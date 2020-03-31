来自中国的数字值得怀疑

（德国之声中文网）中国国家卫生委员会每天发布一次有关冠状病毒传播的最新数据，公布最新感染、死亡和治愈者人数。政府可以直接从中国大陆所有31个地区索取相关数据。中国共产党和国家领导人也希望以此向其本国人民和国外展示其透明度。但是批评人士认为当局大幅度压低了实际数字。

澳大利亚堪培拉非政府组织的中国政策中心主任倪凌超（Adam Ni）说，对中国当局公布的数字表示怀疑合乎情理，因为中国当局公布虚假数字已不足为奇。

空气污染数据也造假

倪凌超说:“北京领导人一次次地采取这样的做法，例如在空气污染数据和经济增长数据方面也提供虚假信息。”因此，对中国公布的统计数据应该持怀疑态度。他说：“尤其涉及到敏感问题时，共产党政府认为有必要操纵这些数据。”

在中国国内，则很少有人讨论官方公布的感染数字的可信度。完全由国家控制的中国媒体避免去触碰这个话题。对此没有人提出异议，公民社会软弱无力。

反对派几乎不反对

在中国的社交媒体上，人们经常对令人质疑的冠状病毒统计数据采取冷嘲热讽的态度。在中国，北京的政治评论家和政府批评人士章立凡是为数不多的仍然敢于对敏感问题进行公开评论的知识分子之一。章立凡向瑞士广播电台SRF表示：“如果一个政府时常撒谎，那么它公布的数字当然会受到怀疑”。我们可以回顾一下危机爆发时的情形：当疫情在武汉迅速蔓延时，当地和中央政府都隐瞒了实情。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 污染了的门把手 人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 没那么可口! 因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 担心进口货？ 家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 包裹也有病毒？ 一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 人与宠物谁传谁？ 我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 危险的蔬菜？ 联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 被污染低温食品 已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 禁食野生动物！ COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。 作者: Julia Vergin



中国军队不受感染？

批评人士认为,新冠肺炎危机期间中国军队的表态尤其令人质疑。在3月初举行的一次新闻发布会上，中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元说，在以习近平主席为首的党中央领导下，中国军队加强了管控，防止病毒的蔓延。

当路透社记者提问是否有中国士兵被感染时，军方代表避而不答。自危机爆发以来，中国当局也一再声称，军队没有出现感染。

澳大利亚非政府组织中国政策中心的倪凌超（Adam Ni）说：“可以相当肯定的说，这不是实话。中国军队有200万人，在受灾最严重的武汉市设有大型物流中心。”因此，仅从这一点而言，倪就认为中国声称其军队没人感染是根本不可能的。