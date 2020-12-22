杨恒均狱中捎口信 坚称自己无罪

(德国之声中文网) 澳大利亚作家杨恒均在被中国政府以间谍罪关押近两年後，23日透过友人从狱中发表了最新声明，除了分享自己过去两年在狱中的遭遇外，也表示自己仍对中国法庭有信心，相信法庭会将正义归还给他。

德国之声透过长期替杨恒均对外发声的悉尼科技大学中国研究中心副教授冯崇义取得了这份声明。杨恒均在声明中首先表示，随着圣诞节与新年将至，他对家人丶朋友与读者的思念也越来越浓。

他说：「我常在梦中遇见你们，那种感觉总是格外真实。每当我必须离开梦境时，我总感到十分後悔。我恨不得能将你从梦中拉出来，并紧紧的拥抱你。我知道你也想念我，但我希望你对我的担忧不会影响到你的日常生活。」

杨恒均在声明中指出，过去两年被中国政府关押的日子里，他经历了超过300次审讯，并忍受了无数次的口头污辱。他说目前自己时常透过冥想来回顾自己的人生，并说冥想使他更坚强。

他说：「我对自己过去20年的人生进行了许多反思，并理解到我的生命是有意义的。请不要为我担心。让我感到悲哀的是，当我是自由之身时，我没能花足够时间陪伴你。」

呼吁支持者追求民主法治

杨恒均也表示，他在看守所中通常以看书丶祷告丶冥想与运动度日。他认为自己比过往更坚强，所以当中国当局对他的人生进行调查时，他认为中国政府无法找出任何错误。他说：「在失去自由後，我时常想到我的同事与读者，我希望有机会能为他们服务。我将自己的一生奉献给读者，所以我希望他们能够保持初心丶理想以及梦想，并追求民主丶法治跟自由。」

杨恒均重申，他的案件的判决结果会显示中国的司法系统是遵循法治，或是被极权所支配。他在声明中说道：「请将我最美好的问候与爱带给所有关心我的人，也请将这封信转交给我的妻子丶儿子以及朋友。祝福你们圣诞快乐与新年快乐。我在等待法院开始审理我的案件。」

杨恒均在声明中还强调，他是无罪的。他表示，在经历了超过300次的审讯後，如果中国当局能找到任何证据来起诉他，他们早能找到一些证据了。他说：「我会与律师继续努力为我的权利奋斗，并捍卫我的清白。」

友人忧杨恒均沦为「棋子」

冯崇义22日接受德国之声访问时表示，北京市第二人民法院原订1月9日前要对杨恒均的案件做出审判，但现在案件审理却被延後至4月。

他说：「他们的理由是，碰到复杂案件时，他们可以延期开庭，而中国司法部门也经常用这个藉口将特殊案件无限延期。」

冯崇义也质疑，中国政府是把杨恒均当作「人质外交」中的一个棋子，利用他的案件来威吓澳大利亚政府。他指出：「在中澳关系越来越糟的同时，杨恒均这个棋子的作用也越大，这也是为何中国政府刻意搁置杨恒均的案子，不依法做出审判。他们希望在中澳争端中，留有一个谈判的筹码。」

杨恒均是在2019年1月19日於广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。他在2019年8月被北京市国安局正式以涉嫌间谍犯罪起诉，但被关至今已将近2年，中国政府仍迟迟未对他的案件做出正式判决。

冯崇义称，杨恒均在经历了6个月的「指定监所居住」後，出现了诸多健康状况，而他的妻子袁瑞娟仍被中国政府限制出境，无法返回澳大利亚。

杨恒均并非唯一一名被中国政府关押的澳大利亚公民。今年8月，中国政府逮捕了央视英语财经频道的澳籍主持人成蕾，称她因涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，正在接受中国当局的调查。

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