杰克逊梦幻庄园低价出售 曾卷入猥亵男童风波

（德国之声中文网）已故巨星迈克尔·杰克逊去世10多年后，他的“梦幻庄园”现今以大幅折扣出售。美国亿万富翁、投资家罗恩·伯克尔（Ron Burkle）发言人周四（12月24日）宣布，伯克尔最近买下了位于加州的这个2700英亩(10.9平方公里)的豪华庄园。

伯克尔是杰克逊生前好友，曾担任过他的商业顾问。《华尔街日报》包奥，根据公开记录，这座几年前更名为“枫谷牧场”（Sycamore Valley Ranch）的庄园以2200万美元（1800万欧元）的价格售出。庄园最初售价超过1亿，之后曾降到6700万美元。

庄园内包括一栋1.25万平方英尺（1161平方米）的豪宅、一栋3700平方英尺的泳池别墅，还有一个拥有50个坐席的电影院，以及一个舞蹈室。宅邸还有一个迪斯尼式的童话火车站，消防队和谷仓。

伯克尔发言人说，他买下这座牧场“是作为土地储备”。

杰克逊在1988年以1950万美元的价格买下了这座住宅，并以《彼得·潘》中梦幻庄园大门“Neverland”命名。这里曾是他最喜欢的度假庄园。不过他在2005年因被指控在梦幻庄园猥亵男童而受审。2005年，法院裁定杰克逊猥亵儿童罪名不成立，之后杰克逊就搬出了这里。不过这座“梦幻庄园”也因此坏了名声。2008年杰克逊因“梦幻庄园”欠下债务，遂将其转让给债权方柯罗尼资本公司。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 震惊世界的消息 2009年6月25日，一个消息迅速传遍世界。“流行天王”迈克尔·杰克逊去世了。在此前不久，他刚刚宣布要用“This Is It”系列巡回演唱会来结束他的舞台生涯。杰克逊是历史上最成功的娱乐圈人物之一，生前出售了超过7亿5千万张唱片，拿走了13个全球音乐界的最高奖项：葛莱美奖(Grammy Awards)

