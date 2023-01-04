 杨恒均案第七次推迟判决 澳外长表示担忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2023

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杨恒均案第七次推迟判决 澳外长表示担忧

据媒体援引知情人士报道，杨恒均案件的判决再次被推迟到4月份。四年前，这位澳籍华裔作家在广州机场被捕。在被控犯间谍罪之后，杨恒均的案件于2021年在北京进行了闭门审理。在澳中寻求修复双边关系之际，澳方表示正持续关注杨恒均案件的进展。

2010年11月杨恒均在北京一个会议期间（资料）

2010年11月杨恒均在北京一个会议期间（资料）

（德国之声中文网）据路透社援引杨恒均友人报道，这名澳籍华裔作家被控间谍罪名的案件判决再次被推迟到4月，这已经是该案第七次推迟判决。

2019年1月，当时在纽约工作的杨恒均乘坐飞机到广州，在机场被逮捕。此事件发生时，正值澳中关系恶化。2021年，北京一家法院对杨恒均一案进行了秘密审理，针对他的案件信息从未对外界披露。杨恒均否认自己为澳大利亚或者美国担任间谍。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）在杨恒均被捕四周年之际发表声明指出："澳政府对于他（杨恒均）的案件一再拖延深感担忧。自从杨博士被拘押以来，澳大利亚政府一直在呼吁为杨博士提供符合基本公正、程序公平和人道待遇标准的对待。"

在澳中两国正在寻求修复双边外交关系之际，澳大利亚方面表示正在对杨恒均以及澳籍华裔女记者成蕾的案件始终保持密切关注。成蕾被控危害国家安全的案件在2022年3月在北京市第二中级人民法院闭门审理。2022年11月，澳大利亚总理阿尔巴尼斯和中国国家主席习近平利用二十国峰会之机举行了会晤，重启了两国之间中止多年的高层对话。

1月13日，在澳方呼吁恢复外交官探视之后，澳外交官对杨和成二人进行了探视。此前中方因疫情防控暂停了所有的外交官探视，这也是去年10月以来澳外交官首次探视此二人。

2021年法庭对杨恒均审理时拒绝澳大利亚大使 Graham Fletcher进入

2021年法庭对杨恒均审理时拒绝澳大利亚大使 Graham Fletcher进入

在外交部例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌表示，澳大利亚不应该干涉此案件。他敦促澳方"尊重中国司法主权，不以任何形式干涉中国司法机关办案"，以实际行动为改善两国关系创造条件。

据杨恒均的支持者表示，杨的代理律师被告知法院已经第七次推迟了宣判，这次将判决期限又延长了三个月直到4月份。

曾经为杨恒均担任博士生导师的悉尼科技大学学者冯崇义表示："中国对杨恒均的任意拘禁是一种蛮横的政治迫害，因为他倡导人权、民主和法治等普世价值。"

冯崇义敦促澳大利亚政府在与中国恢复正常贸易关系之前，确保杨恒均能得到释放。他还补充道，在经历了四年监禁之后，人们对杨的健康问题十分担忧，包括营养不良。

路透社看到一条杨恒均从狱中发给朋友的信息，他在文中坚持自己是无辜的。"四年的时间很长。我来了，我在受难，我在思考。但是我没有被征服。"

（路透社）

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