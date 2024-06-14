杯葛瑞士和平峰会？传中国私下力推北京方案

杯葛瑞士和平峰会？传中国私下力推北京方案2024年6月14日
（德国之声中文网）瑞士主办的乌克兰和平峰会将在週末登场，中国早前已表态不出席。路透社週五（6月14日）独家报道，有10名驻北京的外交官透露，中国正在游说各国政府支持中国版的和平方案；其中1人形容，中国此举是对瑞士峰会“隐约的杯葛”。
报道指出，中国藉由外国政要到访之际推动游说，此外也透过微信与外国使团通话、传信息。中国政府欧亚事务特别代表李辉今年5月曾出访土耳其、埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国；知情的外交官说，李辉还与许多发展中国家驻北京使馆的官员会面。
这些外交官表示，在与开发中国家沟通时，中国并不会公然批评瑞士峰会，也并非直接要求其放弃出席，而是向对方主张瑞士峰会将“拉长俄乌战事”；面对西方国家，中国则声称“有很多开发中国家对该峰会的立场跟中国一致”。
目前无法确定中国的游说活动带来多大的效果。不过，瑞士和平峰会6月初原本曾有107个国家和组织注册与会，如今下降到90多国。
在亚洲，菲律宾、日本等美国的盟友都会到场，泰国、新加坡、东帝汶也将出席。马来西亚和柬埔寨宣布不参加；后者跟中国经济往来密切，但该国参院主席洪森（Hun Sen）否认遭中国施压。印尼将派其驻瑞士的大使与会；越南尚未明确表态。
中国版乌克兰和平方案
俄罗斯并未受邀参与瑞士和平峰会。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月初曾表示，没有俄国参与，瑞士峰会不太可能促成具体成果，“完全是浪费时间”。
盡管中国受邀，但早前以“会议安排同中方要求及国际社会普遍期待还有明显差距”，并“将继续以自己的方式劝和促谈”为由，表示不会出席该场和平峰会。
今年5月下旬，中国与巴西共同提出另一个版本的乌克兰和平方案，被称为“六点共识”，跟中国在2023年2月发表的“十二点声明”版本不同，例如后者第一点便提及“尊重各国主权”，但前者并不包含类似文句。
6月11日，中方称已有101国和组织积极回应“六点共识”，其中52国和组织“已确认加入或正在认真研究加入方式”。
根据中国外交部公布的内容，“六点共识”首先提出“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”等三原则，其次强调“对话谈判”，但认为召开国际和会的前提是“俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论”。
中国外长王毅6月会晤土耳其外长费丹（Hakan Fidan）时曾补充说明，中国自俄乌战事初期至今，一直主张“劝和促谈……各国主权、领土完整应该得到尊重”；不过，中方认为现在“不具备”和谈条件，虽重视瑞士筹备和会的努力，但中国将“根据自身立场自主决定”是否参加。对于中国提出的和平方案，俄方表示支持。
乌克兰：公正的和平应立基于乌版方案
乌克兰总统泽连斯基5月底曾公开呼吁中国国家主席习近平参加瑞士和平峰会；在北京证实不出席之后，他指控俄国和中国试图阻止其他国家与会，“破坏”峰会的努力。中国否认施压他国。
针对俄乌议题，中国一贯主张“中立”，但习近平与俄罗斯总统普京在俄乌战争前夕达成“无止境”的友谊关系，加上双方过去2年来保持密切贸易往来，都遭欧美与乌克兰强烈质疑。
6月初，乌克兰外交部曾发声明，暗批中国在俄乌议题的立场失衡。
声明写道：“中国高官若参与（瑞士峰会），本来可以是实际贡献的大好机会，有助于在乌克兰实现公正与持久的和平，并恢复乌克兰领土完整。自（俄方）全面入侵以来，中国跟侵略国俄罗斯已经举行4场领袖峰会；这（瑞士峰会）会是中国展现出立场平衡的重大信号。”
乌方强调，身为承受战事的国家，“必须由乌克兰来定义什么是和平”，而且要实现这样的和平，唯一公正的基础是泽连斯基总统提出的和平方案。
根据乌克兰外交部公布的资讯，其和平方案要求彻底恢复乌克兰领土完整，“这点不容协商”；此外，俄罗斯军队必须全面撤出，且俄国必须被追究战争中犯下的罪行。
在瑞士和平峰会前夕，七国集团（G7）先在意大利举行领袖峰会，泽连斯基也有到场。他在与美国总统拜登的联合记者会上表示，他与习近平通过电话，习近平承诺不会出售武器给俄罗斯。“他（习近平）是不是个值得尊敬的人，我们拭目以待……他给了我承诺。”
泽连斯基也与拜登签署了为期10年的双边安全协议，替乌克兰未来加入北约奠定基础。另一方面，为了继续援助乌克兰，G7各国达成初步框架，将运用俄国存放在西方金融机构的被冻结资产未来会产生的利息，作为要给乌克兰的500亿美元贷款的基础。美联社等媒体引述法国官员消息指，此事具体细节有待敲定，预计今年底前，乌克兰就会获得贷款。
（综合报道）
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