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 并不幸福的童年 迈克尔·约瑟夫·杰克逊（Michael Joseph Jackson）1958年8月29日生于美国印第安纳州小城盖瑞的一个黑人贫民窟。他和5名兄弟以及3位姐妹的出身贫穷。杰克逊后来不断抱怨说，演艺事业剥夺了他的童年。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 “杰克逊五人组” 父亲乔·杰克逊（ Joe Jackson）很早就开始致力把孩子们训练成演艺明星：迈克尔五岁的时候就首次和兄弟们登台演出。这个5人兄弟组不断的赢得了各种才艺比赛，当中也有许多迈克尔的功劳。1969年，他们与具有传奇色彩的摩城唱片公司（Motown）签订了唱片合约。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 一举成名 1982年，迈克尔·杰克逊推出了个人专辑“Thriller”，开始了他征服世界的旅途。这张专辑成为了流行音乐史上最成功的专辑之一，也赋予了迈克尔“流行天王”的称号。在全球范围内售出超过1亿零8百万张。随后推出的“Bad”和“Dangerous”分别实现了3000万张和1500万张的销售量。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 全“新”的迈克尔 从外表上来说，“流行天王”也在不断的变化。1979年，他在一次事故中鼻梁骨折后做了第一次整容手术。而且，他的皮肤也越来越白。他说自己以黑皮肤为荣，但身体却受色素紊乱的影响。而且，杰克逊也越来越多的戴着口罩出现在公众场合，据称是害怕患上传染病。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 世外桃源：梦幻庄园 1988年，迈克尔·杰克逊买下了加利福尼亚州的一座庄园。并以童话快乐小飞侠彼得·潘故事里的“梦幻庄园”命名，将其改建成一座由游乐场、动物园和电影院组成的乐园。他把身患重病，或者家境贫寒的孩子请到这里，让他们免费娱乐。杰克逊心爱的宠物猩猩“Bubbles”也经常出现在这里。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 真爱还是做秀？ 1994年,“流行天王”杰克逊娶“摇滚天王”的女儿普雷斯利（Lisa Marie Presley）为妻。这场“闪电”婚姻只持续了20个月的时间。人们猜测，整个婚姻都是为媒体准备的一场秀。普雷斯利事后回忆说：“我完全爱上了他”。但是她不愿意“成为他宣传机器的一部分”。两人的第一次亲吻就已经是在杰克逊经纪人的精心安排下进行的。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 终于当爸爸了 离婚后，杰克逊与医师助理黛比•罗伊(Debbie Rowe)完婚。据说这个婚姻就是一场交易，因为迈克尔想要小孩。罗伊为他生了普里斯·迈克尔一世（Prince Michael I）和女儿帕里斯·凯瑟琳（Paris-Michael Katherine Jackson）。杰克逊本人表示，第三个孩子普里斯·迈克尔二世（Prince Michael II）是借腹所生。他自己得到了所有三个孩子的单独抚养权。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 巡演成功 1996年到1997年之间，迈克尔·杰克逊完成了他最后一次的全球巡演。这个以同名唱片“历史”（HIStory）为名的巡演包括在全世界58个城市举办的82场演出，总共有超过450万名歌迷到场。由此，杰克逊再续80年代的辉煌。他的“太空步”走得依然完美。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 严重的指责 1994年的时候就有关于迈克尔亵渎儿童的指责曝光。在向一个家庭支付了数百万的现金后，双方没有对簿公堂。2003年，新的指责又浮出水面。杰克逊虽然于2005年被判无罪，但是他的名声已经大幅受损。当他和母亲凯瑟琳离开法庭的时候，人们看到的是一个身心憔悴的杰克逊。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 准备重返乐坛 2009年3月，迈克尔·杰克逊出人预料的宣布要重返歌坛。名为“This Is It”的演出在预售阶段就远远超乎想象。但有人严重怀疑杰克逊的身体能不能撑下来计划中的40场演出。2009年6月25日，也就是他在洛杉矶第一场演出的前18天，杰克逊逝世的消息传遍世界。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 坐在被告席 法医的鉴定报告显示，“流行天王”死于麻醉剂使用过量。他的私人医生莫里（Conrad Murray）考虑到他严重失眠，所以为其开具了强力麻醉剂异丙酚。这名医生于2011年11月因过失杀人罪被判4年徒刑，由于在狱中表现优秀于2013年被提前两年释放。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 葬礼成为媒体盛事 2009年7月7日，迈克尔·杰克逊的追悼会在洛杉矶的斯台普斯体育中心(Staples Center)举行。到场的除了众多明星大腕以外，还有大约18000名歌迷和2000名记者。大约有10亿人通过电视转播见证了这位“流行天王”是怎样在金色的棺材中入葬的。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 杰克逊的遗产 “Jacko”给儿子普里斯·迈克尔一世（左）、女儿帕里斯以及普里斯·迈克尔二世（不在图中）留下了数十亿美元的遗产。其中的20%被用于慈善事业。杰克逊生前就捐赠了超过3亿美元，并成立了自己的基金会“治愈世界”(Heal The World)。因为在慈善领域的成就，他甚至获得过两次诺贝尔和平奖提名。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 去世后的辉煌 “流行天王”去世后，他的两张专辑已出版了。最新一张名为“Xscape”的专辑于2014年5月上市。美国《福布斯》杂志报道称，迈克尔·杰克逊逝世后已经入帐大约10亿美金。在他第五个忌日到来之际，又会有无数粉丝前往他的墓地悼念。“流行天王”没有被遗忘。

我们没有忘记：迈克尔·杰克逊 離世10年爭議不斷 2019年3月播出的「离开梦幻庄园」（Leaving Neverland）纪录片揭露迈克尔杰克逊当年涉及性侵男童的往事。即便已离世10年，針對他的性侵指控不斷。。 HBO等频道播出「离开梦幻庄园」影片后，加拿大有些电台不再播放他的音乐，「辛普森家族」制作团队移除了有他歌声的集數。 作者: Suzanne Cords/任琛



文木 / 洪沙 (法新社，路透社)

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