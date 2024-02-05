杨恒均间谍罪成被判死缓 澳召见中国大使抗议

澳籍华裔作家杨恒均在中国被关押5年后，因“间谍罪”被判处死刑缓期两年执行。澳大利亚政府对此表示震惊，并向北京提出抗议。
（德国之声中文网）澳大利亚外交部长黄英贤(Penny Wong)本周一（2月5日）证实，华裔澳籍作家杨恒均遭到中国法院判处死刑缓期2年执行。黄英贤表示，澳方对此判决感到震惊，并已安排召见中国大使表达抗议。
黄英贤在周一的一份声明中就判决表示：“这对杨博士、他的家人以及所有支持他的人来说都是一个令人痛心的消息。”
中国外交部发言人汪文斌在周一的例行记者会上回应有关问题时，证实杨恒均因间谍罪被判死缓。汪文斌表示，法院严格依法审理案件，充分保障了被告的各项诉讼权利，尊重并落实了澳方探视、获得通知等领事权。
黄英贤表示，杨恒均仍有其他上诉途径，澳大利亚政府也将持续为他进行辩护，并呼吁中方“根据国际准则和中国的法律义务，为杨博士提供基本的司法、程序公平和人道待遇标准”。声明中还表示，按照澳大利亚政府的理解，如果两年内有关人士未犯任何严重罪行，死缓将转为无期徒刑。
据澳大利亚广播公司（ABC）报道，中国驻澳大利亚大使肖千周一应召至澳外交部，与副外长阿达姆斯（Jan Adams）会面约20分钟。报道称，中国大使离开时无视媒体的提问。
从体制内官员到异见博主
杨恒均自2019年1月于广州白云机场被捕至今，已在中国被监禁超过5年。2020年10月，杨恒均被正式起诉犯有“间谍罪”。2021年5月27日，北京市第二中级人民法院开庭闭门审理杨恒均案，之后多次延迟对案件的宣判。
现年58岁的杨恒均，又名“杨军”，1965年出生于湖北，从复旦大学毕业后，曾在中国外交部任职。据他的友人、博导、悉尼科技大学副教授冯崇义2020年对路透社公布的杨的一封私信，杨恒均表示自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。
1999年杨恒均移民澳大利亚，并于2002年加入澳大利亚籍。在澳洲，他开始创作间谍题材小说，曾在台湾出版三部长篇小说。同时，他的博客在中文网络世界开始获得影响，他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。
冯崇义今年1月接受德国之声采访时指出，杨恒均一案为「政治迫害」。他认为杨恒均并未犯下任何间谍罪行，入狱的原因是“杨恒均那些倡导人权、自由、民主、法治、宪政等普世价值的文章，被中共视为危害其政权安全，因而捏造间谍罪，来对他进行政治迫害“。
与成蕾命运不同
杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。2021年5月，他发声表示被关押在秘密地点，并受到酷刑虐待。他还称，担心可能在刑讯逼供下做出对自己不利的呈堂证供。中国当局否认了上述指责。
2023年8月，澳大利亚驻华使馆人员在探访杨恒均时，被告知他的一侧肾脏上有一个10厘米大小的囊肿，可能需要进行手术。10月，杨恒均的儿子说收到杨恒均被允许寄出的第一封信。杨恒均在信中写道："我病了，我很虚弱，我快要死了。"
过去几年中，澳洲政府多次要求北京释放杨恒均。杨恒均及另一位澳籍华裔媒体人成蕾在中国被控罪羁押的案件，成为澳中关系交恶的写照。
成蕾于2023年10月在被拘押3年后获释返澳。中国外交部称，成蕾因「为境外非法提供国家秘密罪」被判刑，在服刑期满后被驱逐出境。不久后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在2023年11月访华期间，再次对杨恒均案提出了关切。
澳总理去年的访华之行，被视为澳中关系缓和的一个重要标志。但此次杨恒均被重判，将是对双边关系又一次打击。
（综合报道）
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