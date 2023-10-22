来自亚洲的威士忌：台灣酿造登陸德國

(德國之聲中文網)一百年前可能沒有幾個台灣人喝過威士忌，但2023年台灣已然成為世界第四大蘇格蘭威士忌進口國家，而德國排名第8。不知不覺中台灣人瘋狂愛上威士忌，不僅進口量驚人，還自己製造，甚至外銷到德國。

愛上威士忌

57歲的呂啟超是木材公司的經理，從25歲開始喝威士忌。原先只在應酬場合喝，如今幾乎每周一次和年輕時就認識的哥兒們一起喝。為什麼獨鍾威士忌？呂啟超對DW說，他其實喝遍各種烈酒，但自從接觸到單一純麥威士忌之後，便立刻愛上它。如今台灣自產的噶瑪蘭單一純麥已經成為他的最愛，因為他特別喜愛噶瑪蘭的溫潤和香味。呂太太偶爾也品嘗一下威士忌，當他們在家宴客時，或家常晚餐有燒肉、牛排時，夫妻兩人便開瓶威士忌，小酌一杯怡情養性。

呂家喜歡喝威士忌在台灣並不是特例，財政部國庫署資料顯示，2019年台灣從國外進口260萬箱威士忌 ，等於這一年每個台灣人平均喝了1瓶多的威士忌；而進口最大宗的是蘇格蘭調和威士忌和蘇格蘭單一麥芽威士忌，這兩款酒在台灣的威士忌市場占比高達92%。的確，不知道從何時開始電視上的威士忌廣告打得震天嘎響，特別是在節慶之前的晚間時段；餐館和熱炒店裡酒促小姐推銷的多半是威士忌；街上主打威士忌的小酒館一間接著一間開，更別說是一般的酒類專賣店裡威士忌的品項特別多；網路上的威士忌社團和相關文章也越來越多，瞬時間台灣成為威士忌愛好者的聚集地。

台湾有不少威士忌爱好者

台灣威士忌的歷史

說到台灣的飲酒文化，就必須提到台灣的菸酒專賣制度。因為從日本殖民台灣時期到21世紀初，台灣從1922年到2002年一直實行菸酒專賣制度；這期間內一般平民百姓想要喝合法的酒品，就只能向公賣局購買。如果公賣局不進口或不生產威士忌，市面上就買不到威士忌的。而台灣公賣局在1948年才第一次推出名為「陳年威士忌」自製威士忌，不過實際上是以食用酒精添加威士忌香精製成，並不是嚴格定義下的威士忌。

直到1955年公賣局才從外國引進少量威士忌，主要是為了滿足駐台美軍的需求，因此當時只有盟軍及其僑民，可持特種購買證購買。而最早從事威士忌研究的台灣人，應屬台北第一酒廠的伍孝萍，他在1958年進行了一連串威士忌釀造試驗。

2002年台灣加入世界貿易組織WTO之後，台灣政府才廢止菸酒專賣制度，並逐步開放民間產製菸酒。但在此之前，20世紀末的80、90年代，當台灣經濟起飛「台灣錢淹腳目」的時代，菸酒公賣局酒便大量進口烈酒，其中也當然包括威士忌。不過那個時候台灣人愛喝的進口烈酒多半是XO白蘭地，直到近年來威士忌才成為進口大宗和許多人的最愛。

第四大進口國

根據蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association，SWA)公佈的 2022 年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬人口的市場，一年竟然進口了將近新台幣 100 億元(約3.1億美元)的蘇格蘭威士忌，全球排名第四，僅次於美國、法國、新加坡。這說明了，台灣人越來越愛喝蘇格蘭威士忌。台灣「酒訊雜誌」社長吳志彥就曾經說過，「不少威士忌品牌推出新的酒款時都會將首發市場選在台灣，一旦台灣成功，全世界就會成功」。可見台灣目前在全球威士忌市場上具有舉足輕重的地位。

为什么日本威士忌如此抢手？

另一方面也有威士忌達人指出，台灣進口蘇格蘭威士忌的數量驚人成長，其實和台灣進口威士忌的稅率低有關，台灣目前威士忌進口關稅為零，只需要繳納5%的營業所得稅即可。在香港進口威士忌卻需繳100%的稅，在印度是150%。在台灣一瓶700毫升酒精濃度40%的威士忌只要繳交70台幣，相當於2歐元多一點的稅金。因此即便是平常百姓偶爾也喝得起威士忌，難怪台灣成了威士忌的天堂。

愛喝的理由

威士忌在歐美有數百年甚至上千年的歷史， 在台灣僅有短短30多年的歷史，它的發展卻是一日千里。40歲的台北上班族William Yang是個威士忌愛好者，他對DW說，也許因為威士忌酒對台灣人而言還算新鮮，所以許多人喜歡嘗鮮。但更多的是威士忌常常被定位為「高檔次的酒款」，除了酒品本身的特色吸引部分人士之外，還因為它價格不菲而成為一種身分地位的象徵，因此許多比較富裕的台灣人對它趨之若鶩。

William Yang稱，台灣進口如此多威士忌的其中一個理由應該和台灣盛行地「乾

杯文化」有關。台灣人愛乾杯，喜歡拚酒，因此常在威士忌裡加入很多冰塊，當酒精濃度被稀釋後，便可以豪邁的一杯一杯乾，威士忌的銷量自然提升上來。這點和歐美人不大放入冰塊，而且喜歡慢慢啜飲威士忌，有文化上的差異。

