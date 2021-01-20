杭州市委书记周江勇落马

（德国之声中文网）中共中央纪委国家监委周六晚间在网上发布公告，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

简短的公告中并没有详细说明周江勇被指控的罪名。但作为杭州市委书记，周江勇能接触到特权信息、重要领导人物，并对预算及人事任命做出重大影响。美联社指出，“严重违纪违法”通常被视为腐败的代名词。

周江勇最后一次公开露面是周五（8月20日）出席杭州市碳达峰碳中和工作领导小组第一次（扩大）会议，并在会上发表讲话，隔日便传出周江勇落马的消息。周日搜索杭州市人民政府门户网站上的周江勇个人信息已无法检索到任何记录，有关周江勇以领导小组组长身份主持前日会议的报道也被撤下。

公开资料显示，现年54岁的周江勇出生于1967年9月，浙江宁波人，1985年8月参加工作后长期任职于浙江，1992年11月加入中国共产党，省委党校研究生，工商管理硕士。2013年开始陆续担任舟山市委副书记、代市长、市长。2018年5月起担任浙江省委常委、杭州市委书记。

曾力挺阿里巴巴马云

高科技企业云集的杭州也是阿里巴巴创始人马云的故乡。阿里巴巴的总部便设在杭州。

2019年，周江勇曾授予马云“功勋杭州人”的荣誉称号，并形容马云是“数字经济的创新者和大众创业的楷模”。周江勇在致辞时表示，“马云同志是当代杭州人的骄傲。希望马云同志在伟大的新时代不断创造事业的新辉煌，为杭州的繁荣发展奉献更多的智慧和力量。”，并期许“全市广大干部群众以马云同志为榜样，主动拥抱时代浪潮、勇于追逐伟大梦想”。

2019年9月12日，杭州市政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议。省委常委、市委书记周江勇出席签约仪式，对阿里巴巴集团长期以来扎根杭州、奉献杭州表示感谢，并承诺杭州市委、市政府将一如既往为阿里巴巴提供全方位服务保障、产业生态支撑、先行先试场景、精准要素保障，坚定不移支持阿里巴巴更好更快发展。

但在此之后，阿里巴巴及马云在中共当局心目中的地位似乎一落千丈。马云在去年11月的一次演讲中批评监管机构后，曾一度消失在公众视线中。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



阿里巴巴子公司蚂蚁金服原定于2020年11月在上海和香港同步上市，但被上交所宣布暂停。在中国当局收紧对快速增长的科技产业的控制之际，中国市场监管总局今年4月依据《反垄断法》对阿里巴巴开出高达182亿元人民币的天价罚单。

部分人士猜测，周江勇落马或与力挺马云有关。

截至周六，周江勇是三天内第二名被调查的浙江省辖市市委书记。8月19日，浙江省人大常委会机关党组副书记马晓晖涉嫌严重违纪违法主动投案。财新报道指出，中共的“打虎”版图扩展至浙江，周江勇是2017年中共十九大以来，浙江首名落马的高官，也是2021年中央纪委国家监委公布落马的第21名中管干部。

（美联社等）

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