中國取消清零政策後，政府公佈的感染和死亡人數极低，与民众真实感受不符。一名上海基层工作者表示，新冠患者去世后尸体无法直接送火葬场，医院急诊则是人满为患。也有北京居民表示，当地的感染高峰已经过去，交通流量回复不少，“杨康”们让北京比之前还堵。
(德国之声中文网）
上海一位基层工作者自述
目前小区4000多居民大概有20位死者，基本是老人。在认定死因的时候，只问老人的基础病史，给人的印象就是最好不要归类为新冠死亡。尽管如此，因为死者毕竟是极少数，所以除了当事人或者身边邻居之外，很多人还是不知情，因为新闻里新冠死者人数很少。
患者去世之后尸体无法直接送火葬场，因为对方人手和车辆都不足，一般都会在家停留两三天，之后送到火葬场也无法举行任何道别仪式。刚开始放松防控的时候，火葬场火化之后领取骨灰就要等很长时间，现在更长，几乎要等两三个月。医院急诊人满为患，新年夜当地一处三甲医院的大堂都几乎坐满人。医生除非发烧，否则即便阳性也要上岗，因为否则实在无法应付。
基层压力很大，一方面应对疫情，另一方面接到上面指令要提高疫苗接种率，但很多老人都已经阳过，为何还要这时候去接种，让人想不通，感觉就是为了完成政绩指标。
北京居民吴女士，82岁，现居养老院
我和老伴新年之前都阳了，虽然我们几乎足不出户，还是没能躲过。幸好症状都不算严重，现在基本恢复了。老伴年近90，夏天又动过手术，所以我们那时还是很紧张的。
因为住在养老院，有工作人员照顾，拿到一些退烧药。这里的很多老人都感染了。
我在北京的一位亲戚，也感染了新冠，元旦时去世了。他生病的时候，正是医院患者最高峰的时候，没床位，在医院走廊躺了两天才住上院，肺炎就已经很严重了。后来上了呼吸机，最终也没救过来。他80多岁，可是并没有什么严重的基础病。如果不是新冠，肯定不会现在就走的。
在他的死亡证明上，病因写的不是新冠肺炎，否则火葬场不能接收。因为他原先的单位帮忙，能够优先安排火化，所以没有等太长时间。一般人去排队，都不知道要排多久。
现在北京的高峰好像过去了，可是我们养老院出于安全考虑，还继续封着。没想到自己的晚年还能经历这样的事情，心里很难过。也不知道什么时候会真正好起来，不是说还会有好几波吗？
李先生，42岁，北京某公司职员
北京的高峰已经过去了，目前商业活动已经逐渐恢复，医院的医疗挤兑也差不多平息了。但是还是出现了药品医疗器械的短缺。很多网购医疗制氧机都是无货或者一个月以后才能发货。退烧药可以买到，但是买的过了好多天才送到。为了对付xbb变种，治疗腹泻的蒙脱石网购无货了。地铁的客流也恢复了不少，“杨康”们让北京比之前还堵，这两天晚上回家叫车平均一小时才能叫到车。有朋友去了趟环球影城，感觉全北京年轻人都出来玩耍了。
傅先生，80岁，成都，退休大学老师
我是12月17日染上新冠的。之前十天我和老伴都没敢出门，因为听说小区里到处都是阳性感染者。我们门对门的邻居也感染了，而且他们还坚持上班。他们是开餐馆的。
12月17日那天，我因为一个事下楼了一趟，当天晚上就觉得非常不舒服，畏寒，一晚上都没睡着，测体温37.5度。因为体温不太高，我就没吃退烧药。第二天感觉身上很疼，并开始咳嗽。我老伴也开始觉得不舒服，后来烧到38.5度，吃了退烧药。这个病毒很厉害，之后十几天我们一直感觉乏力、鼻塞、咳嗽，吃了急支糖浆等对症的药。现在三个多星期过去了我们感觉还是没有完全恢复，还是乏力，基本不出门。这个病毒感觉对老年人特别不友好。年轻一点的人染上后发烧时间比较长，体温比较高，年纪大的人发烧不高，但之后很长时间都感觉乏力、肌肉酸痛、咳嗽。没有办法，只有慢慢恢复。
我认识的人中，感觉90%都染上了，只有极少一两个没有感染，或者他也说不清自己到底是没有感染，还是感染后没有症状。在我们的老教师微信群里，已有两个老教师染病过世了。
昨天我出去买菜看到外面很多年轻人都不戴口罩了，小孩们在院子里玩也不戴口罩了。但我感觉这才是第一个高峰。马上春节临近、很多人都会回老家，回乡，大量人员流动还会造成新的高峰，带来新的感染风险。
刘先生，76岁，重庆退休人员
12月12日我冒险去理发店剪头发，回来两三天一直怕冷，后来测了体温38.5度，我想可能是中招了，但没有试剂盒测。家里没什么药，吃了颗过期的泰康克。后面几天全身疼痛，咳痰。直到12月底咳痰才消失。后来虽然有试剂盒了，但又不想查了，感觉没意义。
上月心情很不好，两个老朋友过世。老天爷要收我们这群废物，没办法。昨天领到了社区发的“健康包”，有几片药和测试剂，为下一波做准备。
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