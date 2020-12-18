杨恒均案判刑推迟三个月  友人：沦中澳谈判棋子

(德国之声中文网) 澳大利亚华裔作家杨恒均在被中国政府逮补关押已近两年，长期为杨恒均案件对外发声的悉尼科技大学中国研究中心副教授冯崇义在接受德国之声访问时透露，案件10月7日被转至北京市第二人民法院後，法院应该在三个月内丶1月9日左右判决，但现在却传出案件审理被推迟至4月。

冯崇义批评中国政府不按照法律条文行事，「他们的理由是，碰到复杂案件时，他们可以延期开庭，而中国司法部门也经常用这个藉口将特殊案件无限延期。」

他又质疑，中国政府是要把杨恒均当作「人质外交」中的一个棋子，利用他的案件来威吓澳大利亚政府。他说：「在中澳关系越来越糟的同时，杨恒均这个棋子的作用也越大，这也是为何中国政府刻意搁置杨恒均的案子，不依法做出审判。他们希望在中澳争端中，留有一个谈判的筹码。」

中国与澳大利亚过去一年来关系越来越紧张，两国自11月开始也展开一系列的贸易争端。中国政府对几类澳大利亚进口产品实施了贸易制裁，澳大利亚则表示将针对中国对大麦征收高额关税的行为告上世界贸易组织。

此外，中国政府今年8月也逮补了央视英语财经频道的澳籍主持人成蕾，并称她涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，正在接受中国当局的调查。今年9月，两名澳大利亚驻中国的记者因面临被逮补关押的威胁，被迫离开中国。

中国恢复澳大利亚的会见权

杨恒均是在2019年1月19日於广州机场准备转机去上海时，遭预先埋伏在机场的国保给带走。他在2019年8月被北京市国安局正式以涉嫌间谍犯罪起诉，但被关至今已将近2年，中国政府仍迟迟未对他的案件做出正式判决。

冯崇义指，杨恒均在被中国政府以「指定监所居住」方式羁押的期间，出现高血压丶尿酸过高与前列腺炎等健康问题。他其後被转移至一般看守所，健康状况逐渐改善，但其妻子袁瑞娟仍被中国政府限制出境，无法返澳，「她几次尝试买了机票去边境，但仍无法离开中国」。

中国政府禁止杨恒均与探视的澳大利亚外交人员谈案件的具体内容，目前澳大利亚政府仍不知道具体的起诉原因跟犯罪证据。

冯崇义向德国之声透露，在今年初中国爆发新冠疫情後，中国政府曾长达9个月未让澳大利亚外交官探视杨恒均。他说，根据中国与澳大利亚的领事条约，澳大利亚外交官每个月能会见杨恒均一次，但是中国政府直到11月才恢复澳大利亚的会见权。

澳大利亚外交部也向德国之声证实，该国外交官最近一次探视杨恒均是12月17日，而澳大利亚外交部也将持续提供杨恒均与他的家人相关的领事协助。澳大利亚外长佩恩 (Marise Payne) 今年10月曾在杨恒均案确定移交北京市第二人民法院後，发布声明强调澳大利亚未看到任何证据显示杨恒均在中国有从事间谍活动。

德国之声尝试联系中国驻澳大利亚大使馆，询问杨恒均案件的相关细节，不过至截稿前，中国大使馆尚未回覆德国之声的提问。

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