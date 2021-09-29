来看世界上最绿最美的极光

"空中维京人"

尼科·里纳尔迪（Nico Rinaldi）在冰岛之行中拍下了这个壮丽的山谷景观。"黑色的火山沙海滩上矗立着一座气势磅礴的山峰，周围是风堆起来的大沙丘，"这是一个美丽的自然元素的集合。里纳尔迪兴奋地说，他曾期待着下一场雨，冲刷掉空气中的灰尘。他幸运地如愿以偿!