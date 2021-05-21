来认识一下未来德国队的新主帅：汉西·弗利克

（德国之声中文网）5月25日一大早，《图片报》便已知晓此事，并立即登出了新任主帅在美茵河畔法兰克福德国足协总部的一张图片：汉西接班约阿希姆，指出汉西·弗利克（Hansi Flick）将接替约阿希姆·勒夫（Joachim Löw）成为新的德国主帅，目前已签署新就业合同。今夏欧洲锦标赛后，现年56岁的弗利克将执掌国家队。他在拜仁·慕尼黑足球俱乐部取得的佳绩远不止本赛季的德甲冠军头衔。

合同签至2024年

德国足协证实，与弗利克的合同期至2024年德国作为东道主的欧洲锦标赛结束。涉及近期以来成为热议对象的这一人事决定的财务信息，官方未披露任何内容。不过，根据未遭反驳的媒体报道，这位国家队新主帅的前雇主拜仁慕尼黑俱乐部不得不为理想的继任者尤利安·纳格尔斯曼（Julian Nagelsmann）拿出2500万欧元转会费，因此，俱乐部自然会要求足协提供某种补偿。

"我非常期待"

此前，弗利克与拜仁提前解约，便是对同德国足协达成交易有信心的明显表现。根据通讯社报道，弗利克在足协的收入可能要少一些，但考虑到此乃他所希望的职业生涯中理想的下一步，他肯定不会过于在乎。

根据德国足协的一份声明，弗利克表示，"我非常期待"。他称，"这么快就签了，让我也很惊讶。"2006年，经历了俗称的 "夏季童话 "的勒夫在荣升国家队主帅后，挑选弗利克为助手。此后，弗利克有过一次指挥一场重要国际比赛的历练。那是2008年，勒夫在欧锦赛四分之一决赛中被欧足联禁赛，弗利克临危受命，担任临时主帅，德国队在巴塞尔以3-2击败葡萄牙。

现在，弗利克以正式主帅身份出场的首轮国际比赛是今年9月分别对阵列支敦士登、亚美尼亚和冰岛的世界杯预选赛。10月和11月还有两场非踢不可的比赛。

世界冠军缔造者：2014年成功夺冠后， 门将教练科普克（ Andreas Köpcke, 左起）、主教练约勒夫、当时的助手弗利克、领队比埃尔霍夫（Oliver Bierhoff）

作为助手，弗利克陪伴勒夫在2014年巴西世界杯上称雄。随后，他升任德国足协体育总监。2017年，这位前拜仁职业球员出人意料离开足协，休整了一段时间。六个月后，他成为TSG霍芬海姆俱乐部总经理，但只呆了几个月。

2019年，弗利克在拜仁·慕尼黑队重新成为科瓦奇（Niko Kovac）的助理教练，并在这位克罗地亚人离职后成为临时主教练。之后，弗利克在18个月内写下连夺7个冠军这样的意想不到的成功故事 -- 包括2020年的里斯本欧洲冠军联赛桂冠。

当勒夫在因新近战绩欠佳、公众施压下于今年2月宣布在本届欧锦赛后走人时，弗利克旋即成为符合逻辑的继任人选。而随着勒夫已化解同前世界冠军托马斯·米勒（ Thomas Müller）和马茨·胡梅尔斯（Mats Hummels）之间的不和，延揽他们重新加入国家队，弗利克之走马上任可能会更为轻松。

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