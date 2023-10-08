杭州亚运会闭幕 奖牌榜中国队遥遥领先

（德国之声中文网）迄今为止规模最大的一次亚运会周日晚间闭幕。可容纳八万名观众的杭州奥体中心体育馆内举行的闭幕式上，中国向下一届亚运会的东道主日本名古屋-爱知移交了主办权。

亚运会通常每隔四年举办一次，但因中国曾实施严苛的"清零"防疫措施，此次杭州亚运会被推迟了一年，因此2026年名古屋亚运会的筹备时间，也少了一年。

最后一天最后一场赛事中，台湾选手谷筱霜夺得了空手道女子50公斤級的金牌。台湾选手总共获得19金20銀28銅，总奖牌排名第七。



不过，纵观整个赛事，东道主中国在奖牌榜上一直一枝独秀，遥遥领先，总共获得201枚金牌，超过了2010年广州亚运会上立下的的199枚金牌记录。



中国选手总共在40个项目中夺冠，凸显了该国不可撼动的亚洲头号体育大国地位。1982年参加亚运会以来，中国一直在奖牌榜上占据领先地位。

杭州亚运会是中国叫停"清零政策"后，举行的第一次大型国际赛事。亚洲奥林匹克理事会副总干事长迪瓦里（ Vinod Kumar Tiwari）表示："从技术层面上看，这是最好亚运会之一。比赛期间创下了97个亚运会记录，26项亚洲记录和13项世界记录。比赛水平非常之高，我们对此感到非常满意。"



中国在游泳项目中表现尤为出色，共夺得28枚金牌，其中张雨霏和覃海洋两人就获得了11枚金牌，这也使上述两人成为本届亚运会上人气最旺的运动员，同时预示着十个月后的巴黎奥运会上，中国游泳选手将构成强劲的竞争。

金牌榜上，日本虽排名第二，但仅获得52枚金牌，同第一名中国构成了极大的差距，也比上一届雅加达亚运会上75枚金牌的成绩有明显下滑。排名第三的韩国则获得了42枚金牌。

主要得益于射箭和射击项目上的出色表现，印度总共获得107枚奖牌，是该国参加亚运会以来的最佳成绩。远离国际赛事四年之久的朝鲜在举重项目中表现不凡，是该项目中夺得奖牌最多的国家。

共有大约一万两千名选手参加了本次赛事，是有史以来规模最大的亚运会。这也是中国举办的第三次亚运会，此前中国曾举办过1990年北京亚运和2010年广州亚运。曾出席过11届亚运会的亚奥理事会中国籍终身荣誉副主席魏纪中表示："我认为，本届亚运会可以打99分。为什么是99分呢，因为总是还有提升空间。"

无视国际反兴奋剂中心的禁令，本届亚运会允许朝鲜队升旗，以及部分台湾媒体被禁止参加开幕式和闭幕式，为本次声势浩大的杭州亚运会蒙上了阴影。此外，过去几年来为筹备亚运会而耗费的巨资以及赛事期间严格的安保措施，也引起了当地部分民众的不满。



(法新社，德新社）

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