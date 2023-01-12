(德国之声中文网）

接到上面指令要提高疫苗接种率，感觉就是为了完成政绩指标

上海一位基层工作者自述

目前小区4000多居民大概有20位死者，基本是老人。在认定死因的时候，只问老人的基础病史，给人的印象就是最好不要归类为新冠死亡。尽管如此，因为死者毕竟是极少数，所以除了当事人或者身边邻居之外，很多人还是不知情，因为新闻里新冠死者人数很少。

患者去世之后尸体无法直接送火葬场，因为对方人手和车辆都不足，一般都会在家停留两三天，之后送到火葬场也无法举行任何道别仪式。刚开始放松防控的时候，火葬场火化之后领取骨灰就要等很长时间，现在更长，几乎要等两三个月。医院急诊人满为患，新年夜当地一处三甲医院的大堂都几乎坐满人。医生除非发烧，否则即便阳性也要上岗，因为否则实在无法应付。

基层压力很大，一方面应对疫情，另一方面接到上面指令要提高疫苗接种率，但很多老人都已经阳过，为何还要这时候去接种，让人想不通，感觉就是为了完成政绩指标。

在他的死亡证明上，病因写的不是新冠肺炎

北京居民吴女士，82岁，现居养老院

我和老伴新年之前都阳了，虽然我们几乎足不出户，还是没能躲过。幸好症状都不算严重，现在基本恢复了。老伴年近90，夏天又动过手术，所以我们那时还是很紧张的。

因为住在养老院，有工作人员照顾，拿到一些退烧药。这里的很多老人都感染了。

我在北京的一位亲戚，也感染了新冠，元旦时去世了。他生病的时候，正是医院患者最高峰的时候，没床位，在医院走廊躺了两天才住上院，肺炎就已经很严重了。后来上了呼吸机，最终也没救过来。他80多岁，可是并没有什么严重的基础病。如果不是新冠，肯定不会现在就走的。

在他的死亡证明上，病因写的不是新冠肺炎，否则火葬场不能接收。因为他原先的单位帮忙，能够优先安排火化，所以没有等太长时间。一般人去排队，都不知道要排多久。

现在北京的高峰好像过去了，可是我们养老院出于安全考虑，还继续封着。没想到自己的晚年还能经历这样的事情，心里很难过。也不知道什么时候会真正好起来，不是说还会有好几波吗？

病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

“杨康”们让北京比之前还堵

李先生，42岁，北京某公司职员

北京的高峰已经过去了，目前商业活动已经逐渐恢复，医院的医疗挤兑也差不多平息了。但是还是出现了药品医疗器械的短缺。很多网购医疗制氧机都是无货或者一个月以后才能发货。退烧药可以买到，但是买的过了好多天才送到。为了对付xbb变种，治疗腹泻的蒙脱石网购无货了。地铁的客流也恢复了不少，“杨康”们让北京比之前还堵，这两天晚上回家叫车平均一小时才能叫到车。有朋友去了趟环球影城，感觉全北京年轻人都出来玩耍了。

我认识的人中，感觉90%都染上了

傅先生，80岁，成都，退休大学老师

我是12月17日染上新冠的。之前十天我和老伴都没敢出门，因为听说小区里到处都是阳性感染者。我们门对门的邻居也感染了，而且他们还坚持上班。他们是开餐馆的。

12月17日那天，我因为一个事下楼了一趟，当天晚上就觉得非常不舒服，畏寒，一晚上都没睡着，测体温37.5度。因为体温不太高，我就没吃退烧药。第二天感觉身上很疼，并开始咳嗽。我老伴也开始觉得不舒服，后来烧到38.5度，吃了退烧药。这个病毒很厉害，之后十几天我们一直感觉乏力、鼻塞、咳嗽，吃了急支糖浆等对症的药。现在三个多星期过去了我们感觉还是没有完全恢复，还是乏力，基本不出门。这个病毒感觉对老年人特别不友好。年轻一点的人染上后发烧时间比较长，体温比较高，年纪大的人发烧不高，但之后很长时间都感觉乏力、肌肉酸痛、咳嗽。没有办法，只有慢慢恢复。

我认识的人中，感觉90%都染上了，只有极少一两个没有感染，或者他也说不清自己到底是没有感染，还是感染后没有症状。在我们的老教师微信群里，已有两个老教师染病过世了。

昨天我出去买菜看到外面很多年轻人都不戴口罩了，小孩们在院子里玩也不戴口罩了。但我感觉这才是第一个高峰。马上春节临近、很多人都会回老家，回乡，大量人员流动还会造成新的高峰，带来新的感染风险。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



老天爷要收我们这群废物，没办法

刘先生，76岁，重庆退休人员

12月12日我冒险去理发店剪头发，回来两三天一直怕冷，后来测了体温38.5度，我想可能是中招了，但没有试剂盒测。家里没什么药，吃了颗过期的泰康克。后面几天全身疼痛，咳痰。直到12月底咳痰才消失。后来虽然有试剂盒了，但又不想查了，感觉没意义。

上月心情很不好，两个老朋友过世。老天爷要收我们这群废物，没办法。昨天领到了社区发的“健康包”，有几片药和测试剂，为下一波做准备。

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