英國，當時英國盛情接待，但特拉斯如今說：「現在回頭看，我認為這傳遞了錯誤的訊息。」

莫里森：習近平不會放棄中國夢

前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）17日也出席了IPAC活動，強調各國不該以綏靖態度面對中國。

近期中國與澳洲的關係似有緩和跡象，但莫里森表示，澳洲絕不能就此改變態度、不與盟友合作。在莫里森看來，習近平或許改變了做法，但「意圖」恐怕還是一樣，「可以確定習近平不會放棄他的中國夢」。

（綜合報導）

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