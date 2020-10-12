 杰克逊梦幻庄园低价出售 曾卷入猥亵男童风波 | 文化经纬 | DW | 25.12.2020

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文化经纬

杰克逊梦幻庄园低价出售 曾卷入猥亵男童风波

美国亿万富翁伯克尔以2200万美元买下了迈克尔·杰克逊在加州的梦幻庄园。这座宅邸最初售价超过1亿美元。杰克逊曾被指控在此猥亵男童。

Kalifornien | Neverland Ranch Michael Jackson

梦幻庄园的小火车站

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美国当地时间周二晚间，众多知名人士和成千上万的歌迷在洛杉矶参加了纪念已故流行天王迈克尔·杰克逊的纪录片"This is it"-《就是这样》的首映式。该纪录片还在全球多个城市的影院同步上演。许多歌迷戴着金手套参加首映式，以示对天王级偶像的追忆与怀念。

（德国之声中文网）已故巨星迈克尔·杰克逊去世10多年后，他的“梦幻庄园”现今以大幅折扣出售。美国亿万富翁、投资家罗恩·伯克尔（Ron Burkle）发言人周四（12月24日）宣布，伯克尔最近买下了位于加州的这个2700英亩(10.9平方公里)的豪华庄园。

伯克尔是杰克逊生前好友，曾担任过他的商业顾问。《华尔街日报》包奥，根据公开记录，这座几年前更名为“枫谷牧场”（Sycamore Valley Ranch）的庄园以2200万美元（1800万欧元）的价格售出。庄园最初售价超过1亿，之后曾降到6700万美元。

庄园内包括一栋1.25万平方英尺（1161平方米）的豪宅、一栋3700平方英尺的泳池别墅，还有一个拥有50个坐席的电影院，以及一个舞蹈室。宅邸还有一个迪斯尼式的童话火车站，消防队和谷仓。

USA - Michael Jackson auf seiner Neverland Ranch

迈克尔·杰克逊在梦幻庄园

伯克尔发言人说，他买下这座牧场“是作为土地储备”。

杰克逊在1988年以1950万美元的价格买下了这座住宅，并以《彼得·潘》中梦幻庄园大门“Neverland”命名。这里曾是他最喜欢的度假庄园。不过他在2005年因被指控在梦幻庄园猥亵男童而受审。2005年，法院裁定杰克逊猥亵儿童罪名不成立，之后杰克逊就搬出了这里。不过这座“梦幻庄园”也因此坏了名声。2008年杰克逊因“梦幻庄园”欠下债务，遂将其转让给债权方柯罗尼资本公司。

  • Michael Jackson

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    震惊世界的消息

    2009年6月25日，一个消息迅速传遍世界。“流行天王”迈克尔·杰克逊去世了。在此前不久，他刚刚宣布要用“This Is It”系列巡回演唱会来结束他的舞台生涯。杰克逊是历史上最成功的娱乐圈人物之一，生前出售了超过7亿5千万张唱片，拿走了13个全球音乐界的最高奖项：葛莱美奖(Grammy Awards)

  • Michael Jackson als Kind

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    并不幸福的童年

    迈克尔·约瑟夫·杰克逊（Michael Joseph Jackson）1958年8月29日生于美国印第安纳州小城盖瑞的一个黑人贫民窟。他和5名兄弟以及3位姐妹的出身贫穷。杰克逊后来不断抱怨说，演艺事业剥夺了他的童年。

  • Michael Jackson von den Jackson Five

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    “杰克逊五人组”

    父亲乔·杰克逊（ Joe Jackson）很早就开始致力把孩子们训练成演艺明星：迈克尔五岁的时候就首次和兄弟们登台演出。这个5人兄弟组不断的赢得了各种才艺比赛，当中也有许多迈克尔的功劳。1969年，他们与具有传奇色彩的摩城唱片公司（Motown）签订了唱片合约。

  • Popstar Michael Jackson 1984

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    一举成名

    1982年，迈克尔·杰克逊推出了个人专辑“Thriller”，开始了他征服世界的旅途。这张专辑成为了流行音乐史上最成功的专辑之一，也赋予了迈克尔“流行天王”的称号。在全球范围内售出超过1亿零8百万张。随后推出的“Bad”和“Dangerous”分别实现了3000万张和1500万张的销售量。

  • Michael Jackson mit Mundschutz

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    全“新”的迈克尔

    从外表上来说，“流行天王”也在不断的变化。1979年，他在一次事故中鼻梁骨折后做了第一次整容手术。而且，他的皮肤也越来越白。他说自己以黑皮肤为荣，但身体却受色素紊乱的影响。而且，杰克逊也越来越多的戴着口罩出现在公众场合，据称是害怕患上传染病。

  • Jacksons Neverland

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    世外桃源：梦幻庄园

    1988年，迈克尔·杰克逊买下了加利福尼亚州的一座庄园。并以童话快乐小飞侠彼得·潘故事里的“梦幻庄园”命名，将其改建成一座由游乐场、动物园和电影院组成的乐园。他把身患重病，或者家境贫寒的孩子请到这里，让他们免费娱乐。杰克逊心爱的宠物猩猩“Bubbles”也经常出现在这里。

