杭州亚运会：虚实交汇的盛大表演

“中华台北”变“中国台北”

开幕式上，来自台湾的亚运代表团入场时，依惯例打“中华台北”（Chinese Taipei）的牌子，会场唱名以及大屏幕上显示的队别名称也是“中华台北”。但央视主持人却在电视转播时称“中国台北”代表团。近一段时间，中国央视、澎湃新闻、环球网等官媒在报道亚运会时，使用的都是“中国台北代表团”。此前，在去年北京冬奥会和今年7月的成都世界大学生运动会开幕式上，也出现了同样的情形。