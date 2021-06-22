来自古巴的“奇迹疫苗”

(德国之声中文网)古巴疫苗“Abdala”或许很快就能在全球与辉瑞、阿斯利康、莫德纳齐名。这个名字寓意深长，在古巴民族英雄何塞·马蒂(José Martí)所创作的戏剧中, 为保护国家而战的年轻英雄就叫Abdala。Abdala象征着慷慨激昂的爱国主义，无论对手多强大都一往无前。

在许多古巴人眼中，这是最适合这支拉丁美洲开发的第一款新冠疫苗的完美名称。它背后象征的是：拥有1100万人口的古巴再次向全球展示它拥有杰出的科研人员，无论致命病毒或美国60年的经济封锁都无法将其击垮。

科学家成为全民英雄

Abdala疫苗是由位于哈瓦那的基因工程和生物技术中心（CIGB）生产，其医学研究部主任吉伦（Gerardo Guillén）主导研发了这款疫苗。

古巴电视台在上周日父亲节当天播出了一支广告，在戏剧性配乐的衬托下，开场画面是吉伦坐在办公室中，镜头后他的儿子讲述着父亲如何不懈地为了家庭和工作全力付出。

这名备受赞誉的科学家表示：“自疫情爆发以来我们不断努力，每个周六、周日，从清晨到深夜，一刻都没有松懈。而我们欣喜非常，因为结果超乎我们预期。我们知道这支疫苗非常好，但即便是我也没有料到这个结果。”

古巴一如既往走自己的路

古巴国有生物科技公司Biocubafarma评估，Abdala疫苗的保护力高达92.28%，其效力可以媲美BioNTech/辉瑞以及莫德纳疫苗。当这个梦幻般的消息周一在CIGB的礼堂里发布后，科学家和工作人员报以热烈掌声。

自此之后，吉伦接到各种采访邀约，全世界都想知道Abdala疫苗的成功秘诀。因为这支古巴疫苗既不是载体疫苗，也不使用mRNA技术，而是所谓的蛋白质疫苗，它与病毒本身的突刺蛋白对接，从而激发免疫反应。古巴科学家利用酵母细胞进行研究。

古巴自五月中旬开始疫苗接种，政府称之为“卫生干预”。使用的疫苗除了Abdala外，还有另一款古巴自主研发的 "主权2"（Soberana 2），两款疫苗都在第三期临床试验结束前获得紧急使用授权。这是古巴第一批投入使用的新冠疫苗，该国此前拒绝进口俄罗斯或中国疫苗，也没有加入Covax疫苗计划。

今年三月，Abdala展开第三期临床试验，48000名志愿者接种该疫苗。

“我们知道最终还是必须靠自己，依靠自己的力量和能力”，吉伦话里暗指美国禁运造成的政治孤立。“结果是我们拥有一个集中管理的免费医疗卫生系统，而且不断完善快速应变灾害的能力，无论是临床研究、疫苗接种或疫苗生产皆然。”

古巴自五月中旬展开疫苗接种活动

加快疫苗接种抗击疫情

吉伦骄傲地表示，迄今已有220万古巴民众接种第一剂疫苗，170万人接种了第二剂，90万人施打了第三剂疫苗。Abdala疫苗需接种三剂，每次间隔两周。根据古巴政府雄心勃勃的计划，截至8月，70%的古巴民众都能接种到疫苗。

这是一场与时间的赛跑，因为古巴的新冠新增感染人数持续上升，每日新增病例超过2000例，累计近1200人死于新冠肺炎。吉伦寄希望于疫苗接种计划，也认为古巴在全球抗击疫情的过程中拥有优势。

“古巴民众对于医疗卫生系统的信任度前所未见。例如我们在寻找临床试验的志愿者时从未遇到过问题。古巴人接种疫苗的意愿很高。没有人会想着不接种，因为所有人都知道其重要性。”

哈瓦那的一个独立小组将对Abdala疫苗进行审查，预计在未来两周内能获得官方紧急批准。接着古巴便能向世界卫生组织(WHO)申请批准Abdala疫苗的国际使用。玻利维亚、牙买加、委内瑞拉、阿根廷和墨西哥都已对古巴疫苗表示出兴趣。

卫生组织表示乐观

但Abdala疫苗的保护力真的如此神奇？秘鲁医生莫亚（José Moya）或许是最适合对此进行评估的人士。莫亚30多年前在秘鲁阿亚库乔开始担任流行病学家，此后作为无国界医生前往危地马拉、莫桑比克和尼日利亚。

两年前开始，莫亚出任泛美卫生组织（PAHO）驻古巴代表。该组织是WHO的区域性组织，设有27个国家办事处。莫亚表示：“GIGB研究中心拥有30年的疫苗研究经验。我相信发表的结果。这些都是严肃的研究，由致力于科学的研究人员和机构参与。”

他认为，古巴八成疫苗都是国内自产就是最好的证明。莫亚对于Abdala的高保护力并不感到特别惊讶，在该国医疗系统稳定运行数十年后，这是合理结果。“科研人员前期发表的报告就显示，在产生抗体方面数据良好。”

但除了疫苗的科学评估外，古巴总统迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）更想借此契机进行政治攻击：“这份成就必须与我们的巨大牺牲相提并论。它是一个骄傲的例子，显示出这个自1962年遭到美国经济禁运的国家是如何发展它的制药业。”

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