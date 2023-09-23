杭州亚运会：从政要到运动项目都各具特色

（德国之声中文网）周六（9月23日）在中国杭州举行的亚运会开幕式呈现了大型国际体育赛事的所有要素。

政要们向中共总书记习近平致意，球迷们将杭州奥体中心体育馆挤得水泄不通，来自45个国家和地区的12,417名参赛选手列队入场，正式拉开了为期两周的亚运会序幕。

相比之下，明年的巴黎奥运会将有约10,500名选手参赛。

然而，有一样东西不见踪影：真正的烟花，那种散发着引线焦味的爆炸物。取而代之的是高科技运动会——当然要冠以“绿色运动会”的名义——展示了电子烟花、三维动画和虚拟火炬手。

9月21日杭州奥体中心的灯光秀

前来捧场的政要

当习近平出现时，现场响起了热烈的欢呼声，球迷们拿到了LED荧光灯，当八名动作整齐的士兵高举国旗走来时，看台上更加熠熠生辉。

本届亚运会因新冠疫情而推迟了一年，是中国自年初取消“清零”政策以来规模最大的一次体育盛会。

到场的政要有暂时远离本国战火的叙利亚总统阿萨德（Basharal Assad）、国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）和柬埔寨国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）。

巴赫正为亚洲奥林匹克理事会的管理问题陷入政治角力，据信他还在游说习近平不要支持俄罗斯总统普京试图进行的任何独立的综合性运动会，因为俄罗斯很可能会在明年的巴黎奥运会上被禁赛。

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经济衰退时代的运动会

2022年北京冬奥会是在防疫“泡泡”中举行的。2008年夏季奥运会标志着中国作为世界强国的崛起。杭州是一座拥有800万人口的东部大都市，正在寻求更大的舞台。

官方通讯社新华社在一篇社评中说：“以杭州亚运会为窗口，世人必将见证一个可信、可爱、可敬的新时代中国。”

由于经济不景气和青年失业率居高不下，一些居民抱怨这笔钱可以用到更需要的地方，这促使市政府官员向公众保证，这将是一次“节俭”的活动。

截至3月，来自捐款和私营部门的收入预计将达到数亿美元，而支出预计将超过300亿美元，因为该市建设了56个体育设施、30个训练场地、5个运动员村以及其他大型基础设施。

9月20日亚运会火炬传递活动中的表演

不过，这座城市的居民也意识到，基础设施的升级是因亚运会才得以实现的，他们和市政府一起欢迎亚运会的到来，以证明这些支出是合理的。

丰富多彩的特色运动

巨大的开销来自于一系列令人惊叹的运动，包括许多地区特色运动，通常在奥运会上看不到的比赛。

当地特色项目包括龙舟赛、藤球（有时也被称为“用脚踢的排球”）、武术和卡巴迪（一种在印度次大陆流行的运动）。

此外，还有一长串被组织者称为“智力运动”的项目，从桥牌、国际象棋、象棋到电子竞技。电竞在2018年雅加达亚运被纳入示范项目，预计将成为一大热门。

当然，还有田径、游泳、排球等每届奥运会都会出现的老项目。九个项目将提供奥运会资格——射箭、花样游泳、拳击、摔跤、曲棍球、现代五项、帆船、网球和水球。

在481个比赛项目中，许多项目为小型代表团提供了赢得奖牌的机会，而这在奥运会上往往是不可能的。中国在5年前的亚运会上赢得了近300枚奖牌，这次肯定会再次独占鳌头，日本和韩国将会紧随其后。

北朝鲜和代表阿富汗的女运动员也将参加亚运会，而台湾——这个被中国宣称为分裂省份的民主岛屿——总是能派出一支强大的队伍。

包括女运动员在内的阿富汗代表队已经抵达，并在非塔利班旗帜下进场。



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