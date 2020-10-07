杨恒均案传近期开庭 友人：健康堪忧

(德国之声中文网) 澳大利亚籍华裔作家杨恒均的律师10月7日正式接到通知，得知杨恒均的案件已被中国政府从北京市第二人民检察院转移至北京市第二人民法院。他的律师尚宝军向德国之声证实这个消息，并表示他预计10月13日会收到正式的起诉书。

长期关注杨恒均案件的雪梨科技大学中国研究中心副教授冯崇义12日接受德国之声访问时表示，法院预计在未来一至两周必须替杨恒均的案件指派法官，而中国法律也规定，案件移交法院後的三个月内，法院必须针对案件作出判决。

冯崇义说：「不过，中国的司法部门常不遵守法律，所以这是很麻烦的事。在这之前，杨恒均已被关了22个月，但他仍未接受审判。由於这之前都属於『侦查阶段』，所以杨恒均的律师也不能介入案件。中国这样的司法完全违背国际人权条约。」

杨恒均健康状况堪忧

冯崇义告诉德国之声，自从杨恒均被逮捕後，他的太太袁瑞娟也被中国政府限制出境。虽然袁瑞娟具有澳大利亚的永久居留权，但她过去22个月曾三次买了机票，尝试离开中国，到了机场却都被海关挡下。

冯崇义说：「我与杨恒均的太太一直有联系，她对於杨恒均的案件发展感到十分生气。她先生在被关押前，是一个很健康的中年男子。但是被中国政府关押22个月後，杨恒均目前健康状况是很糟糕的。」

冯崇义向德国之声表示，杨恒均目前除了有高血压外，也有尿酸过高的状况。此外，他的前列腺也有问题，记忆力也变得很不好，甚至心脏功能都出了问题。

冯崇义：西方国家应联手向中国施压

杨恒均并非唯一一位遭中国政府以国安相关罪名关押的澳大利亚公民。中国央视英语财经频道的澳籍华裔主播成蕾今年8月中失踪，中国外交部发言人赵立坚称成蕾因「涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动」，正在接受中国有关部门的调查。澳大利亚媒体报导，成蕾目前是被中国政府以「指定监所居住」的方式羁押於某处。

冯崇义向德国之声表示，澳大利亚政府虽然一开始未即时处理杨恒均的案件，但在经过多次领事探访後，他们得知杨恒均的健康状况不断恶化，所以多次透过各种途径向中国表达抗议。他说：「澳大利亚政府该做的事都已经做了。」

不过冯崇义也指出，民主国家在经历了近年来多起「人质外交」事件後，似乎仍未透过紧密的连结来一起向中国施压。他表示，目前除了民间团体跟人权组织针对近年数起与中国有关的「人质外交」事件发布声明谴责中国政府外，民主国家都未能联手向中国政府施压，确保他们公民在中国旅游或工作时的人身安全。

冯崇义说：「当民主国家政府未能联手向中国施压时，他们的人民在中国旅游或工作时可能面临很大的危险，因为没有人知道中国政府可能会采取什麽样的行动。中国政府以前对於抓捕外国公民还有所顾忌，但依现在的情势看来，他们已完全没有顾忌。」

冯崇义认为，如果国际社会能联手向中国施压，让北京知道他们任意逮捕外国公民可能会使其国际形象丶经贸关系跟人员往来都受到很大的限制时，中国政府或许就会有所收敛。