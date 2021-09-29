 来看世界上最绿最美的极光 | 所有节目 | DW | 21.10.2021

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科技环境

来看世界上最绿最美的极光

每年，博客 "捕捉画面 "都会发布南、北半球极光的最美照片，以下就为您介绍其中的一些最精彩画面。

  • Fotografie von Polarlichtern von Sergej Korolev: Grünes Nordlicht über einem nächtlichen Steinstrand, schneebedeckte Berge im Hintergrund.

    "天堂之舞"

    谢尔盖·科罗列夫（Sergej Korolev）的这张图片拍摄于俄罗斯西北部的科拉半岛，巴伦支海的一处岩石海滩上。科罗列夫 "被大海中奇形怪状的岩石和陡峭的山峰所吸引"。在多次尝试拍摄北极光后，科罗列夫终于在某一天成功拍摄到了这幅画面。

  • Fotografie von Polarlichtern von ben Maze: Verschiedenfarbige Lichtspiele am Horizont, darüber der Sternenhimmel, im Vordergrund ein Strand, im Hintergrund ein großer Felsen am Meer.

    "狩猎的回报"

    本·马泽（Ben Maze）在澳大利亚塔斯马尼亚最南端的狮子岩拍摄到了这幅彩色画面。这是南极光，是澳大利亚的极光。在这里可以看到三种天文现象：银河、所谓的黄道光（黄道光是被散布在太阳系内的尘埃粒子反射的太阳光）和南极光。

  • Fotografie von Polarlichtern von Benjamin Eberhardt: Lichtspiel über einer futuristisch geformten Forschungsstation im Eis.

    "南极之夜"

    本杰明·埃伯哈特（ Benjamin Eberhardt）在南极的冰立方微子天文台拍摄了这张照片。在最低气温零下80ºC的严寒中站立多时才拍下这张照片。埃伯哈特称这是 "几个月来观察的结果。当然经过多次失败，甚至被冻伤"。但是 "一旦你战胜了这些挑战，你就有很多理由为你的照片感到骄傲"。

  • Fotografie von Polarlichtern von Dennis Hellwig: Große Eiszapfen, dahinter eine verschneite Landschaft und ein Berg mit einem hell strahlenden Nordlicht über seiner Spitze.

    "罗浮敦的冰灯"

    罗浮敦群岛位于北极圈以北仅几百公里处，多次被各种旅游杂志评选为世界上最美的岛群之一。原因之一肯定是这里可以清楚的看到北极光。丹尼斯·赫尔维格（Dennis Hellwig）将三脚架挤在大冰柱之间，用相机拍下了这一精彩瞬间。

  • Fotografie von Polarlichtern von Petri Puurunen: Komplett in Schnee eingehüllte Bäume, die nur noch als rundliche Formen erkennbar sind. Dahinter ein hell strahlendes Nordlicht

    "菲耶尔的幽灵"

    彼特利·普鲁南（Petri Puurunen ）在芬兰的拉普兰地区拍摄到了这一近乎神奇的雪景与绚丽的北极光。普鲁南兴奋地说，高达十米的云杉完全被大雪包裹，载雪量重达数吨。晴朗的天空和零下24℃的严寒，以及被"半月照亮的景色，几乎是一幅无可挑剔的完美画面。"

  • Fotografie von Polarlichtern von Nico Rinaldi: Ein Strand mit schwarzem Sand und Dünen, dahinter ein dunkler Berg, umgeben von einem doppelten Strang hell strahlenden Lichts.

    "空中维京人"

    尼科·里纳尔迪（Nico Rinaldi）在冰岛之行中拍下了这个壮丽的山谷景观。"黑色的火山沙海滩上矗立着一座气势磅礴的山峰，周围是风堆起来的大沙丘，"这是一个美丽的自然元素的集合。里纳尔迪兴奋地说，他曾期待着下一场雨，冲刷掉空气中的灰尘。他幸运地如愿以偿!

  • Fotografie von Polarlichtern von Jeanine Holowatiuk: Ein nordisch wirkender Wald mit Birken in einer Moorlandschaft, darüber ein in vertikalen Stäben schimmerndes Nordlicht.

