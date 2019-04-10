杜马通过新法建"俄网" 官方称跟中国管制不同

（德国之声中文网）307名议员投下赞成票，只有68名议员投下反对票，周二（4月16日）这项法案在杜马得以通过。随后，它可能会得到上议院--联邦委员会的批准 ，并由俄罗斯总统普京签署成为正式法律。经过这些程序之后，它将于2019年11月1日生效。

该法律草案的作者称俄罗斯的国家安全受到威胁。他们从事的项目要让俄罗斯国内互联网即使在与其他国家的根服务器断开连接时也能继续工作。这就意味着，如果其他国家切断与俄罗斯的互联网联系，俄罗斯也能高枕无忧。

"如果我们看到其他国家拥有攻击俄罗斯互联网的技术能力，那么我们就应当具备抵御攻击的技术能力，"该法案提案人之一安德烈·克利夏斯（Andrei Klishas）在议会投票前对德国之声记者说。攻击可能从何而来？克利夏斯毫不掩饰地说："我们从未怀疑美国在技术上能够做到在他们认为有需要切断别国互联网。"

法案明确指出，其目的在于对抗 "美国国家网络安全战略的侵略特性"。在2018年的一份文件中，华盛顿将俄罗斯列为"战略对手"之一。

让数据留在俄罗斯

如何将法律付诸实践的许多技术细节尚未明了， 但它将针对互联网路由器及交换点做出规定。俄罗斯联邦通讯、信息技术和媒体监管局（Roskomnadzor）将作为中央监控机构，在遭遇攻击时全权负责。据议员称，所有互联网服务提供商都将向Roskomnadzor报告他们的网络流量和客户资源。

新法的目标之一，是尽可能多地将俄罗斯互联网用户的数据保留在该国之内。这个目标听上去像是为了保护俄罗斯网络用户免受外部威胁，但是人权组织警告说，新法的真正用意并非国际对手，而是国内的异议人士。

长期以来，俄罗斯的政策趋势就是加强政府对互联网的控制。 2017年，官方表示希望到2020年95％的互联网流量将在国内运行。自2016年以来，俄罗斯法律要求社交网站国内用户的数据存储在国内的服务器上。该法律被正式列为反恐措施，但是许多人批评说，这是为了监控反政府示威活动。

Roskomnadzor也因为打压克里姆林宫的批评者而声名狼藉。它一直在阻止反对派活动人士以及其他试图避免克里姆林宫控制的人喜欢使用的加密应用程序Telegram。据报道，Roskomnadzor局长亚历山大·扎罗夫（Alexander Zharov）表示，自主互联网新法将有助于打击Telegram。

又一道铁幕？

来自俄罗斯互联网自由项目RosKomSvoboda的活动人士亚历山大·伊萨夫宁（Aleksandr Isavnin）告诉德国之声记者说， "新法不过是政府强化控制互联网的手段"， "它继续加强政府对互联网的影响力以及情报机构决定哪些内容可以上网的权力。"

该法案在3月份一读之后引发了大规模的抗议活动。成千上万的俄罗斯人走上莫斯科街头，高呼"让你们的手离互联网远点！"抗议建设新的铁幕，或称之为"伟大的俄罗斯防火墙" --让人联想到中国的互联网审查措施"防火长城"。

抗议活动组织者、来自俄罗斯自由党的米哈伊尔·斯韦托夫（Mikhail Svetov）解释说，他相信这项新法进一步限制了民主自由，例如新闻自由和言论自由。他对德国之声记者说， "如果他们夺走了互联网，我们就什么都不会留下。"

新的"公共空间"安全？

俄罗斯政府官员一再否认拿新法与中国互联网限制作比较是合理的。议员克利萨斯坚持认为，新法"并非俄罗斯任何形式的闭关自锁，自我隔绝于外部世界。"他认为互联网需要受到保护，不受外界的影响，因为许多基础设施与互联网相关，互联网作为现代俄罗斯的"公共空间"越来越重要。

联邦委员会发言人瓦伦蒂娜·马特维恩科（Valentina Matvienko）在本周坚称，只需要向"表达他们关切的公民"妥善解释新法就行了。她表示，"俄罗斯绝不想闭关锁国，或者与世隔绝--这样做毫无意义，也不可能。"