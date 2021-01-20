杭州市委书记周江勇落马

杭州市委书记周江勇因涉嫌“严重违纪违法”被调查。周江勇在任内曾经力挺阿里巴巴创办人马云。部分人士猜测，周江勇落马或与马云有关。
（德国之声中文网）中共中央纪委国家监委周六晚间在网上发布公告，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
简短的公告中并没有详细说明周江勇被指控的罪名。但作为杭州市委书记，周江勇能接触到特权信息、重要领导人物，并对预算及人事任命做出重大影响。美联社指出，“严重违纪违法”通常被视为腐败的代名词。
周江勇最后一次公开露面是周五（8月20日）出席杭州市碳达峰碳中和工作领导小组第一次（扩大）会议，并在会上发表讲话，隔日便传出周江勇落马的消息。周日搜索杭州市人民政府门户网站上的周江勇个人信息已无法检索到任何记录，有关周江勇以领导小组组长身份主持前日会议的报道也被撤下。
公开资料显示，现年54岁的周江勇出生于1967年9月，浙江宁波人，1985年8月参加工作后长期任职于浙江，1992年11月加入中国共产党，省委党校研究生，工商管理硕士。2013年开始陆续担任舟山市委副书记、代市长、市长。2018年5月起担任浙江省委常委、杭州市委书记。
高科技企业云集的杭州也是阿里巴巴创始人马云的故乡。阿里巴巴的总部便设在杭州。
2019年，周江勇曾授予马云“功勋杭州人”的荣誉称号，并形容马云是“数字经济的创新者和大众创业的楷模”。周江勇在致辞时表示，“马云同志是当代杭州人的骄傲。希望马云同志在伟大的新时代不断创造事业的新辉煌，为杭州的繁荣发展奉献更多的智慧和力量。”，并期许“全市广大干部群众以马云同志为榜样，主动拥抱时代浪潮、勇于追逐伟大梦想”。
2019年9月12日，杭州市政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议。省委常委、市委书记周江勇出席签约仪式，对阿里巴巴集团长期以来扎根杭州、奉献杭州表示感谢，并承诺杭州市委、市政府将一如既往为阿里巴巴提供全方位服务保障、产业生态支撑、先行先试场景、精准要素保障，坚定不移支持阿里巴巴更好更快发展。
但在此之后，阿里巴巴及马云在中共当局心目中的地位似乎一落千丈。马云在去年11月的一次演讲中批评监管机构后，曾一度消失在公众视线中。
阿里巴巴子公司蚂蚁金服原定于2020年11月在上海和香港同步上市，但被上交所宣布暂停。在中国当局收紧对快速增长的科技产业的控制之际，中国市场监管总局今年4月依据《反垄断法》对阿里巴巴开出高达182亿元人民币的天价罚单。
部分人士猜测，周江勇落马或与力挺马云有关。
截至周六，周江勇是三天内第二名被调查的浙江省辖市市委书记。8月19日，浙江省人大常委会机关党组副书记马晓晖涉嫌严重违纪违法主动投案。财新报道指出，中共的“打虎”版图扩展至浙江，周江勇是2017年中共十九大以来，浙江首名落马的高官，也是2021年中央纪委国家监委公布落马的第21名中管干部。
（美联社等）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。