    "生气勃勃的极光"

    5月下旬，珍妮·霍洛瓦图克（Jeanine Holowatuik）在加拿大萨斯喀彻温省的一片森林中捕捉到了这一惊人图像。"月光照亮了云层，北极光在云层上翩翩起舞。霍洛瓦图克说："这是一个神奇的时刻！"。一直持续到凌晨，她都能够在自家附近欣赏这一难得一见的自然奇观。

  • Fotografie von Polarlichtern von Virginia Yllera: Ein Wasserfall am Ende eines schneebedeckten Canyons, dahinter ein hell erleuchteter Himmel

    "自然神秘主义"

    在冰岛一个 "11月寒风凛冽的夜晚"，弗吉尼亚·伊雷拉（Virginia Yllera）捕捉到了北极光的 "最壮观的时刻之一"。瀑布的倾泻的水雾和寒风给拍摄带来挑战。她必须不断擦拭镜头，调整曝光时间。"然而突然间出现了极光，一切辛苦都值得了。"


  • Fotografie von Polarlichtern von Sergej Korolev: Grünes Nordlicht über einem nächtlichen Steinstrand, schneebedeckte Berge im Hintergrund.

    "天堂之舞"

    谢尔盖·科罗列夫（Sergej Korolev）的这张图片拍摄于俄罗斯西北部的科拉半岛，巴伦支海的一处岩石海滩上。科罗列夫 "被大海中奇形怪状的岩石和陡峭的山峰所吸引"。在多次尝试拍摄北极光后，科罗列夫终于在某一天成功拍摄到了这幅画面。

  • Fotografie von Polarlichtern von ben Maze: Verschiedenfarbige Lichtspiele am Horizont, darüber der Sternenhimmel, im Vordergrund ein Strand, im Hintergrund ein großer Felsen am Meer.

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  • Fotografie von Polarlichtern von Dennis Hellwig: Große Eiszapfen, dahinter eine verschneite Landschaft und ein Berg mit einem hell strahlenden Nordlicht über seiner Spitze.

    "罗浮敦的冰灯"

    罗浮敦群岛位于北极圈以北仅几百公里处，多次被各种旅游杂志评选为世界上最美的岛群之一。原因之一肯定是这里可以清楚的看到北极光。丹尼斯·赫尔维格（Dennis Hellwig）将三脚架挤在大冰柱之间，用相机拍下了这一精彩瞬间。

  • Fotografie von Polarlichtern von Petri Puurunen: Komplett in Schnee eingehüllte Bäume, die nur noch als rundliche Formen erkennbar sind. Dahinter ein hell strahlendes Nordlicht

    "菲耶尔的幽灵"

    彼特利·普鲁南（Petri Puurunen ）在芬兰的拉普兰地区拍摄到了这一近乎神奇的雪景与绚丽的北极光。普鲁南兴奋地说，高达十米的云杉完全被大雪包裹，载雪量重达数吨。晴朗的天空和零下24℃的严寒，以及被"半月照亮的景色，几乎是一幅无可挑剔的完美画面。"

  • Fotografie von Polarlichtern von Nico Rinaldi: Ein Strand mit schwarzem Sand und Dünen, dahinter ein dunkler Berg, umgeben von einem doppelten Strang hell strahlenden Lichts.

    "空中维京人"

    尼科·里纳尔迪（Nico Rinaldi）在冰岛之行中拍下了这个壮丽的山谷景观。"黑色的火山沙海滩上矗立着一座气势磅礴的山峰，周围是风堆起来的大沙丘，"这是一个美丽的自然元素的集合。里纳尔迪兴奋地说，他曾期待着下一场雨，冲刷掉空气中的灰尘。他幸运地如愿以偿!

  • Fotografie von Polarlichtern von Jeanine Holowatiuk: Ein nordisch wirkender Wald mit Birken in einer Moorlandschaft, darüber ein in vertikalen Stäben schimmerndes Nordlicht.

    "生气勃勃的极光"

    5月下旬，珍妮·霍洛瓦图克（Jeanine Holowatuik）在加拿大萨斯喀彻温省的一片森林中捕捉到了这一惊人图像。"月光照亮了云层，北极光在云层上翩翩起舞。霍洛瓦图克说："这是一个神奇的时刻！"。一直持续到凌晨，她都能够在自家附近欣赏这一难得一见的自然奇观。

  • Fotografie von Polarlichtern von Virginia Yllera: Ein Wasserfall am Ende eines schneebedeckten Canyons, dahinter ein hell erleuchteter Himmel

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    在冰岛一个 "11月寒风凛冽的夜晚"，弗吉尼亚·伊雷拉（Virginia Yllera）捕捉到了北极光的 "最壮观的时刻之一"。瀑布的倾泻的水雾和寒风给拍摄带来挑战。她必须不断擦拭镜头，调整曝光时间。"然而突然间出现了极光，一切辛苦都值得了。"


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