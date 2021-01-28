 杨洁篪促中美合作 警告某些议题「碰不得」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2021

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时政风云

杨洁篪促中美合作 警告某些议题「碰不得」

杨洁篪强调，中美在疫情下更应该合作，两国是世界两大经济体，也都是安理会成员，合作对双方有益。谈话中，他也劃下美国不应跨越的政治红线。

55. Münchner Sicherheitskonferenz - Yang Jiechi

在美国外交界有「老虎杨」之称的杨洁篪2月2日在美中关系全国委员会讲话时，申明中国在「内政」问题上不会有任何退让。

(德国之声中文网) 中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周二(2月2日)在美中关系全国委员会上发表视频讲话，中国驻美大使崔天凯也在线上聆听，在美国新政府上任不久後，针对各项议题清楚表态。

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欧洲人可以期待华盛顿发出友好些的声音了。这不仅是因为安东尼·布林肯在闲暇时唱歌、弹滚石吉他。主要原因是，美国国会参院批准的这位现年58岁的新任国务卿是亲欧洲的多边主义者。

在中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域后，拜登的国务卿人选布林肯向北京喊话，要求其停止对台湾施压。与此同时，美国海军“罗斯福号”航母通过台湾南部海域进入南中国海。北京在周一对美方行动做出回应。

美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。

他在谈话中反复强调「世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国」应团结合作，批评特朗普政府实行「反华政策，试图推动中美『脱钩』甚至搞所谓『新冷战』」。

杨洁篪提出四点合作方向，包括正确认识看待中国、恢复正常交往、妥善处理矛盾分歧，和开展互利合作。

在前两项，杨洁篪回顾特朗普政府各项压制中国的政策，表示这些都是「阻碍两国各界交往合作的『绊脚石』」，

而在分歧上，他重申:「要求美方履行中美三个联合公报承诺，严格遵守一个中国原则，切实尊重中方在台湾问题上的立场和关切」。他表示台湾、香港、西藏、新疆等议题「涉及中国主权和领土完整的问题」关乎「中国的核心利益和民族尊严，牵动14亿中国人的民族感情，是碰不得的。」

最后他强调双方可以在「抗击疫情、经济复苏、气候变化」等国际领域和组织合作，表示「经贸问题不应政治化，『国家安全』概念不能被滥用」。

USA Außenminister Antony Blinken

美新任国务卿布林肯上台后沿续前政府「抗中」论调，外界关注北京将如何应对。

中美分歧难解

在北京表态前，美国新任国务卿布林肯也针对各种议题说明美国立场，包括美国支持台湾自我防卫，会继续在军事上支持台湾，也警告北京若「侵略」台湾将铸下大错。

此外布林肯2月1日被问到美国是否应该和英国一样，「向逃离香港政治压迫的难民敞开大门」。他表示，美国應該採取行動，為港人提供「避難所」。

而在新疆议题上，布林肯反复强调过北京当局对新疆维族人进行「种族灭绝」，也誓言会采取行动。

邹宗翰/张慈  (综合报导)
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