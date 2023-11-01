杨恒均寄出第一封信：“我快要死了”

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯周三（11月1日）表示，他将在对中国进行国事访问期间向中国领导人提出被中国拘押的澳大利亚籍作家杨恒均（又名"杨军"）的困境。

阿尔巴尼斯表示，他已经批准了一封写给杨恒均儿子们的信的草稿。杨恒均自2019年以来一直被中国拘押。

阿尔巴尼斯告诉记者："我们非常同情并理解他们对父亲和这名已被拘押很长时间的澳大利亚人的担忧。"

杨恒均的儿子们公开了10月28日写给阿尔巴尼斯的一封信，信中表示，在阿尔巴尼斯前往中国之前，让中国释放其父的"机会之窗很窄"。

"我们请求您明确表示，与一个关押着一位澳大利亚公民的政府稳定双边关系是不可能的，而这位公民就关押在您将被接待的地方以南几公里的地方。"杨氏兄弟说，指的是他们的父亲被关押在北京的北京监狱。

他们说上周收到杨恒均被允许从拘押地点寄出的第一封信。杨恒均在信中写道："我病了，我很虚弱，我快要死了。"

曾供职于中国国家安全部的杨恒均现仍在等待2021年5月对他进行间谍罪闭门审判的判决结果。

他的两个儿子分别是24岁和31岁。他的朋友冯崇义表示，杨恒均两个儿子的身份没有公开，因为他们担心中国政府进行报复。

冯崇义表示，阿尔巴尼斯成为七年来首位访华的澳大利亚总理，为杨恒均的获释创造了机会。

"这不是最后的机会，但却是最好的机会。"冯崇义说，"这次访问标志着两国关系完全正常化。"

中国外交部发言人汪文斌为杨恒均被起诉以及两年多的关押进行辩护。他在外交部例行记者会上说：中国是"法治"国家，中国司法机关严格依法审理案件，充分保障相关当事人的各项合法权利，充分尊重并保障澳方探视等领事权。

阿尔巴尼斯的访问将于周六开始，这表明自他领导的中左翼政府在保守派执政九年后于去年当选以来，双边关系有所改善。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯将对中国的访问被视为双边关系改善的信号

阿尔巴尼斯将在三天的访问期间在北京会见习近平主席和李强总理，并出席在上海举行的中国国际进口博览会。

一年前，阿尔巴尼斯在印度尼西亚G20峰会期间与习近平首次会面，提到了杨恒均和另一名被拘押的澳大利亚记者成蕾的困境。

成蕾上个月被中国"驱逐出境"，许多人认为北京以此为阿尔巴尼斯的访问扫清障碍。

杨恒均的儿子们写道，他们被成蕾获释的"好消息所鼓舞"。他们希望澳大利亚当局能够"拯救我们的父亲，创造第二个奇迹"。

当被问及成蕾的案件时，阿尔巴尼斯告诉记者："每个案件都是......不同的。"

（美联社）

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