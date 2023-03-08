杨紫琼真的“瞬息全宇宙”了

（德国之声中文网）杨紫琼（Michelle Yeoh），这位60岁的马来西亚演员，在今年的电影颁奖季节，似乎真的要"瞬息全宇宙"了。

凭借在关家永（Daniel Kwan）和施纳特（Daniel Scheinert）执导的《瞬息全宇宙》扮演的女主角伊芙琳·王（Evelyn Wang），杨紫琼横扫全球娱乐媒体头条，也因此成为第一位获得美国演员工会奖（SAG）的亚裔演员和第二位获得金球奖最佳女主角的亚裔演员。在2月份颁发的第76届英国电影学院奖（BAFTA）中，美国演员布兰奇特（Cate Blanchett）封后，杨紫琼惜败，有人为她鸣不平，称她被人"抢走了"奖杯。

美国电影艺术与科学学院24日公布第95届奥斯卡奖提名名单，杨紫琼成为奥斯卡历史上第一位获得最佳女主角提名的华裔演员。本届奥斯卡颁奖典礼将于3 月 12 日举行。

杨紫琼早年因为在香港电影功夫片中的出色表演而走红

新片捷报连连，让杨紫琼成为有色人种、亚洲人和女性的榜样，尤其是"特定年龄段"的女性。

在《瞬息全宇宙》，杨紫琼扮演一位焦头烂额的移民妻子和母亲，她面临着繁重的家务、家庭成员之间紧张的关系以及对她的家庭自助洗衣店的税务审计。

当她发现宇宙和她自己存在多个版本时，人生出现了转机。不仅如此，她还发现自己在化解危机中扮演着独一无二的角色。随后她在各种版本的宇宙中来回穿梭，磨练出自我控制的技能。

在这部电影中，杨紫琼的表演除了呈现出一位从业四十年的演员的精湛技艺之外，还打破了好莱坞电影中描绘亚裔女性的刻板印象。

从芭蕾舞演员到选美冠军

杨紫琼早年并未打算进军电影行业。她在马来西亚出生长大，曾立志成为一名芭蕾舞演员，并就读于伦敦皇家舞蹈学院，直到背部受伤结束了她的这一梦想。

1983 年，母亲在没有事先告知的情况下，为杨紫琼报名参选马来西亚小姐。她去了，然后赢得了冠军。这让她很快走上香港影坛，有机会和当时已经成名的功夫明星成龙合作。

随后她片约不断，名声鹊起，成为亚洲最富知名度和片酬最高的女演员。她在这段时间出演的影片包括《皇家师姐》（1985）、《皇家战士》（1986）、 《中华战士》（1987）、《警察故事III超级警察》（1992）等等。

在影视业提倡"多样性和代表性"之前的年代，杨紫琼最初以"Michelle Khan"作为艺名。这是她的前夫潘迪生和香港影星洪金宝创办的德宝电影公司（D&B Films）为她取的名字，因为他们相信"Khan"更容易在西方走红。不过，1987年与潘迪生结婚后，她退出演艺圈，直到1992年离婚后才复出。这时，她恢复使用本名"杨紫琼（Michelle Yeoh）"。随后，她才真正在西方走红了。

1997年，杨紫琼受邀出演007系列影片《明日帝国》，（Tomorrow Never Dies），塑造了第一位华裔 "邦德女郎"

在香港和好莱坞之间

1997年，杨紫琼受邀出演007系列影片《明日帝国》（Tomorrow Never Dies）的女主角，塑造了第一位华裔 "邦德女郎"。出色的表演让她在好莱坞名声大噪。2010 年，美国《娱乐周刊》评选出了十位最佳邦德女郎， 杨紫琼则排第七。

尽管如此，好莱坞接下来为她提供的角色仍然是"脆弱的亚洲女性"。为此，杨紫琼的演艺事业中断了两年。

在 2018 年接受 《GQ 》杂志采访时，她回忆说："当我第一次来这里拍电影时，我记得有人说过，'如果我们选一个非裔美国人做主角，我们就不可能选你，因为我们不能有两个少数民族。'"

在接受美国《时代周刊》提名为"2022 年度偶像"的访谈中，她详细阐述了亚洲演员长期以来一直被作为刻板印象或者无关紧要的角色，而且很少有机会获得大奖。 "这不只是针对我所属的种族，但这是一场战斗。"她说，"至少让我试试。"

2000年，她出演李安导演的《卧虎藏龙》，充分展示了她的功夫表演能力。随后，她在《艺伎回忆录》（2005 年）中饰演艺伎豆叶，并在《昂山素季》（2011 年）中饰演诺贝尔和平奖获得者昂山素季。

