杜绝中国势力 美要求智库揭露资金来源

(德国之声中文网) 周二(10月14日)，美国国务卿蓬佩奥要求华府智库揭露有无收受外国资金。

蓬佩奥在声明中警告，中国和俄罗斯赞助一些对美国政策有深远影响的智库，并提醒有意与国务院合作的华府智库应该在网站上显著位置揭露收受外国资金的信息，不论来源是国有或国营子单位。

蓬佩奥强调，虽然揭露资讯并非与国务院合作的必要条件，但是国务院人员在决定是否与智库合作时，都会留意智库是否披露上述信息，以及资金来源为何。

他说:「我们希望美国在经济、人权、公民权、法治、公民社会等方面提倡自由、开放对话所做的努力，很快的有一天在中国和俄罗斯有被落实的可能。」

美国政府近日大举打击中国试图扩大影响力的活动，包括先后将9家中国官媒以及管理美国国内孔子学院的「孔子学院美国中心」列为「外国代理人｣，要求披露人事与房产等资讯。

根据美国宾州大学2020年1月发表的报告，美国全国的智库有1872间，其中有超过四分之一集中在华府。华府智库的工作岗位一向被视为美国专家在卸下政府职位时的后备方案。华府智库在争取资金方面也特别积极，但是目前大部份华府智库的资金都是来自与美国友好的国家。

根据一个左派智库华盛顿非盈利全球发展中心(the Center for International Development)今年的调查报告，美国华府智库的最大资助者是挪威，从2014年到2018年间总共提供了2770万美金给华府前50大智库。其中有两个从事发展和环境研究的智库得到特别庞大的资金赞助。

在挪威之后，其他华府智库的资金提供者包括英国、阿拉伯湾区国家以及致力于与美国拉近关系以便抵抗中国的台湾。

张慈/杨威廉 (法新社等)

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