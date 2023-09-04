東京不满中国禁日本海鲜 两国WTO交锋

（德国之声中文网）日本外务省周一（9月4日）晚间表示，日本已向世界贸易组织（WTO）提交反驳书，主张中国在福岛核废水排放后对日本海鲜实施的禁令「完全不可接受」。

中国在8月31日向世贸组织通报其暂停进口日本水产品，对此日本表示反驳，称将在WTO委员会解释其立场，并敦促中国立即撤销这一行动。

此前有日本官员表示，日本可能会向世贸组织提出申诉；美国驻日本大使上周表示，美国将支持日本申诉。

日本内阁官房长官松野博一（Matsuno Hirokazu）5日对记者表示，日本将在各种外交论坛上解释排放水的安全性，包括本月在印尼举行的东盟（ASEAN）峰会和在印度举行的二十国集团（G20 ）峰会。

东京外务省4日在另一份声明中表示，日本要求中国根据《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），讨论进口禁令。

尽管水产在日本以汽车为主的全球贸易中所占比例不足1%，但2022年日本向中国出口了价值约6亿美元的水产品，使其成为日本最大的出口市场，其次是香港。

核电站废水排海让福岛的渔业再次受到打击

日本追加207亿日元支持水产

日本首相岸田文雄周一（9月4日）宣布追加207亿日元（1.41亿美元）紧急基金，以帮助因中国针对福岛核电站废水排放而实施的日本海鲜禁令受到打击的出口商。

经处理后的福岛核电站废水从8月24日开始排入海洋，预计将持续排放数十年。日本渔业协会和邻国的一些团体对排放表示强烈反对，而中国更是立即禁止所有日本海产品进口。香港和澳门则是禁止从福岛和其他九个都县进口日本海鲜。

在废水排放开始前几个月，中国的贸易限制就已经影响了日本海鲜出口，导致一些货物在中国海关滞留数周。扇贝、海参和其他中国受欢迎的海鲜价格暴跌。该禁令影响了远离福岛的北海道北部岛屿等地区海鲜的价格和销售。北海道是许多扇贝的种植基地。