  • Michael Jackson mit Lisa Marie Presley

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    真爱还是做秀？

    1994年,“流行天王”杰克逊娶“摇滚天王”的女儿普雷斯利（Lisa Marie Presley）为妻。这场“闪电”婚姻只持续了20个月的时间。人们猜测，整个婚姻都是为媒体准备的一场秀。普雷斯利事后回忆说：“我完全爱上了他”。但是她不愿意“成为他宣传机器的一部分”。两人的第一次亲吻就已经是在杰克逊经纪人的精心安排下进行的。

  • Michael Jackson mit Debbie Rowe

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    终于当爸爸了

    离婚后，杰克逊与医师助理黛比•罗伊(Debbie Rowe)完婚。据说这个婚姻就是一场交易，因为迈克尔想要小孩。罗伊为他生了普里斯·迈克尔一世（Prince Michael I）和女儿帕里斯·凯瑟琳（Paris-Michael Katherine Jackson）。杰克逊本人表示，第三个孩子普里斯·迈克尔二世（Prince Michael II）是借腹所生。他自己得到了所有三个孩子的单独抚养权。

  • Michael Jackson: Konzert-Auftritt 2001

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    巡演成功

    1996年到1997年之间，迈克尔·杰克逊完成了他最后一次的全球巡演。这个以同名唱片“历史”（HIStory）为名的巡演包括在全世界58个城市举办的82场演出，总共有超过450万名歌迷到场。由此，杰克逊再续80年代的辉煌。他的“太空步”走得依然完美。

  • Michael Jackson mit Mutter Katherine Jackson beim verlassen des Gerichtssaals

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    严重的指责

    1994年的时候就有关于迈克尔亵渎儿童的指责曝光。在向一个家庭支付了数百万的现金后，双方没有对簿公堂。2003年，新的指责又浮出水面。杰克逊虽然于2005年被判无罪，但是他的名声已经大幅受损。当他和母亲凯瑟琳离开法庭的时候，人们看到的是一个身心憔悴的杰克逊。

  • Michael Jackson

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    准备重返乐坛

    2009年3月，迈克尔·杰克逊出人预料的宣布要重返歌坛。名为“This Is It”的演出在预售阶段就远远超乎想象。但有人严重怀疑杰克逊的身体能不能撑下来计划中的40场演出。2009年6月25日，也就是他在洛杉矶第一场演出的前18天，杰克逊逝世的消息传遍世界。

  • Conrad Murray

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    坐在被告席

    法医的鉴定报告显示，“流行天王”死于麻醉剂使用过量。他的私人医生莫里（Conrad Murray）考虑到他严重失眠，所以为其开具了强力麻醉剂异丙酚。这名医生于2011年11月因过失杀人罪被判4年徒刑，由于在狱中表现优秀于2013年被提前两年释放。

  • Beerdigung Michael Jacksons

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    葬礼成为媒体盛事

    2009年7月7日，迈克尔·杰克逊的追悼会在洛杉矶的斯台普斯体育中心(Staples Center)举行。到场的除了众多明星大腕以外，还有大约18000名歌迷和2000名记者。大约有10亿人通过电视转播见证了这位“流行天王”是怎样在金色的棺材中入葬的。

  • Michael Jacksons Kinder Paris (r.) und Prince Michael I.

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    杰克逊的遗产

    “Jacko”给儿子普里斯·迈克尔一世（左）、女儿帕里斯以及普里斯·迈克尔二世（不在图中）留下了数十亿美元的遗产。其中的20%被用于慈善事业。杰克逊生前就捐赠了超过3亿美元，并成立了自己的基金会“治愈世界”(Heal The World)。因为在慈善领域的成就，他甚至获得过两次诺贝尔和平奖提名。

  • Michael Jackson-Fans

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    去世后的辉煌

    “流行天王”去世后，他的两张专辑已出版了。最新一张名为“Xscape”的专辑于2014年5月上市。美国《福布斯》杂志报道称，迈克尔·杰克逊逝世后已经入帐大约10亿美金。在他第五个忌日到来之际，又会有无数粉丝前往他的墓地悼念。“流行天王”没有被遗忘。

  • Michael Jackson - Neverland-Ranch (picture alliance/AP Photo/C. Kaster)

    我们没有忘记：迈克尔·杰克逊

    離世10年爭議不斷

    2019年3月播出的「离开梦幻庄园」（Leaving Neverland）纪录片揭露迈克尔杰克逊当年涉及性侵男童的往事。即便已离世10年，針對他的性侵指控不斷。。 HBO等频道播出「离开梦幻庄园」影片后，加拿大有些电台不再播放他的音乐，「辛普森家族」制作团队移除了有他歌声的集數。

    作者: Suzanne Cords/任琛


文木 / 洪沙 (法新社，路透社)

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