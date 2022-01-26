"来，和我们一道"！怎么来？

（德国之声中文网）北京冬季奥运会开幕进入倒计时最后十天，宣传冬奥的英文推广曲Join Us in Winter也配合上线了。该歌曲由著名歌手曾舜晞和新华社记者路滨琪演唱，其中的说唱部分则由"天府事变"填词演唱。 在中国国内网上，可以看到很多赞美这首歌的帖子，尤其是在微博上拥有2000万粉丝的曾舜晞更是好评如潮，但是，在中国被封的社交媒体比如推特上，有人表示，这首歌太不接地气，甚至令人生厌。

对大部分人来说，由于中国政府对疫情的零容忍政策，歌词里说的Join(参与)则是近乎不可能的。一般人进入中国需要隔离数周时间，对运动员则是采取闭环措施，他们基本上没有接触社会的可能性，原计划中国观众可以购买入场券实地观看比赛，但这个计划后来取消了，因此，歌词表达的盛情邀请与冰冷的措施构成很大反差，推特上能看到一些对此发牢骚的帖子。

比如，英国驻华副大使斯哥特（Christina Scott）在推特上写道："'来，和我们一道'，但他们不同意恢复商业直飞航班，抵达后隔离3周，公开机票基本上买不到。我非正式建议（英国）体育粉丝，还是待在家里的沙发上"。

今年2月4日至20日北京和张家口市共同主办本届冬季奥运会。以美国为首的一些国家因中国糟糕的人权记录为由宣布外交抵制北京冬奥，不派遣政府高层官员出席，使本届奥运会还没开始就已经充满了政治紧张。加上中国更为严格的防疫政策，让各国运动员、教练员和观众都有些不安的感觉。

观看视频 02:42 奥运举办在即 中国如临大敌

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（路透社等）

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