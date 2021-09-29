来看世界上最绿最美的极光

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每年，博客 "捕捉画面 "都会发布南、北半球极光的最美照片，以下就为您介绍其中的一些最精彩画面。
谢尔盖·科罗列夫（Sergej Korolev）的这张图片拍摄于俄罗斯西北部的科拉半岛，巴伦支海的一处岩石海滩上。科罗列夫 "被大海中奇形怪状的岩石和陡峭的山峰所吸引"。在多次尝试拍摄北极光后，科罗列夫终于在某一天成功拍摄到了这幅画面。
本·马泽（Ben Maze）在澳大利亚塔斯马尼亚最南端的狮子岩拍摄到了这幅彩色画面。这是南极光，是澳大利亚的极光。在这里可以看到三种天文现象：银河、所谓的黄道光（黄道光是被散布在太阳系内的尘埃粒子反射的太阳光）和南极光。
本杰明·埃伯哈特（ Benjamin Eberhardt）在南极的冰立方微子天文台拍摄了这张照片。在最低气温零下80ºC的严寒中站立多时才拍下这张照片。埃伯哈特称这是 "几个月来观察的结果。当然经过多次失败，甚至被冻伤"。但是 "一旦你战胜了这些挑战，你就有很多理由为你的照片感到骄傲"。
罗浮敦群岛位于北极圈以北仅几百公里处，多次被各种旅游杂志评选为世界上最美的岛群之一。原因之一肯定是这里可以清楚的看到北极光。丹尼斯·赫尔维格（Dennis Hellwig）将三脚架挤在大冰柱之间，用相机拍下了这一精彩瞬间。
彼特利·普鲁南（Petri Puurunen ）在芬兰的拉普兰地区拍摄到了这一近乎神奇的雪景与绚丽的北极光。普鲁南兴奋地说，高达十米的云杉完全被大雪包裹，载雪量重达数吨。晴朗的天空和零下24℃的严寒，以及被"半月照亮的景色，几乎是一幅无可挑剔的完美画面。"
尼科·里纳尔迪（Nico Rinaldi）在冰岛之行中拍下了这个壮丽的山谷景观。"黑色的火山沙海滩上矗立着一座气势磅礴的山峰，周围是风堆起来的大沙丘，"这是一个美丽的自然元素的集合。里纳尔迪兴奋地说，他曾期待着下一场雨，冲刷掉空气中的灰尘。他幸运地如愿以偿!
5月下旬，珍妮·霍洛瓦图克（Jeanine Holowatuik）在加拿大萨斯喀彻温省的一片森林中捕捉到了这一惊人图像。"月光照亮了云层，北极光在云层上翩翩起舞。霍洛瓦图克说："这是一个神奇的时刻！"。一直持续到凌晨，她都能够在自家附近欣赏这一难得一见的自然奇观。
在冰岛一个 "11月寒风凛冽的夜晚"，弗吉尼亚·伊雷拉（Virginia Yllera）捕捉到了北极光的 "最壮观的时刻之一"。瀑布的倾泻的水雾和寒风给拍摄带来挑战。她必须不断擦拭镜头，调整曝光时间。"然而突然间出现了极光，一切辛苦都值得了。"
过去3年使加拿大深陷的孟晚舟和两加国公民案，如今终于画下句点。特鲁多针对是否禁用华为5G看来已有明确的态度。
埃尔多安对北约盟友发出挑衅：包括德国和美国在内的十国驻土耳其大使恐面临被驱逐出境。原因是他们联合呼吁当局释放土耳其人权活动人士卡瓦拉。这一外交风波将如何收场？
中国检察院宣布起诉两名被拘押的加拿大公民，被认为明显是给加拿大施加压力，令其拒绝美国对华为高管孟晚舟的引渡要求。
世界知识产权组织（WIPO）发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国目前排名第12位，较2020年上升2位。据东京调研公司近日发布的分析，在6G专利申请数量方面，中国遥遥领先，占比超过40%。
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