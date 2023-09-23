杭州亚运会：虚实交汇的盛大表演

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第19届亚运会9月23日在杭州拉开帷幕。作为疫情之后中国最大规模的国际运动会，本次亚运会开幕式的一大特点是运用数字技术创造特殊视觉效果，“以假乱真”。
亚运组组织方事先宣布，这次开幕式出于绿色环保考虑，会打破传统，放弃烟火表演。取而代之的是场内观众可见的小型电子烟花，以及官方电视直播中出现的城市上空虚拟的 "烟花"。这种虚拟效果以假乱真，甚至有记者被他们在电视上看到的画面所迷惑，一家当地报纸报道说，在开幕式结束时，杭州上空升起了烟花。
这让聚集在体育场附近围观的人们失望不已，一些搞笑视频在中国社交网站微博、抖音上疯传。比如兴奋的市民举着手机对准体育场上空倒计时，等来的却是空白；另一段视频拍摄杭州奥体中心体育场（图，亚运会主会场，也被称为“大莲花"）上方的空旷天空，同时与手机上央视直播的虚拟烟花之间来回切换。
开幕式上点燃主火炬的环节，被称为史上首个“数实融合”点火仪式。一名虚拟的“数字火炬手”与最后一棒火炬手奥运游泳冠军汪顺共同点燃了奥体中心的主火炬。“数字人”在钱塘江上踏浪奔跑的画面只能通过转播看到，但进入奥体中心体育场后，现场的观众也能看见他奔跑以及点燃火炬的画面。
开幕式上，来自台湾的亚运代表团入场时，依惯例打“中华台北”（Chinese Taipei）的牌子，会场唱名以及大屏幕上显示的队别名称也是“中华台北”。但央视主持人却在电视转播时称“中国台北”代表团。近一段时间，中国央视、澎湃新闻、环球网等官媒在报道亚运会时，使用的都是“中国台北代表团”。此前，在去年北京冬奥会和今年7月的成都世界大学生运动会开幕式上，也出现了同样的情形。
9月23日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛设宴迎接出席亚运会开幕式的各国首脑并合影留念。来宾包括柬埔寨国王西哈莫尼、敘利亚总统阿萨的夫妇、科威特王储米沙勒、尼泊尔总理普拉昌达、东帝汶总理夏纳纳、韩国总理韩德洙、国际奥委会主席巴赫等。派出强大阵容参赛的朝鲜领导人金正恩没有前来捧场。日本和印度也没有派出高阶代表出席亚运会。
杭州亚运会安排了许多通常在奥运会上看不到的地区特色运动的比赛，包括龙舟赛、藤球（也被称为“用脚踢的排球”）、武术和卡巴迪（一种在印度次大陆流行的运动）。图为日本藤球选手Sasamoto Masaki。此外，还有一长串被组织者称为“智力运动”的项目，从桥牌、国际象棋、象棋到电子竞技。
电子竞技在2018年雅加达亚运被纳入示范项目。今年的杭州亚运会上，电竞首次作为正式比赛项目进入亚运会，已成为关注度极高的一大热门。据杭州亚运会网站赛事购票页面显示，电子竞技项目单场最低票价高于其他绝大多数项目，而电子竞技也是本届亚运会唯一一个观众中签后才能购票的项目。
中国在5年前的亚运会上赢得了近300枚奖牌，这次继续独占鳌头并无悬念。赛事首日，中国以20面金牌稳居奖牌榜首，其次是赢得5金的韩国，日本和香港分获2金，并列第三。图为24日的女子现代五项团体赛颁奖式上，中、日、韩选手分别赢得金、银、铜牌。
杭州亚运会周六开幕。作为疫情之后中国最大规模的运动会，有哪些前来捧场的政要，有哪些具有地方特色的项目？
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