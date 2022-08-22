杜金娜遭暗杀 俄地下反抗组织所为？

（德国之声中文网）俄罗斯秘密情报机构联邦安全局（FSB）周一（8月22日）表示，造成达莉亚·杜金娜（Darja Dugina）死亡的汽车炸弹袭击的幕后指使是乌克兰，作案人为一名乌克兰籍女性，已经逃到邻国爱沙尼亚。FSB还公布了一段视频作为证据。

爱沙尼亚外交部长莱恩萨鲁（Urmas Reinsalu）当天驳斥了俄方的这一指控，并称这是俄罗斯的"又一次挑衅"。乌克兰官方也否认与此事有关联。泽连斯基顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak ）在乌克兰电视节目中说，"我们不是恐怖主义国家。"

29岁的杜金娜是俄罗斯著名右翼民族主义理论家亚历山大·杜金（Alexander Dugin）的女儿。父女二人都是对乌克兰侵略战争的坚定支持者。上周六夜间在莫斯科，被安置在杜金娜汽车中的一枚炸弹爆炸造成其死亡。俄总统普京谴责这一谋杀是"卑鄙的犯罪"。

"游击队"搞暗杀？

俄罗斯媒体分析认为，暗杀的对象可能原本是杜金本人。据说父女两人原打算在参加一场公开活动后一同出门旅行，但杜金临时改变了计划。

也有说法认为袭击者是俄罗斯反政府"游击队"。流亡乌克兰的俄罗斯前杜马议员波诺马勒夫（Ilya Ponomarev）在自己的播客频道中称，实施暗杀的是一个名为"民族共和国军"的地下组织。他引述一份据称来自该组织的网络宣言称，普京是 "篡权者和战争罪犯"。

宣言还称普京 "在斯拉夫民族之间发动了一场自相残杀的战争，迫使俄罗斯士兵去面对注定的、毫无意义的死亡"，并呼吁俄罗斯军队士兵 "停止向来自格鲁吉亚、叙利亚和其他国家的我们的兄弟开枪"，还敦促 "所有俄罗斯人加入我们的行列"。

波诺马勒夫是2014年唯一一名在杜马投票反对"收复"克里米亚的议员，他后来被禁止入境俄罗斯。

杜金理论与普京意识形态

曾著有《地缘政治学基础》等书的杜金，被认为对普京的政治理念产生巨大影响，在西方甚至被一些人称为"普京的大脑"。 他主张维护传统价值观、重塑俄罗斯的权力，团结所有俄罗斯族裔。所谓 "新俄罗斯"的概念被官方用来为2014年吞并克里米亚半岛背书。延申阅读：普京背后的意识形态杂烩

他和女儿杜金娜都曾公开否认乌克兰作为民族国家的存在。

德国之声前驻莫斯科首席记者雷舍托（Juri Rescheto）指出，杜金对克里姆林宫的实际影响力可能被夸大了。"杜金就俄罗斯在世界的地位发展了一套极端右翼的观点。他代表一种反西方的哲学，被视为普京重建俄罗斯帝国的理论基础。他的女儿杜金娜不仅是他的学说的追随者，也相当于他的秘书。"

今年3月，杜金娜被美国列入制裁名单，理由是她担任主编的新闻网站United World International被指为虚假信息的来源。

（综合报道）

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