但是直到她在《瞬息全宇宙》中扮演伊夫林的角色之前，杨紫琼一直没有机会获得国际电影大奖。

在2月6日接受美国CNN采访时，杨紫琼透露这部影片的主角原定为成龙，而让她扮演成龙的妻子。但在成龙拒绝之后，导演才将角色反转，让杨紫琼成为了主角。

她说："当时，看到这个剧本说，'这是一个非常普通的女人，一个亚洲移民女性，她正在处理我们所有人都可能遇到的所有问题'，这真是太令人激动了。"

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 杨紫琼金球奖封后 出生于马来西亚的杨紫琼在领奖台上感叹：“今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争，但是我想是值得的。”去年刚过了60岁的生日的她凭借在科幻冒险喜剧《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once，也译《妈的多重宇宙》）的精彩表演夺下第80屆金球奖音乐喜剧类最佳女主角，这是她首次获得金球奖提名，就一举“封后”。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 年度人物 杨紫琼近年作品不少，演出过的影片包括漫威电影《星际争霸战》，《疯狂亚洲富豪》等等。去年，她被《时代杂志》选为2022年度人物（Icon of the Year）。图为《卧虎藏龙》剧照。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 她也是影后 与杨紫琼交好的女星凯特·布兰切特（Cate Blanchett）凭借《塔尔》（Tar，图为剧照）获剧情类电影最佳女主角。而《瞬息全宇宙》剧中杨紫琼丈夫的扮演者关继威凭借在这部影片的演出获得了金球奖最佳男配角。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 最佳电影 史蒂文·斯皮尔伯格凭借半自传式电影《造梦之家》（The Fabelmans），在《辛德勒的名单》《拯救大兵瑞恩》之后，时隔24年捧起第三座金球奖最佳导演的奖杯。该电影还获得金球奖最佳剧情电影。同样入围最佳电影的包括“劲敌”：《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）和“阿汤哥”汤姆克鲁斯（Tom Cruise）的《捍卫战士：独行侠》(Top Gun: Maverick）。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 最佳男主角 金球奖剧情类电影最佳男主角由奥斯汀·巴特勒（Austin Butler）夺得。31岁的他在《猫王》中扮演这位传奇歌手，这也是他首次获得金像奖提名。科林·法瑞尔凭借《伊尼舍林的报丧女妖》获音乐/喜剧类电影最佳男主角。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 收获颇丰 黑色讽刺喜剧《伊尼舍林的报丧女妖》（The Banshees of Inisherin）之前被外界看好，这部电影入围8项。最终获得最佳音乐/喜剧片，最佳男主角，最佳剧本3个大奖。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 最佳非英语片 韩国电影《分手的决心》获得了今年金球奖最佳非英语片提名，但最终败给「阿根廷，1985」没有得奖。这部爱情悬疑片的女主角是汤唯。此前，韩国导演奉俊昊的作品《寄生虫》2020年曾捧获金球奖最佳外语片奖（如图），之后拿到了奥斯卡最佳影片奖项。

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 来自乌克兰的致辞 乌克兰总统泽连斯基通过视讯的方式发表致辞，他在讲话中感谢在自由世界中的盟友，他还表示，第一次世界大战夺取数百万人生命，二战亦夺走数千万“世界将不会有第三次大战，不会上演三部曲（trilogy）。“

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后 颁奖典礼卷土重来 美国电影电视金球奖是美国影视界的重要奖项，素有奥斯卡风向标之称。不过这个盛典在2021年受到质疑，被爆料主办方好莱坞外国记者协会（HFPA）长期存在付费公关、性别歧视、阻止有资格的记者加入、87名成员中没有一名黑人记者等问题，颁奖典礼因疫情和争议等停办两年，今年恢复了在洛杉矶举行的颁奖典礼。



精彩的获奖感言

除了在影片中的演技之外，杨紫琼还因充满智慧和活力的获奖感言而令人印象深刻。在这些感言中，她经常提到她所打破的种种障碍。

在1月份赢得金球奖时，她回忆起好莱坞的人们如何对她的英语水平感到惊讶。"有人对我说'你会说英语吗？' 我想，忘了他们对韩国、日本、马来西亚、亚洲和印度的无知吧。因此我说，'是的，我来这里的飞行时间大约为13小时'。"她苦笑着回忆道，引发哄堂大笑。

在2月接受美国演员工会奖时，她说："这个奖不仅仅是给我的，这是给每一位长得像我的小女孩的。"

杨紫琼成为今年奥斯卡呼声最高的演员。在颁奖典礼的筹备阶段，她在接受采访时讨论了她的提名，以及亚洲人如何对她抱有良好的祝愿。

她说："我认为这不仅仅关乎我一个人。它代表了许多希望以这种方式被人看到的人们，他们希望在桌子前面坐下来说，'我也很有价值，我也需要被人看到'。"

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