 杨恒均案传近期开庭 友人：健康堪忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2020

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杨恒均案传近期开庭 友人：健康堪忧

澳大利亚华裔作家杨恒均在被中国政府关押22个月之後，上周确认案件被转至法院，预计近期会开庭。然而，杨恒均也传出被关押多时，出现多种健康问题。

Yang Hengjun, australischer Schriftsteller (Reuters/Twotter/Yanghengjun)

杨恒均自从2019年初在中国被捕后，至今已被关押22个月。自从上个月首次会见律师后，现在传出律师已被通知杨恒均的案件将在近日开庭。

(德国之声中文网) 澳大利亚籍华裔作家杨恒均的律师10月7日正式接到通知，得知杨恒均的案件已被中国政府从北京市第二人民检察院转移至北京市第二人民法院。他的律师尚宝军向德国之声证实这个消息，并表示他预计10月13日会收到正式的起诉书。

长期关注杨恒均案件的雪梨科技大学中国研究中心副教授冯崇义12日接受德国之声访问时表示，法院预计在未来一至两周必须替杨恒均的案件指派法官，而中国法律也规定，案件移交法院後的三个月内，法院必须针对案件作出判决。

冯崇义说：「不过，中国的司法部门常不遵守法律，所以这是很麻烦的事。在这之前，杨恒均已被关了22个月，但他仍未接受审判。由於这之前都属於『侦查阶段』，所以杨恒均的律师也不能介入案件。中国这样的司法完全违背国际人权条约。」

杨恒均健康状况堪忧

冯崇义告诉德国之声，自从杨恒均被逮捕後，他的太太袁瑞娟也被中国政府限制出境。虽然袁瑞娟具有澳大利亚的永久居留权，但她过去22个月曾三次买了机票，尝试离开中国，到了机场却都被海关挡下。

In China Festgenommener Autor Yang Hengjun und seine Frau Yuan Xiaoliang (picture-alliance/AP Photo/C. Feng)

杨恒均的太太虽然有澳大利亚的永久居留权，但她过去一年多曾3次尝试买机票离开中国，但都在机场被拒绝出境。

冯崇义说：「我与杨恒均的太太一直有联系，她对於杨恒均的案件发展感到十分生气。她先生在被关押前，是一个很健康的中年男子。但是被中国政府关押22个月後，杨恒均目前健康状况是很糟糕的。」

冯崇义向德国之声表示，杨恒均目前除了有高血压外，也有尿酸过高的状况。此外，他的前列腺也有问题，记忆力也变得很不好，甚至心脏功能都出了问题。

冯崇义：西方国家应联手向中国施压

杨恒均并非唯一一位遭中国政府以国安相关罪名关押的澳大利亚公民。中国央视英语财经频道的澳籍华裔主播成蕾今年8月中失踪，中国外交部发言人赵立坚称成蕾因「涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动」，正在接受中国有关部门的调查。澳大利亚媒体报导，成蕾目前是被中国政府以「指定监所居住」的方式羁押於某处。

冯崇义向德国之声表示，澳大利亚政府虽然一开始未即时处理杨恒均的案件，但在经过多次领事探访後，他们得知杨恒均的健康状况不断恶化，所以多次透过各种途径向中国表达抗议。他说：「澳大利亚政府该做的事都已经做了。」

In China Festgenommener Autor Yang Hengjun und seine Frau Yuan Xiaoliang (picture-alliance/AP Photo/C. Feng)

杨恒均的太太虽然有澳大利亚的永久居留权，但她过去一年多曾3次尝试买机票离开中国，但都在机场被拒绝出境。

不过冯崇义也指出，民主国家在经历了近年来多起「人质外交」事件後，似乎仍未透过紧密的连结来一起向中国施压。他表示，目前除了民间团体跟人权组织针对近年数起与中国有关的「人质外交」事件发布声明谴责中国政府外，民主国家都未能联手向中国政府施压，确保他们公民在中国旅游或工作时的人身安全。

冯崇义说：「当民主国家政府未能联手向中国施压时，他们的人民在中国旅游或工作时可能面临很大的危险，因为没有人知道中国政府可能会采取什麽样的行动。中国政府以前对於抓捕外国公民还有所顾忌，但依现在的情势看来，他们已完全没有顾忌。」

冯崇义认为，如果国际社会能联手向中国施压，让北京知道他们任意逮捕外国公民可能会使其国际形象丶经贸关系跟人员往来都受到很大的限制时，中国政府或许就会有所收敛。

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杨恒均首次见律师 否认当局间谍罪指控

去年7月正式遭中国政府以间谍罪起诉的澳大利亚作家杨恒均周四首次会见律师，他的律师尚宝军向德国之声透露，杨恒均否认犯罪，并透露自己关押期间曾多次遭长时间讯问。  

新冠病毒威胁，澳大利亚要求中国释放杨恒均

澳大利亚政府强烈反对中国当局以间谍罪起诉澳籍作家杨恒均，认为他正经历着新冠病毒感染风险，要求予以立即释放。中方敦促澳方停止以任何方式干预中方依法办案。  

英媒称中国官方不批准杨恒均见律师

英国《卫报》报导，上个月正式被以间谍罪起诉后，澳籍华裔作家杨恒均目前被关押在北京一个看守所内，无法与外界联络，不许接触律师。当局甚至告诉杨恒均他可能因间谍罪面临死刑。  

杨恒均案受关注 澳总理:不因捍卫国民权益道歉

澳大利亚总理莫里森周四表示，澳大利亞政府对于华裔作家杨恒均在中国受到的处境感到十分担忧，并重申虽然中国政府表明希望澳大利亚不要介入该案件，但他仍会全力支持杨恒均，确保他权益不受损。  

消失七个月 杨恒均正式被控间谍罪

今年一月，澳籍作家杨恒均在广州机场被国保带走之后，就再也没有現身。他的律师认为，他会遭到这样的待遇是因为他积极宣扬民主。  

澳大利亚发表声明关注异议作家杨恒均案

澳大利亚外长佩恩周五表示，对于澳籍华人作家杨恒均在中国被刑事拘留令“深感失望”，认为如果他因为政府观点被拘留，应该得到释放。  

专访: 民主国家的软弱使中国更嚣张

德国之声访问了雪梨科技大学中国研究中心的副教授冯崇义。 身為杨恒均的博士导师，及有多年交情的朋友，他认为杨恒均目前应该被关押在所谓的黑狱中。  

北京证实杨恒均因“涉嫌危害国家安全”被关押

澳籍华裔人士杨恒均在北京被拘押事件得到中国外交部的证实。此前，澳大利亚外交部曾发布声明，要求中国政府说明缘由。  

著名作家杨恆均失联 恐遭中国当局關押

雪梨科技大学教授冯崇义接受媒體访问时表示，杨恆均疑似遭中国国安人员从广东强行带去北京。澳大利亚媒体则披露，有人目击了杨恒均被便衣人员从广州机场直接带走。  

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