William Yang還提到，近年來年輕的台灣人已經不像他們的父祖輩一樣喜歡炫耀他開的威士忌的價錢或年份，而是更在乎威士忌背後的故事，包括製造過程、酒廠的風格、水土、文化、蒸餾器、老闆的經營理念等。如今這些人在喝威士忌時，喜歡邊喝邊聊相關的知識和故事，使得喝威士忌不僅有味覺上的享受，還可以分享威士忌文化的精髓。而威士忌酒吧和威士忌社團的快速成長，相關資訊的廣泛流通，促使市場上的品項供應更多元，種種因素使得感興趣的人也越來越多。

品尝台湾威士忌的德国年轻人

威士忌浪潮正席捲全亞洲

早在20世紀初日本就引進威士忌的釀酒技術，開始自己生產威士忌，如今日本是全世界5個威士忌重要產區之一，其他產區包括蘇格蘭、愛爾蘭、美國和加拿大。印度則有自產的「甘蔗威士忌」，它雖然不符合蘇格蘭威士忌協會的所有規範和定義，也就是以發酵穀物為原料所製造出來的蒸餾酒，而且酒精含量通常達到40%以上，在木桶裡陳放甚至數十年。但印度自產的威士忌卻因為價格便宜而成為印度普羅大眾最喜愛的酒精飲料。與此同時印度也是世界上最大的威士忌市場，主要販售印度自產的威士忌，而真正產自於蘇格蘭的蘇格蘭威士忌僅佔印度威士忌市場的2%。但儘管如此，2023年印度是全世界第5大蘇格蘭威士忌進口國，僅次於美國、法國、新加坡和台灣。印度人喜愛威士忌的程度不言可喻。

這一、二十年來中國人也逐漸愛上威士忌。在中國工作的40歲台商Gary本身是威士忌愛好者。他對DW說，2000年左右白蘭地就進入中國市場，如今在中國已經擁有許多愛好者，但直到2010年左右威士忌才進入中國，特別是在華東地區江浙一帶，有許多日本人和台灣人聚集的地方，喝威士忌的風氣更盛於喝白蘭地。根據Gary的觀察，當地人除了愛喝威士忌之外，也會炒作威士忌。比如日本的三得利角瓶威士忌從2010年到2023年幾乎漲了15倍或者更多。其實漲價、搶購、炒作威士忌的現象不只中國有，幾乎已經是全球性的趨勢。

台灣噶瑪蘭威士忌

2005年金車事業在台灣宜蘭縣建立威士忌酒廠。該酒廠出品的威士忌取名為「噶瑪蘭」，「噶瑪蘭」是宜蘭的舊稱，原住民語的本意是「平原的人類」。

噶瑪蘭威士忌多年來參加過各種國際競賽，前後共得到約790多面金牌，成績斐然。在最近的2023年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards)中獲得3面金牌，分別是: 噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌(Kavalan Podium Single Malt Whisky)、金車頂極指揮單一麥芽威士忌 (King Car Conductor Single Malt Whisky)、噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒 (Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky)。在威士忌行業大賞(Icons of Whisky)中也榮獲多項大獎。

不只是金車，前身是台灣省菸酒公賣局的台灣菸酒公司2008年在台灣中部的南投酒廠建立了自己的威士忌蒸餾廠，該廠出品的威士忌酒也連續獲得多項國際大獎，廣受好評。此外，台灣還有一些規模較小的地方性酒廠，他們也生產威士忌，甚至是用台灣米來製造的威士忌，這在世界上還很罕見。

噶玛兰威士忌的展台吸引了不少德国人

出口到德國

2010年金車事業到德國開設分公司，開始進軍德國市場。在德國的許多烈酒專賣店，或是一些超市的烈酒區，比如柏林的KaDeWe或EDEKA旗下的連鎖超市Zurheide都能買到噶瑪蘭威士忌；新冠疫情爆發後，在亞馬遜等網路電商也可以買得到噶瑪蘭威士忌。金車德國分公司經理楊家姷對DW說，近3年來金車噶瑪蘭威士忌在德國的銷售量持續成長。

楊家姷稱，噶瑪蘭酒廠選在台灣低污染的宜蘭，利用中央山脈與雪山山脈的清澈水源，得天獨厚的環境與溫度，配合精緻的釀造工藝，使得噶瑪蘭威士忌酒裡帶著亞熱帶水果香氣與圓潤醇厚的口感，有別於蘇格蘭威士忌的烈口。

金車噶瑪蘭威士忌不僅銷售到德國等歐洲國家，也出口到日本、韓國、美國、加拿大等60個多國家。金車在德國市場除了成功的推廣噶瑪蘭威士忌，還販售自家的「伯朗咖啡」。如今在德國的某些加油站和便利店可以買到「伯朗咖啡」。儘管歐洲人還不大習慣喝罐裝咖啡，「伯朗咖啡」卻已經攻占德國年輕人的味蕾。

楊家姷稱，德國人向來是熱愛啤酒的民族，因此剛開始在德國推廣噶瑪蘭威士忌時確實遭遇一些困難。比如許多德國人心懷成見，認為蘇格蘭的年份威士忌才是真正的威士忌，因此對亞洲生產的威士忌始終興趣缺缺。一直到2015年金車噶瑪蘭在國際烈酒競賽得到世界冠軍後，噶瑪蘭威士忌才真正打開德國市場。

楊家姷說，另一個成功的原因可能是噶瑪蘭威士忌的圓潤口感與水果香氣非常平易近人，讓初飲者更容易接受，因此噶瑪蘭威士忌的銷售在德國一路長紅。

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