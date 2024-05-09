杭州、西安全面取消住房限购 网民：还是买不起

中国省会城市杭州和西安市本周四（5月9日）先后宣布全面取消住房限购，引起广泛议论。有专家认为，此举意味着除了京沪深，其他城市均有可能会取消限购。

（德国之声中文网）5月9日，浙江杭州市发布调整房地产市场调控政策的通知，宣布即日起全面取消住房限购。在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格，也不再限制购房套数。几小时后，西安也发布了同样通知。

每日经济新闻引述杭州一家房产中介称，政策发布仅半天，已经接了很多来咨询买房的外地购房者电话。但很多准备购买改善热盘的购房者被中介劝退。"热门楼盘需要摇号，在此前，杭州热门楼盘摇号中签率就非常低，现在全面放开后，中签率可想而知。"杭州一家链家中介的人士说。

“与百姓无关”

人口1250万的杭州是中国高科技产业中心之一，拥有阿里巴巴这样的互联网龙头企业，吸引了大量创新人才，也是中国房产价格最昂贵的城市之一。杭州取消限购的消息，也在社交媒体上成为热搜，短时间内在微博上就获得2.4亿点阅。

有人认为对老百姓来说这是个好消息："对于普通工老百姓来说，又有上车的机会了，是好事。"但更多人认为这与普通居民并无直接关系："甭管你哪儿取消限购我得有钱才行啊"。

"虽然是个好消息，但是我想说现在的年轻人、打工族，靠工资真的可以买的起杭州的房子吗？现在的年轻人真的太难了！"

"买得起的继续买，买不起的继续看着；这与限购不限购没有关系"。

还有人认为这样作是为了稳住房价："以前限购是为了房价稳定增长，防止房价暴涨暴跌。现在取消限购也是怕房价跌太狠。其实所有政策都是为了房价不降低。可惜有些晚了，泡沫太大了。"

中国问题专家、电子报《外国人看中国》 （sinocism）的出版人利明璋（Bill Bishop）也称此举是 "绝望的表现"。他在社交平台X上写道："如果不这样做，就会有更多麻烦，因为价格将不得不下调很多。"

更多城市会跟进？

据法新社统计，自去年年初以来，中国已有20多个城市取消了购房限制。最近加入的是省会城市成都和长沙。

据中国媒体报道，目前中国仍保留住房限购的省份或城市，除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。其中北京、上海、深圳政策仍较为严格。

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镜鉴咨询创始人张宏伟称，杭州全面取消住房限购，意味着除了京沪深，其他城市均有可能会取消限购。

2020年以来，中国房地产市场渐入颓势、持续低迷，不仅拖累经济增长，也导致市场信心不足。恒大等一批房企巨头陷入债务危机。包括促进融资、放款限购在内的政府一系列提振措施并未显著奏效。

上个月，国际货币基金组织表示，如果房地产危机得不到妥善处理，中国经济复苏的步伐可能会停滞不前。

《新京报》引述易居研究院研究总监严跃进指出，取消限购对提振楼市将起重要作用。但诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪认为，在利好政策的催化下，杭州楼市会出现缓慢的温和复苏态势，但出现大涨行情的可能性不大。

（综合报道）

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