杨恒均间谍罪成被判死缓 澳召见中国大使抗议

（德国之声中文网）澳大利亚外交部长黄英贤(Penny Wong)本周一（2月5日）证实，华裔澳籍作家杨恒均遭到中国法院判处死刑缓期2年执行。黄英贤表示，澳方对此判决感到震惊，并已安排召见中国大使表达抗议。

黄英贤在周一的一份声明中就判决表示：“这对杨博士、他的家人以及所有支持他的人来说都是一个令人痛心的消息。”

中国外交部发言人汪文斌在周一的例行记者会上回应有关问题时，证实杨恒均因间谍罪被判死缓。汪文斌表示，法院严格依法审理案件，充分保障了被告的各项诉讼权利，尊重并落实了澳方探视、获得通知等领事权。

黄英贤表示，杨恒均仍有其他上诉途径，澳大利亚政府也将持续为他进行辩护，并呼吁中方“根据国际准则和中国的法律义务，为杨博士提供基本的司法、程序公平和人道待遇标准”。声明中还表示，按照澳大利亚政府的理解，如果两年内有关人士未犯任何严重罪行，死缓将转为无期徒刑。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，中国驻澳大利亚大使肖千周一应召至澳外交部，与副外长阿达姆斯（Jan Adams）会面约20分钟。报道称，中国大使离开时无视媒体的提问。

从体制内官员到异见博主

杨恒均自2019年1月于广州白云机场被捕至今，已在中国被监禁超过5年。2020年10月，杨恒均被正式起诉犯有“间谍罪”。2021年5月27日，北京市第二中级人民法院开庭闭门审理杨恒均案，之后多次延迟对案件的宣判。

现年58岁的杨恒均，又名“杨军”，1965年出生于湖北，从复旦大学毕业后，曾在中国外交部任职。据他的友人、博导、悉尼科技大学副教授冯崇义2020年对路透社公布的杨的一封私信，杨恒均表示自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。

1999年杨恒均移民澳大利亚，并于2002年加入澳大利亚籍。在澳洲，他开始创作间谍题材小说，曾在台湾出版三部长篇小说。同时，他的博客在中文网络世界开始获得影响，他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。

冯崇义今年1月接受德国之声采访时指出，杨恒均一案为「政治迫害」。他认为杨恒均并未犯下任何间谍罪行，入狱的原因是“杨恒均那些倡导人权、自由、民主、法治、宪政等普世价值的文章，被中共视为危害其政权安全，因而捏造间谍罪，来对他进行政治迫害“。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



与成蕾命运不同

杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。2021年5月，他发声表示被关押在秘密地点，并受到酷刑虐待。他还称，担心可能在刑讯逼供下做出对自己不利的呈堂证供。中国当局否认了上述指责。

2023年8月，澳大利亚驻华使馆人员在探访杨恒均时，被告知他的一侧肾脏上有一个10厘米大小的囊肿，可能需要进行手术。10月，杨恒均的儿子说收到杨恒均被允许寄出的第一封信。杨恒均在信中写道："我病了，我很虚弱，我快要死了。"

过去几年中，澳洲政府多次要求北京释放杨恒均。杨恒均及另一位澳籍华裔媒体人成蕾在中国被控罪羁押的案件，成为澳中关系交恶的写照。

成蕾于2023年10月在被拘押3年后获释返澳。中国外交部称，成蕾因「为境外非法提供国家秘密罪」被判刑，在服刑期满后被驱逐出境。不久后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在2023年11月访华期间，再次对杨恒均案提出了关切。

澳总理去年的访华之行，被视为澳中关系缓和的一个重要标志。但此次杨恒均被重判，将是对双边关系又一次打击。

（综合报道）

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