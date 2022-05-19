杨洁篪同日本国安局长通话：中日关系新老问题交织

（德国之声中文网）中国外交部发布新闻，今天（6月7日）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同日本国家安全保障局长秋叶刚男通电话。

杨洁篪在通话中表示，今年是中日邦交正常化50周年，两国关系行至重要历史节点。当前中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视。他说，双方“要把握正确方向，坚持合作共赢，着眼长远大局，增进安全互信”。他指出，中日双方应“共同努力将一个稳定、健康、强韧的中日关系带入下一个50年，共同维护地区和平与繁荣”。

据日本经济新闻报道，通话双方确认日中两国需要努力实现“建设性和稳定关系”的目标。秋叶刚男还在通话中谈到俄罗斯入侵乌克兰以及朝鲜核武导弹等问题。秋叶刚男在通话中表示，“中国在维护国际和平与安全方面发挥负责任的作用十分重要”。

中国外交部的新闻稿中还提到，杨洁篪在通话中阐明了中方在台湾、涉港、钓鱼岛等问题上的原则立场。

双方动作频频

据日本共同社报道，外务省表示，6月4日中国海洋调查船在冲绳县石垣岛以北的日本专属经济区（EEZ）实施了可能未经同意的科学调查。报道称，海上保安厅4日正午过后在石垣岛以北约73公里的东海发现，海洋调查船“东方红3号”用吊车把或为观测仪器的物体投入海中。这是3月之后首次确认中国海洋调查船在日本专属经济区内活动。日本外务省已经向中方提出抗议。

另外，日本海上保安厅称，6月2日上午，4艘中国海警局船只相继驶入存在主权争议的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的海域。日方指责中国海警船闯入日本领海。

共同社报道指出，“这是中国公务船继5月14日后再次驶入尖阁周边领海，也是今年的第9次”。日本第11管区海上保安总部称，包括毗连区在内，连续48天在尖阁周边海域发现中国公务船。

上个月，日本首相岸田文雄在访问英国期间曾表示，日本必须与盟友和志同道合的国家合作，绝不容忍在印太地区，特别是东亚地区使用武力改变现状的单方面企图。他说：“台湾海峡的和平与稳定不仅对日本的安全至关重要，对国际社会的稳定也至关重要。”

中国外交部发言人赵立坚回应说，“台湾问题完全是中国内政，同乌克兰局势完全不能相提并论。日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，更应该谨言慎行，完全没有资格说三道四”。他说：“日方如果真的希望东亚和平稳定，就应该立即停止挑动大国对抗，多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事。”

5月24日，拜登在日本东京访问举行“四方安全对话”(Quad)当日，中国和俄罗斯的战略轰炸机在日本附近进行了一次联合演习，促使日本和韩国紧急出动战斗机进行应对。日本防卫省表示，两架中国轰-6轰炸机与两架俄罗斯图-95轰炸机在日本海上空汇合，并一起飞向中国东海海域。

日本防卫大臣岸信夫说：“我认为，鉴于这次演习是在四方安全对话首脑会谈期间进行的，表明挑衅的程度高于之前的几次。”

去年10月，中国海军和俄罗斯海军组成的共10艘舰艇穿越了分隔日本本州岛和北海道之间的津轻海峡，由日本海向东驶往太平洋。这是中国和俄国军舰首次同时穿越津轻海峡，引起日本的高度关注。中国军事专家说，这有助于震慑美国及其地区盟友。

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