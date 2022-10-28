東京都通過同性伴侶制度 下一步呢？

（德國之聲中文網）東京都11月1日正式實施「伴侶宣誓制度」，當天出席聯合記者會的山本女士說：「全部的人、所愛的人，都應該擁有安心生活的權利。這個訊息意義由首都東京來跟我們說，真的太大了」。

她說：「『都』已經做到了，那『國』是不是也可以了？我們一起這樣問吧」。

隔天，官方公佈已有115組提交申請書，並在制度上路的當天核發證書，可適用於東京都內的16個區與地級市，未來並會陸續增加。持有證書的同性伴侶，可在伴侶醫院探病或搬入租賃住宅時被視為一家人。

不單是公營設施未來會認可，民營企業也陸續跟進。包括部分保險企業也在當天開始接受東京都核發的證明書，並認可同性伴侶可作為對方的保險受益人，大型電信企業都科摩 (NTT DoCoMo)等，也可以憑藉東京都的證明書申請「家族通話優惠」等，其他企業的方案未來也將陸續出籠。

「萬一將來發生了什麼事，這份文件可以作為我跟伴侶關係的證明，真的很重要」。11日成為首批被認可的同志伴侶長村女士，在接到證書後接受《每日新聞》訪問時表達感激之情，她與伴侶茂田女士育有一個就讀小學的孩子，但是長年因為提不出家族與姻親關係，讓孩子在就學路上相對辛苦。

透過東京都核發的證明，長村與茂田女士在當地可以成為伴侶，但是小孩子在戶籍上仍是屬於非家族成員。因此茂田女士也稱「希望未來這不再是大人們間的證明，也是可以成為孩子們真正的『保護傘』，法律上仍有需要解決的課題」，提點出下一階段的同性婚姻目標。

等待多年髮已白

另一頭在東京都新宿區鬧區新宿三丁目，經營40年酒吧的大塚隆史在74歲時迎來同志伴侶身份被認可的一天。

《朝日新聞》10月30日刊登大塚的訪問提到，他在先前知道這個制度時，就決定要申請。大塚與他的51歲伴侶伸二20年前在酒吧邂逅，因為情投意合，對藝術與價值觀的看法都相同，因此展開交往，一年後展開在公寓的同居生活。

然而，雙方相差23歲，年紀較長的大塚時常擔心自己會早先一步離開人世，因此希望將財產等留給伸二。在日本尚未開放同志伴侶制度下，大塚只能收留伸二為養子，讓他能夠繼承其遺產。

就這樣，在2013年時，大塚與伸二兩人成為戶籍上「父子」的情侶，大塚回憶：「與其等待不知何時才能通過的同性婚姻，這樣還能守護我跟他的家族關係，有能實際利用的制度就先利用了」，兩人對於未來採取較現實的做法。

直到2022年，當他們兩人知道東京都要承認伴侶制度時，便在10月14日率先申請。他們認為，也許將來伴侶制度會變成婚姻，讓他們看到一絲曙光。雖然日本《民法》規定，有養子女關係不得結婚，但大塚認為，若未來同性婚姻通過時，東京都會體諒他們當年的決定。

世田谷與澀谷先行

日本的同性伴侶制度先前已經在全國200多個自治體城市引進，東京都則是47個都道府縣中的第10個案例。不過在東京都內的區中，世田谷與澀谷這兩區早早從7年前開始就引進同性伴侶制度。根據官方數據，至10月底前，世田谷已有205組、澀谷區已有73組被認定為同志伴侶。

世田谷區也從11月起，將被認養的孩子等也被視為家人，實施「家族同志伴侶制度」。這是因為該區實施同性伴侶制度以來，常常碰到同性伴侶接送孩童上下學的問題，但是同性伴侶過去不能作為「家長」進入學校、幼稚園或是電話請假等，再經過7年努力後，該區也通過家族認可制度。未來作為家長，同志伴侶也可以幫孩子申請各項補助津貼與優惠券。

同樣，走為潮流尖端的澀谷區，也在這7年修改許多相關規範，包括同性伴侶在申請證書與相關公家機關制度時的費用予以補助。同時這幾年也加強區內公職人員對同性伴侶、性少數認知相關的知識，希望公職人員對此有更多理解。

