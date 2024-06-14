杯葛瑞士和平峰会？传中国私下力推北京方案

中国宣布不参加瑞士和平峰会，先前已遭乌克兰总统泽连斯基批评。如今路透社消息指出，中国正私下游说开发中国家支持其提出的乌克兰和平方案。目前仍无法确定，此举是否成功说服他国放弃参与瑞士峰会。

（德国之声中文网）瑞士主办的乌克兰和平峰会将在週末登场，中国早前已表态不出席。路透社週五（6月14日）独家报道，有10名驻北京的外交官透露，中国正在游说各国政府支持中国版的和平方案；其中1人形容，中国此举是对瑞士峰会“隐约的杯葛”。

报道指出，中国藉由外国政要到访之际推动游说，此外也透过微信与外国使团通话、传信息。中国政府欧亚事务特别代表李辉今年5月曾出访土耳其、埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国；知情的外交官说，李辉还与许多发展中国家驻北京使馆的官员会面。

5月26日，中国政府欧亚事务特别代表李辉在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会面。（资料照） 图像来源: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/REUTERS

这些外交官表示，在与开发中国家沟通时，中国并不会公然批评瑞士峰会，也并非直接要求其放弃出席，而是向对方主张瑞士峰会将“拉长俄乌战事”；面对西方国家，中国则声称“有很多开发中国家对该峰会的立场跟中国一致”。

目前无法确定中国的游说活动带来多大的效果。不过，瑞士和平峰会6月初原本曾有107个国家和组织注册与会，如今下降到90多国。

在亚洲，菲律宾、日本等美国的盟友都会到场，泰国、新加坡、东帝汶也将出席。马来西亚和柬埔寨宣布不参加；后者跟中国经济往来密切，但该国参院主席洪森（Hun Sen）否认遭中国施压。印尼将派其驻瑞士的大使与会；越南尚未明确表态。

中国版乌克兰和平方案

俄罗斯并未受邀参与瑞士和平峰会。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月初曾表示，没有俄国参与，瑞士峰会不太可能促成具体成果，“完全是浪费时间”。

盡管中国受邀，但早前以“会议安排同中方要求及国际社会普遍期待还有明显差距”，并“将继续以自己的方式劝和促谈”为由，表示不会出席该场和平峰会。

今年5月下旬，中国与巴西共同提出另一个版本的乌克兰和平方案，被称为“六点共识 ”，跟中国在2023年2月发表的“十二点声明”版本不同，例如后者第一点便提及“尊重各国主权”，但前者并不包含类似文句。

6月11日，中方称已有101国和组织积极回应“六点共识”，其中52国和组织“已确认加入或正在认真研究加入方式”。

根据中国外交部公布的内容，“六点共识”首先提出“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”等三原则，其次强调“对话谈判”，但认为召开国际和会的前提是“俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论”。

中国外长王毅6月会晤土耳其外长费丹（Hakan Fidan）时曾补充说明，中国自俄乌战事初期至今，一直主张“劝和促谈……各国主权、领土完整应该得到尊重”；不过，中方认为现在“不具备”和谈条件，虽重视瑞士筹备和会的努力，但中国将“根据自身立场自主决定”是否参加。对于中国提出的和平方案，俄方表示支持。

图为中国外长王毅6月4日在北京会晤土耳其外长费丹。（资料照） 图像来源: Murat Gok/Anadolu/picture alliance

乌克兰：公正的和平应立基于乌版方案

乌克兰总统泽连斯基5月底曾公开呼吁中国国家主席习近平参加瑞士和平峰会；在北京证实不出席之后，他指控俄国和中国试图阻止其他国家与会，“破坏”峰会的努力。中国否认施压他国。

针对俄乌议题，中国一贯主张“中立”，但习近平与俄罗斯总统普京在俄乌战争前夕达成“无止境”的友谊关系，加上双方过去2年来保持密切贸易往来，都遭欧美与乌克兰强烈质疑。

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6月初，乌克兰外交部曾发声明，暗批中国在俄乌议题的立场失衡。

声明写道：“中国高官若参与（瑞士峰会），本来可以是实际贡献的大好机会，有助于在乌克兰实现公正与持久的和平，并恢复乌克兰领土完整。自（俄方）全面入侵以来，中国跟侵略国俄罗斯已经举行4场领袖峰会；这（瑞士峰会）会是中国展现出立场平衡的重大信号。”

乌方强调，身为承受战事的国家，“必须由乌克兰来定义什么是和平”，而且要实现这样的和平，唯一公正的基础是泽连斯基总统提出的和平方案。

根据乌克兰外交部公布的资讯，其和平方案 要求彻底恢复乌克兰领土完整，“这点不容协商”；此外，俄罗斯军队必须全面撤出，且俄国必须被追究战争中犯下的罪行。

6月13日，美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基在意大利G7峰会期间签署了双边安全协议，作为乌克兰未来加入北约的基础。 图像来源: Kevin Lamarque/REUTERS

在瑞士和平峰会前夕，七国集团（G7）先在意大利举行领袖峰会，泽连斯基也有到场。他在与美国总统拜登的联合记者会上表示，他与习近平通过电话，习近平承诺不会出售武器给俄罗斯。“他（习近平）是不是个值得尊敬的人，我们拭目以待……他给了我承诺。”

泽连斯基也与拜登签署了为期10年的双边安全协议，替乌克兰未来加入北约奠定基础。另一方面，为了继续援助乌克兰，G7各国达成初步框架，将运用俄国存放在西方金融机构的被冻结资产未来会产生的利息，作为要给乌克兰的500亿美元贷款的基础。美联社等媒体引述法国官员消息指，此事具体细节有待敲定，预计今年底前，乌克兰就会获得贷款。

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（综合报道）

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