杠上中国外交官 美前高官: 可耻的种族歧视者

(德国之声中文网) 22国的驻联合国大使上周联名谴责中国的新疆政策，批评其做法违反人权。 上周五 (7月12日) 37个国家联名致函联合国，表态他们支持中国的新疆政策，表示中国的「反恐」及「去极端化」让人民感到幸福与安全。 中国驻巴基斯坦大使馆的临时代办赵立坚于上周六 (7月13日) 透过推特表示，这些国家对中国的支持等同于「给了美国及其西方盟国一个耳光」。

此外，他也批评美国过去在关塔那摩监狱 (Guantanamo Bay detention camp) 、阿富汗及其他地区对遭关押的穆斯林进行一系列的虐待，并指出美国与不少发表联合声明的22个国家曾以不同名义「入侵」伊拉克、 阿富汗、利比亚与叙利亚。 他说: 「当新疆的穆斯林都过着和平又繁华生活的同时，这些国家怎么能自称是居住在新疆的穆斯林的声援者? 它们是一群不知廉耻的伪君子。 」

赵立坚在推特上强调，中国既不是天堂，也不是地狱，因为中国正在试图建立一个有良好生活水平的社会，而中国政府也有信心能透过发展来逐渐解决问题。 他强调: 「我们正在一个正确且最佳的道路上。 」

然而，他除了重申中国政府的政策及立场外，也借机批评美国内部的种族问题。 他上周六 (7月13日) 在推特上写道，华盛顿特区的白人从不去该特区的东南方，因为那边是黑人及拉丁裔的聚集地，而这种隔离说明种族歧视广泛存在于美国社会的各个层面。 他写道: 「美国有一个通俗的说法是，当黑人家庭开始搬入一个区域，白人便会开始搬离该地区，而该区的房价也会开始狂跌。 」

前美国国家安全顾问赖斯在推特上批评赵立坚为种族歧视者

他的这则推文，引起美国前国家安全顾问赖斯 (Susan Rice) 的不满。 赖斯在推特上说: 「你是个可耻且极度无知的种族歧视者。 」然而，赖斯疑似误以为赵立坚是中国驻美的外交官，所以她在推特中也向中国驻美大使崔天凯喊话，表示她认为中国外交团队不该有这般言论。 她写道: 「拜托做出正确的决定，把赵立坚送回中国。 」

而赵立坚在赖斯发出该推文之后不久，便删除了该推文。 然而，他持续在推特上做出反击，包含分享一个华盛顿邮报制作的华盛顿特区种族隔离地图。 他表示: 「种族政治在美国仍是一个主流现象，而种族歧视也不断反映出美国社经地位不平等的问题。 」

中国外交部周一 (7月15日) 在例行记者会上也被问到关于赵立坚于推特上发表关于华盛顿特区非裔群体的言论，而外交部发言人耿爽表示，他并不了解具体情况。 然而，耿爽也重申，中国在新疆推动的反恐与去极端化措施已取得积极有效的成果，且各族群也支持并拥护中国政府的做法。 他说: 「新疆目前政治稳定，社会和谐，人民生活安居乐业。 我们坚决反对美国以及其他个别西方国家借涉疆问题干涉中国内政，这一立场是非常坚定、明确的。 」

此外，中国的环球时报英文网在周一 (7月15日) 也发布了一篇评论，表示美国总统特朗普及其他官员才应该被形容为「可耻的种族歧视者」，强调他在推特上叫四名少数族裔的民主党女议员「回到她们的出生地，并协助解决那些地方的犯罪问题」。

环球时报强调，中国很了解自己的国土与人民，而中国政府在新疆推行的政策也得到很好的成果。 该篇评论说: 「有些西方国家根本不了解新疆，而他们对中国的批评也都建立在一些带有偏见的认知与媒体报导上。 正如赵立坚所说，由美国带领的西方国家应该在批评别国之前，好好在镜子中审视自身行为。 中国不需要受它们的指使。 」