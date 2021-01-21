杨洁篪将访美为“拜习会”铺路？中方驳斥传言

（德国之声中文网）中美关系在特朗普执政的四年期间因一系列摩擦陷入低谷，这一情况在拜登上任后是否有望出现转机，一直是外界关注的热点。美国《华尔街日报》周五（1月22日）引述知情人士称，中国正在推动中美高层举行会晤，探讨两国领导人举行峰会的事宜。

报道称，北京在去年12月开始有了派遣中央政治局委员杨洁篪前往华盛顿的想法。在中国国家主席习近平向拜登致电祝贺不久后，这一提案通过中国驻美大使崔天凯的信件以及中间人对话被提出。

《华尔街日报》指出，北京计划让杨洁篪向华盛顿传递一个与特朗普政府时期不同的信息。在特朗普执政期间，华盛顿优先关注的是贸易问题，而如今拜登着眼的是气候变迁及抗疫，因此杨洁篪也打算侧重这些问题，并促成拜登与习近平的首次会晤。报道称，中国官员已经通过秘密渠道提议举行这次会晤，但尚未向刚刚组建的拜登国家安全团队以及其他政府机构提出正式请求。

报道还指出，在疫后重建经济的时期，中美关系的动荡一直是对中国的极大干扰，北京急欲摆脱这样的情况。此外，习近平正试图确保未来两年的平稳发展，以顺利开启第三个任期，与美国恢复关系对习近平而言至关重要。《华尔街日报》引述中国官员称，与美国关系的处理不当可能使习近平在党内遭遇批评。

中国：“报道与事实不符”

但《华尔街日报》的报道很快便被中方驳斥。针对媒体提问，中国驻美大使是否曾致信美方提议由杨洁篪访美，中国驻美大使馆周六回应称，《华尔街日报》的报道与事实不符。“中方未写过此类信件。希望有关媒体尊重事实，以客观、负责任的态度报道中美关系。”

尽管如此，中国驻美大使馆发言人仍强调了良好中美关系的重要性。“一个好的中美关系，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望美方与中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。”

在民主党籍的拜登当选美国总统后，中国确实曾数次向美方递出橄榄枝。中国国家主席习近平11月25日在美国大选过去近三周后向拜登正式致电祝贺。中国官媒新华社报导，习近平在贺电中表示，推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。

中国驻美国大使崔天凯去年12月在中美研究中心年会上强调中美合作的重要性称，中美合则两利、斗则俱伤，合作是两国唯一正确的选择。中国前副外长傅莹上月在《纽约时报》发文，呼吁中美军方在战略层面展开对话，也强调中美在抗击新冠疫情以及气候变迁、经济、数字安全等全球议题上都可以合作。中国外交部副部长乐成玉及外长王毅也先后释放出友好信号。王毅表示，中美应开启各层级对话，任何问题都可以拿到桌面上来谈。

中国外交部发言人华春莹在拜登1月20日就职后表达了祝贺并表示：“中美两国以及国际社会的很多有识之士都期待着中美关系能够早日重回正轨，为携手解决当今世界面临的重大、紧迫的挑战作出应有的贡献。”

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