只是，這些伴侶制度雖然有公共的認證，但是跟正式法律上，比如結婚或是入戶籍等仍有一段差距。未來東京都除了將定期對各大企業宣導外，也期盼自身的制度改變，能夠影響未來法律修訂。

反對方的聲音

對比過去20年，同志權益已經在慢慢進步中，但是相較之下，仍有部分區域在引入同性伴侶制度上始終爭論不休。

2022年1月底，在日本北陸地區的富山縣召開一場研討會，對同性伴侶提出諸多質疑，稱「同性戀愛是心理疾病」和「同性婚姻子女教育會出問題」。

當時包括富山縣與富山市都在考慮是否要引進伴侶制度。但由於該教會也是當地政治界的長期選舉金主，因此被認為是要藉此機會宣傳「教義」。

事實上，至今日本仍有許多自治體仍在考慮接受同性伴侶制度，除了與特定宗教千絲萬縷的關係外，人口高齡化嚴重的城市接受同性制度的比例就偏低，這也是未來日本在拓展同志權利上會遇到的課題。

根據日本《朝日新聞》在2021年3月所發布的民意調查，同性婚姻是否該納入法律等，就有65%表示支持、22％表示反對。對比2015年時支持比例41％、反對比例37%比較起來，這幾年日本民眾對於同性婚姻愈來愈支持。在該項調查中，18歲至29歲的族群更是高達86%表示支持，30至39歲族群也有80%表示支持，但在70歲以上僅有37%表示支持，顯示愈往高年齡層，同性婚姻支持比例就愈低。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 加拿大 位居榜首的是加拿大。该国2005年率先将同性婚姻合法化。每年6月的多伦多同志骄傲游行也非常有名。此外，每年8月的蒙特利尔同志骄傲节也享誉全球。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 马耳他 欧洲地区排名榜首的则是南欧岛国马耳他。2004年，该国就将歧视性少数群体界定为犯罪行为。2016年，该国更是在欧洲范围内率先正式取缔同性恋转换疗法。不过，颇为自由化的马耳他却没有很多被广为人知的同性恋节庆日。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 葡萄牙 里斯本、波尔图被认为是最为宽容的城市之一，那里有众多同性恋酒吧。该国2010年引入同性婚姻，同性恋家庭从2016年起可以合法收养子女。不过，在跨性别人群、转换疗法、献血等方面，葡萄牙还有不小的改进空间。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 瑞典 引领进步意识形态的瑞典，有着一系列保护性少数群体权益的法律。早在1944年，该国就不再将同性恋定义为犯罪。现在，瑞典语甚至还引入了中性人称代词hen，用来称呼那些认为自己既不是男性也不是女性的人士。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 乌拉圭 拉美地区的乌拉圭也对性少数群体颇为宽容，是美洲大陆最早引入同性婚姻的国家之一。早在1934年，同性婚姻就已合法化，2004年还引入了反歧视法案。该国目前有着庞大的LGBTQ社群。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 澳大利亚 澳大利亚1984年就立法规定，不得就性取向、性别认同、跨性别特征而歧视他人。2017年，同性婚姻也在该国合法化。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 德国 德国的LGBTQ友好指数近年来也有所上升，科隆、柏林都有庞大的LGBTQ社群。2017年，德国将同性恋婚姻正式合法化；2018年，德国正式承认了男女之外的其他性别认同。不过，德国也依然面临歧视甚至仇视LGBTQ之社会问题。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 冰岛 冰岛素以安全、多元、宽容著称。二十多年前，该国就引入了同性婚姻，首都雷克雅未克的同志骄傲游行也颇有名气。该国的同性恋节庆活动每年能够吸引超过10万名游客。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 台湾 在亚洲地区，台湾在LGBTQ方面领风气之先。反歧视法案被修订，同性恋伴侣能够收养子女，跨性人权益得到保护。2019年，台湾率先在亚洲引入同性婚姻，高雄更是获得了2025年世界骄傲节的承办权。数位部长唐凤也是全球首位跨性人出任内阁部长。

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 哥伦比亚 哥伦比亚是一个天主教国家，大男子主义传统也根深蒂固。不过，该国对LGBTQ群体的立法保护依然处于全球先进行列。2016年，该国引入同性婚姻，2021年更是被评为南美地区最适合LGBTQ的旅行目的地。 作者: Sophie Dissemond





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