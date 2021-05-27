杨恒均称在狱中遭刑讯逼供

（德国之声中文网）杨恒均称，他在两年前被拘捕后，被带到一个秘密关押点，在狱中受到虐待。法新社看到他发送的信息称，头6个月“非常糟糕，他们对我用刑”。

56岁的杨恒均写道，“我已经被关在一个比监狱更糟糕的地方超过两年了。”因为牙齿出现问题，他现在"只能用两颗牙咀嚼食物"。

上周四（5月27日），杨恒均案在北京开庭审理，但不对外公开。澳大利亚驻华大使被拒绝进入法庭旁听。

杨恒均讲述，他对周四的庭审感到“疲惫和困惑”，他称没有得到足够的发言机会，“我只说了三五分钟。我的自我辩护并不很成功。”

他坚持认为自己“百分之百是无辜的”，并表示曾试图要求法庭对其审讯记录不予采纳，但遭到拒绝。“那是非法的，是刑讯”，他称自己被逼迫认罪，并指责当局使用了隐蔽摄像头。

澳大利亚驻华大使Graham Fletcher被拒绝旁听庭审（5月27日于北京第二中级人民法院前）

杨恒均还说，他请求向法庭提交证据并传唤证人为自己辩护的要求被驳回。

中国官方表示，此案“涉及国家秘密”，因此可以依法不公开审理。北京还批评澳大利亚“无理干扰中方依法办案”。

有报道称，杨恒均（笔名，真名杨军）曾在海南为中国外交部工作，但北京否认了这一说法。拒信他于1992年前往香港，1997年赴美国，进入智库大西洋理事会工作。

2000年后，杨恒均取得澳大利亚国籍。此后他出版多部小说及纪实文学，并在网络上撰写散文和时评。2011年3月，杨恒均在华期间曾在广州失踪多日，事后他称之为一场“误会”。

2019年杨恒均被捕以来，中国当局几乎没有透露过此案的任何信息。近年来北京与堪培拉的关系急剧恶化。澳国会2018年通过两项反外国干预的法案，并将电信巨头华为排除在其5G网络建设外。新冠疫情爆发后，澳大利亚呼吁对新冠源头进行独立调查。作为报复，北京方面逐步对澳大利亚多种商品加征高额关税并基本停止了双方的常规接触。

（法新社）

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