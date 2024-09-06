杨智渊遭中国判刑九年 台湾吁公开判决书

台湾社运人士杨智渊是第一位遭中国以“分裂国家罪”起诉的台湾人，如今判决出炉，陆委会示警这显示“如果中共想要，任何台湾人都可以被定罪成台独份子”。而上月底恰逢“国际强迫失踪日”，人权团体也召开记者会，呼吁中国立即释放遭任意逮捕的台湾人。

（德国之声中文网）台湾陆委会週四（9月5日）消息指出，台湾社运人士杨智渊遭中国政府以“分裂国家罪”判刑9年；台湾政府与杨智渊家属皆表示“拒绝接受此此凭空杜撰、诬陷栽赃”且缺乏人权保障的“荒谬”结果，并要求中国政府公开判决书。

台湾曾多次要求中国释放杨智渊，但中方以“台独头目”来形容他。陆委会对此表示，这在民主自由的台湾看来，“就是在指控绝大多数台湾人的生活日常……想藉此案恫吓全台民众，假惩治台独之名行长臂管辖之实”，“如果中共想要，任何台湾人都可以被定罪成台独份子”。

陆委会还指出，杨智渊案显示中国的“惩治台独22条意见”声称“只针对极少数台独份子”的说法是“欺骗台湾民众的谎言”。该意见今年6月发布，分析普遍指出其定义及适用范圍模糊；其刑罚最重可判死刑、境外被告适用“缺席审判”等规定，都引发争议。

陆委会发言人梁文杰进一步批评中国的“软硬两手”策略。他称中国鼓吹台湾人到中国发展，配合少数的台湾“协力者”呼应中国的诉求，是希望“松懈”台湾人的心防。陆委会也再度提醒台湾民众“慎思”前往中国的必要性，并“留意两岸法规及体制不同”。

民进党籍的台湾总统赖清德曾多次强调，台湾希望守护民主自由的生活方式，不愿受中国政府统治。图为今年初台湾总统选举竞选期间，民进党支持者在现场高举“维护台湾自由”标语。（资料照） 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

杨智渊案始末

杨智渊是台湾民族党共同创办人，2022年8月遭中国以“长期从事台独分裂活动、涉嫌危害国家安全”为由拘捕，当时正好是时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）高调访台不久后；隔年4月，中国最高人民检察院以“分裂国家罪”起诉并批准逮捕杨智渊。

今年8月13日，中国国安部微信公众号发布“坚决打好涉台反分裂反间谍斗争”一文，提到了杨智渊，把他形容为“台独头目”，并声称中国国安机构“连续破获千余起台湾间谍窃密案件”。

对此，台湾陆委会曾回应，这若不是“夸大业绩”，就是再次宣示中方的“滥权羁押”，“把不符中共政治意识形态，主张民主自由的台湾人民，都当成‘台独分裂势力’或‘间谍’”。

人权团体批中国“任意逮捕”台人

今年8月30日“国际强迫失踪日”当天，台湾人权团体及民进党立法委员沈伯洋、洪申翰在记者会上，呼吁中国政府立即释放在中国被“强迫失踪”或“任意逮捕”的台湾人，并保障其人权。

大赦国际台灣分会秘书长邱伊翎表示，虽然因中国司法不透明而难以获得准确数据，但根据各方管道统计，过去10年来，至少有857位台湾人在中国被“强迫失踪”或“任意逮捕”。杨智渊是其中之一，其他案例还有台湾非政府组织工作者李明哲、商人李孟居、出版商富察等人。

德国之声专访台湾人权工作者李明哲 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

被中国关押5年、2022年获释的李明哲在记者会上指出，在中国发布“惩治台独22条意见”之后，“未来只要中国政府认为你是‘台独’，就可以直接把你判刑，纵使你根本不在法庭”。

人权团体也呼吁，台湾政府应更积极应对台人在中国被任意逮捕的情况，建立系统性的调查研究与因应措施。

李孟居：将尽全力让中共远离台湾 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（中央社、陆委会等）

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