岸田表示，紧急基金是政府此前拨出的800亿日元（5.47亿美元）的补充，用于支持渔业和海鲜加工以及对抗对日本产品声誉的损害。

岸田说："我们将竭尽全力保护日本渔业。"他恳请人们通过在餐桌上消费更多海鲜等方式提供帮助。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 日相岸田率领内阁阁员品尝福岛食材 日本首相岸田文雄8月30日在首相官邸举行午餐会。他在镜头前表示，午餐的菜品全部都是福岛食材，“太好吃了”。他呼吁，“大家可以购买车站便当或者进行网购，来支持安全美味的日本海鲜”。日本总务省、厚生劳动省、数位厅、经济产业省纷纷在社交媒体上张贴出阁员品尝福岛便当的照片。日本在8月24日宣布开启福岛核电站排海作业后，中国宣布全面暂停进口日本水产品。香港和澳门纷纷向日本发出食品进口禁令。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 经产大臣西村康稔为三陆常磐“带货” 日本经产大臣西村康稔29日在社交媒体上贴出自己的午餐照片并配文称：“今天的午餐是 ALPS处理水排放后用8月25日在福岛县岩城捕获的鲈鱼制作的盐烧饭。此外还有我一贯吃的福岛产海藻做的味增汤。品尝的是饱含着渔民心声、自豪和自信的三陆常磐（即岩手、宮城、福島及茨城县）美味。为了他们不被中国的骚扰电话打败，我们会继续支持。今后我还会继续吃三陆常磐的美味。”西村还在视频中称他最近每天午饭都吃福岛食材。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 首相官邸福岛食材午餐会菜品曝光 日本首相岸田文雄30日在官邸举办使用福岛县产海鲜的午餐会。参加午餐会的还有财务相铃木俊一、经济产业相西村康稔和儿童政策担当相小仓将信。首相官邸当日在网络社交平台上公布了菜品的照片。菜品包括福岛大米饭、味增汤、比目鱼鲈鱼章鱼刺身、帝王菜、猪肉、日本泡菜及饭后水果。全部食材均取自福岛。共同社指出，中国全面暂停进口日本水产品，首相官邸午餐会旨在凸显食品的安全性，消除负面影响。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 岸田视察东京丰洲市场 8月31日，日本首相岸田文雄前往东京丰洲市场。他在经营包括福岛在内的常磐地区海产品的批发店试吃了海产品。在与商贩交谈时，商贩们表示，依赖水产品出口的企业受到严重打击。此后他表示，“为了在避免仅依赖中国市场的情况下，使业务能持续、稳定地发展，将启动分散对特定国家依赖的紧急援助措施”。新的支援政策包括刺激日本国内消费、应对风评被害、水产企业改变出口目的地和加强国内加工体制等措施。去年日本水产品出口额总共达到3873亿日元。其中对中国的出口额最多，达到871亿日元。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 农林水产大臣口误致歉 日本农林水产大臣野村哲郎（图片居中）曾在8月30日响应日相带头吃福岛食品的号召，在网上公布了自己吃福岛北极贝便当的照片。但他31日在首相官邸回答记者提问时使用了“污染水”一词。此后野村撤回了发言，并称“我措辞不当，就此诚恳道歉。我的发言给以福岛县为首的相关人士造成了困扰，深表歉意”。9月1日他再度道歉表示，“令福岛民众和相关人士感到不快，非常抱歉”。他表示，从前一日起就在深刻反省”，且将致力于为扇贝等水产业者和加工业者提供支援。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 美国驻日大使前往福岛品尝海鲜 美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月31日前往福岛县，目的是对日本政府的福岛第一核电站处理水排海决定表示支持。在福岛核电站附近的相马市，伊曼纽尔与市长立谷秀清共进午餐，吃着当地捕获的海鲜。他与当地渔业相关人士进行交流并呼吁：“希望日本国内外的人都知道福岛的鱼很安全”。他还给《日本经济新闻》撰文称：“日本对福岛核事故的处理向国际社会提供了国际社会最高标准的模范。我非常期待吃福岛桃子。”

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” “我不会和别人分享（福岛）葡萄” 日本经济新闻报道称，在渔港附近的特产店“浜站松川浦”，除了比目鱼等鱼类外，伊曼纽尔还购买了自己爱吃的当地特产桃子。据介绍，8月24日福岛核电站排海作业开始后，该店接到了100多通从中国打来的骚扰电话。伊曼纽尔在社交媒体X上表示，他还在福岛买了日本泡菜、桃子、梨和葡萄，“说清楚，我不会和别人分享葡萄的”。次日，伊曼纽尔还在X上贴出与美国战略司令部司令科顿（Anthony J. Cotton）一起分享福岛桃子的照片。



这笔资金将用于为日本海鲜寻找取代中国的新市场，以及政府购买海鲜进行临时冷冻和储存。日本政府还将寻求扩大国内海鲜消费。

日本官员们表示，他们计划在台湾、美国、欧洲、中东以及马来西亚和新加坡等东南亚国家培育新的出口目标市场。

岸田上周五（9月1日）访问东京最大水产品市场丰洲鱼市，和商贩进行了交谈，评估中国禁令的影响，并承诺保护日本的海鲜产业。

岸田将于周二前往印度尼西亚参加东盟年度峰会，而中国总理李强也将出席此次峰会。人们估计李强可能会对日本的废水排放问题提出批评。

2011年的地震和海啸摧毁了福岛核电站冷却系统，导致三座反应堆核芯熔毁，随后该核电站内积累了大量放射性废水。

日本官方和核电站运营商表示，自从经过处理后废水排放开始以来采集的所有海水和鱼类样本均远低于设定的放射性安全限值。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

中国大陆是日本海鲜最大的海外市场，占总量的22.5%，其次是香港，占20%。这两地禁令对日本渔业是一个重大打击。

野村综合研究所执行经济学家木内隆秀（Takahide Kiuchi）说，海产品出口只占日本出口总额的一小部分，除非紧张局势升级，中国将限制措施扩大到其他贸易领域，否则禁令对整体日本贸易的影响有限。

（美联社等）

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