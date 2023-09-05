 来自中国的Temu：价格与风险孰轻孰重 | 文化经纬 | DW | 05.09.2023

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文化经纬

来自中国的Temu：价格与风险孰轻孰重

中国购物应用Temu风靡全球，以价格低廉和直销方式吸引顾客。隐私、劳工标准和环境保护等抽象概念都会被眼前的低价碾压成粉末。

Temu在西方国家吸引了消费者，但也引发了争议

Temu在西方国家吸引了消费者，但也引发了争议

（德国之声中文网）亿万富翁会购买9.99美元的裙子吗？或者15美元的智能手表？

当Temu在2023年初首次亮相超级碗广告时，许多美国橄榄球迷可能会感到好奇，因为这款购物应用的广告语是"像亿万富翁一样购物"。

当时，已经有近1100万美国人知道并下载了这款应用程序。许多人已经使用它从中国供应商那里购买打折服装或家居用品，并得到直接从制造商发来的货品。

该电子商务平台自2022年9月在美国推出以来发展迅速。上线第一个月，Temu在美国就有450万月活跃用户。根据咨询公司GWS Magnify的数据，截至今年7月，它的月活跃用户数已达7730万，是年初的两倍多。

更重要的是，该应用程序的用户参与度很高。GWS Magnify首席执行官卡特（Paul Carter）表示："（美国）用户目前每天在Temu应用上花费的时间比Amazon和Shein多出近10分钟。"这看起来似乎并不多，但这样的参与度加在一起，就显示出该公司有潜力成为一个强有力的竞争对手。

Temu购物应用程序以来自中国制造商的直销价吸引海外购物者

Temu购物应用程序以来自中国制造商的直销价吸引海外购物者

令人难以置信的低价？

在过去的几个月里，Temu在美国以外的许多其他地方推出。如今，该产品已经出现在全球39个国家/地区，包括欧洲、日本和澳大利亚。

该平台以低廉的价格吸引购物者，因为它采用了从工厂直销消费者的商业模式，省去了中间环节。多伦多零售业分析师兼作家温德（Bruce Winder）说，在消费者遭受新冠疫情后通货膨胀和其他高成本的冲击之际，Temu是一个新的选择。

"Temu提供西方零售业传统上不存在的低价，并且提供种类繁多的商品。"温德尔告诉德国之声，"它还提供了一种工厂直销模式，至少从表面上看，在西方消费者为食品、住房和天然气的大幅通胀感到头痛的情况下，它显得非常诱人。"

尽管如此，该应用程序在很大程度上依赖定时销售、折扣和赠品来推动冲动性购买。自推出以来，它还投资了大量在线广告，并鼓励网红发布"购物视频"，展示他们购买的商品并进行推荐。

环保问题和关税损失

Temu的成功引来环保人士的批评，因为大量廉价商品和非常浪费的快时尚充斥其中。将单个包裹发运到世界各地会增加全球二氧化碳排放量。

特别是宽松的美国法规使这成为可能。大多数寄往美国的价值低于800美元的包裹无需缴纳关税。这意味着如果一家公司购买一箱装有10,000件衬衫的产品，则需要缴纳进口税。如果这10,000件衬衫全部单独寄出，则无需缴税。其他国家的免税包裹则没有那么慷慨。

美国海关数据显示，按价值计算，超过10%的中国进口商品是直接寄给客户的，而十年前这一比例还不到1%。

根据美中经济与安全审查委员会今年4月发布的一份报告，纽约联邦储备银行估计，在2021年，美国因这种寄送方式损失的关税高达100亿美元。

该报告还强调了Temu的其他问题，如侵犯版权和质量低劣。

拼多多在监视你吗？

用户数据真的不会传回中国吗？

政府鹰派人士最担心的并不是价格低廉、环境问题或假冒伪劣，而是网络安全和用户数据。

中美关系正处于低谷，美国官员对Temu、Shein和TikTok等公司窃取消费者数据感到不满。过去一年来，出于国家安全考虑，禁止或限制TikTok的呼声不绝于耳。中国技术在西方许多基础设施项目（如5G网络）中遇到阻碍。

Temu由中国拼多多公司（PDD Holdings）所有，该公司还拥有中国在线零售商拼多多。在美国贸易代表办公室发布的2022年"假冒与盗版恶名市场报告"中，拼多多赫然在列。今年3月，拼多多应用因涉嫌恶意软件而被从GooglePlay商店下架。

这种审查导致Temu与其母公司及中国保持距离。针对美国客户，它将业务转移到波士顿。针对世界其他地区，它在爱尔兰注册。目前还不清楚这样做是否真的能将用户数据阻隔在中国之外。

德国马歇尔基金会技术与地缘政治团队负责人戈尔曼（LindsayGorman）认为，要保证用户数据不会流入中国几乎是不可能的。对她来说，关键问题是什么样的数据。

"所有技术平台都在某种程度上将数据视为一种战略资产。"她告诉德国之声。"中国平台在窥探用户方面更加明目张胆。"

隐私风险和低廉价格孰轻孰重？

尽管Temu的网站表示"所有数据都将被加密"，但戈尔曼等专家呼吁提高透明度，特别是在跟踪用户的方式方面。

这位最近担任白宫高级顾问的专家表示："数据和网络间谍活动推动了中共对全球技术领导地位的追求。电子商务平台也不例外。"

虽然戈尔曼认为Temu上的购买模式不如TikTok上的视频或信息敏感，但这里最大的数据安全风险是。"为什么电子商务平台需要访问蓝牙和Wi-Fi网络信息？这才是真正的隐私问题，"她说。

然而，在各国担心依赖中国技术的同时，消费者却蜂拥而至。温德说，在大多数情况下，隐私、恶劣的劳工标准和环境保护等抽象概念都会被眼前的低价碾压。

"我认为，许多消费者愿意在隐私方面冒险，对其他潜在的社会风险也视而不见，因为他们在经济上已经走投无路了。"

禁用TikTok 印度早已先行一步

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