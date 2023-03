杨紫琼真的“瞬息全宇宙”了

第80届金球奖揭晓 杨紫琼封后

出生于马来西亚的杨紫琼在领奖台上感叹:“今天能站到这里是一趟很棒的旅程、伟大的斗争,但是我想是值得的。”去年刚过了60岁的生日的她凭借在科幻冒险喜剧《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once,也译《妈的多重宇宙》)的精彩表演夺下第80屆金球奖音乐喜剧类最佳女主角,这是她首次获得金球奖提名,就一举“封后”。