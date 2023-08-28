杨恒均案预计10月判决，友人忧其健康

（德国之声中文网）两年前，被控间谍罪的澳大利亚籍作家杨恒均（又名"杨军"）的案件在北京进行了秘密审理。由于此案一再推迟判决，杨恒均的朋友们对他的健康表示担忧。

杨恒均是出生在中国的澳大利亚公民。2019年1月，当时在纽约工作的杨恒均乘坐飞机到广州，在机场被逮捕。此事件发生时，正值澳中关系恶化。之后，此案的审理和判决一再拖延。

北京一家法院于2021年5月对此案进行了闭门审理。案件详情也从未对外披露过。杨恒均始终否认为澳大利亚或美国充当间谍。在经历了10次延期之后，此案预计将于10月做出判决。

杨恒均的朋友、曾担任他的博士生导师的悉尼科技大学学者冯崇义透露，澳大利亚驻华使馆人员上周五（8月26日）探访了杨恒均，并被告知他的肾脏上有一个10厘米大小的囊肿，可能需要进行手术，这加剧了人们对他健康状况的担忧。

冯崇义说："我认为这是澳大利亚政府要求杨恒均保外就医的有力证据。"

澳总理：会向习近平提出

在澳大利亚总理阿尔巴尼斯预计将于今年内前往北京访问之前，杨恒均案以及另一位被以国家安全罪名指控并于2022年3月秘密受审的澳大利亚记者成蕾的案件在澳大利亚受到密切关注。

阿尔巴尼斯周一（8月28日）告诉记者，他将在于下个月在印度G20峰会上与中国国家主席习近平会面时提出对杨恒均健康状况的担忧。

当被问及杨恒均的情况时，他说："在我本人或我的部长们与国际同行会面时，我们总是会提出澳大利亚公民遭遇的问题。"

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）的发言人说，澳大利亚政府与杨恒均的朋友和家人一样，对杨恒均案件的拖延感到担忧，并呼吁为他提供基本的司法和医疗保障。

这位发言人说："澳大利亚政府一贯主张维护杨恒均博士的利益和健康，让他与家人团聚。"

反间谍“典型案例”

在上周恢复的双边领事会晤中，澳方向中国传达了对杨恒均案件的关切。中国外交部此前曾表示，澳大利亚不应干涉此案。

杨恒均在给朋友的留言中说，他对网上出现的一篇"揭发"他的文章感到担忧。该文章指控他在上世纪80年代上大学时被一名假扮成交换生的中情局特工劝诱成为间谍。他坚决否认了这一指控。

冯崇义说，杨恒均的支持者担心他的案件会被中国政府用作反间谍运动的典型案例。

近年来，美中关系因包括国家安全在内的一系列问题而恶化，双方都指责对方从事间谍活动。中国修订《反间谍法》，扩大国安执法权力。新法于7月1日生效。美国对此表示关切和担忧。

中国驻澳大利亚大使馆和中国外交部没有立即回应置评请求。

（路透社）

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