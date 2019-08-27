 杨恒均案受关注 澳总理:不因捍卫国民权益道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2019

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时政风云

杨恒均案受关注 澳总理:不因捍卫国民权益道歉

澳大利亚总理莫里森周四表示，澳大利亞政府对于华裔作家杨恒均在中国受到的处境感到十分担忧，并重申虽然中国政府表明希望澳大利亚不要介入该案件，但他仍会全力支持杨恒均，确保他权益不受损。

In China Festgenommener Autor Yang Hengjun und seine Frau Yuan Xiaoliang (picture-alliance/AP Photo/C. Feng)

现年53岁的澳籍华裔作家杨恒均已被中国政府关押长达七个多月，而他于8月23日正式被中国政府以间谍罪起诉。

（德国之声中文网）曾任中国外交官的杨恒均是一位著名的网络评论家，而身为澳大利亞公民的他已被中国政府关押长达七个月。 澳大利亞媒体8月27日报导杨恒均已正式遭中国政府以间谍罪起诉，他可能因此面临刑期。

根据澳大利亚SBS电台报导，澳大利亚官员于8月27日探视了被关押于北京的杨恒均，而杨恒均当天稍晚也透过声明表示，希望能尽快得到帮助，返回澳大利亚。 一名中国官员告诉他澳大利亚很小，所以不会在乎他。 他还写道:「这名中国官员说澳大利亚依赖中国的贸易和经济，所以堪培拉不会帮助我，更不用说救我了。 」

澳大利亚总理莫里森周三 (8月28日) 接受澳大利亚电视台访问时表示，任何将杨恒均塑造为间谍的指控都是不真实的。 他说:「我们会捍卫我们的国民，并希望中国政府能正常对待他并尊重他的人权。 我们绝不因捍卫我们国民的权益而道歉。 」

中国与澳大利亚近期呈现关系紧绷的状态。 澳大利亚除了指控中国关押杨恒均外，也指控中国介入其内政，但被中国加以否认。 澳大利亚政府表示，中国政府以非常严酷的条件对待杨恒均，呼吁中国以符合国际人权法的标准对待杨恒均。 然而，中国外交部发言人却说希望澳大利亚不要介入中国内部的法治程序。

莫里森表示，澳大利亚政府将持续向中国表达对杨恒均案的关切。 他强调自己尊重中国法治系统，并重申:「这样的做法并非介入中国内部的系统，而我们也希望所有澳大利亚公民的人权都能受到尊重。 」

Yang Hengjun, australischer Schriftsteller (Reuters/Twotter/Yanghengjun)

澳大利亚官员8月27日探视了杨恒均，而他后来也发布声明给澳大利亚媒体，表明自己希望能得到帮助，尽快返家。

过去十年来，有数名澳大利亚公民在中国服过刑期，其中包含前澳大利亚矿业高管胡士泰。 他2010年因被控贪污与窃取商业机密而遭中国政府求刑8年，而他在服刑8年后，于2018年7月被释放。 此外，2017年时，澳大利亚皇冠度假酒店集团 (Crown Resorts) 的16名员工，其中包含3名澳大利亚公民，因被中国政府控从事「赌博犯罪行为」，而在中国服刑了9到10个月，并罚锾120万美元。

现年53岁的杨恒均自今年1月19日在广州机场遭中国国保带走后，便再也没见过他的家人或律师。 他于8月23日正式遭中国政府以间谍罪起诉，而此罪名最高可以判处死刑。

 

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