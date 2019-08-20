杜特尔特访华 到底收获了啥？

（德国之声中文网）菲律宾总统杜特尔特已经结束了他3年来的第5次中国之行。一方面，因为菲律宾和中国在南中国海上的领土领海争端，杜特尔特在国内面临必须要向中国表现出强硬态度的压力。另一方面，面对中国这个如今在亚洲地区占主导地位的经济体，他不得不为了经济上的考量在一定程度上"讨好中国"。

习近平也知道这一点，所以在此次和杜特尔特会晤时再次明确强调，北京政府不会承认国际法庭有关南中国海主权为题的仲裁决议。中国声称对几乎整个南中国海海域拥有主权，同时海域附近包括菲律宾、越南和马来西亚在内的诸多国家以并不认同中国的主张。

到目前为止，杜特尔特对和中国的南中国海主权问题冲突是能躲就躲，能不说就不说。随着国内给他的压力越来越大，在此次和习近平会晤时这位以"大嘴"著称的菲律宾总统向习近平提及了相关问题。

随着撞船事件频发 菲律宾国内的反华情绪不断高涨（资料图片）

争议不影响合作

杜特尔特的发言人在访问结束后表示，杜特尔特访华期间告诉习近平，虽然中国拒绝接受海牙国际法庭2016年针对南中国海主权问题做出的国际仲裁，但这一仲裁结果是"最终、有约束力，并且不可挑战的"。

他同时也透露："作为回应，习近平重申了中国政府不承认仲裁结果，不会改变立场的态度。"

杜特尔特的发言人还表示，虽然两国总统对相关事宜存在分歧，但双方都认为不应该让分歧破坏两国之间的友好关系。

本着这种精神，杜特尔特在与习近平会晤期间表示两国可以共同开采南中国海海域资源。同时两国领导人都认可了自我约束以及维护航海自由的重要性。习近平对杜特尔特的建议予以了积极的回应，路透社报道称，习近平表示，如果双方能够妥善处理主权争议，中国和菲律宾在共同开发南中国海石油和天然气资源方面能"迈出一大步"。

路透社报道指出，这在现实中可能是非常复杂和敏感的问题。比如说今年六月发生中国和菲律宾船只相撞事故的Reed Bank（中方称礼乐滩），蕴含着南中国海地区大量的石油和天然气资源。两个国家都声称对该地区拥有主权。但依据海牙国际法庭的仲裁结果，马尼拉是唯一对这一海域拥有资源开采权的一方。

其实中国在南中国海领域早就迈出了不止"一大步"。专业人士向路透社表示，杜特尔特迄今不愿意在南中国海主权争议问题上施压，争取国际社会支持的做法已经让中国能够进一步巩固地区内的海上实力，并在人工岛上进一步扩大军事化的进程。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



"战略上的罗曼关系"

所以说，杜特尔特和北京的关系是一种"战略上的罗曼关系"，菲律宾政治分析专家海达里安（Richard Heydarian）在《南华早报》上发表的一篇评论文章中如是说。他认为，尽管两国的关系发生了翻天覆地的变化。但杜特尔特其实依然顽固的坚持与中国这个亚洲的主宰国家实现和解。

海达里安认为，随着杜特尔特进入执政期的晚年，他更希望和中国达成协议，将两国的命运连结在一起，甚至超过他的任期。他指出，此次杜特尔特在钓鱼台国宾馆和习近平的会晤已经是两人的第八次会晤。与其相对照的是，杜特尔特在其任职的第四年里，还没有访问过美国以及其它任何一个主要西方世界国家的首都。同时，美国认为菲律宾不仅仅是一个条约上的盟友，而是"非北约的主要盟友"。

针对今年6月南中国海的中菲撞船事件，海达里安指出在菲律宾反华情绪高涨的背景下，北京当局转达了中国船主对菲律宾渔民的歉意。广东渔业互保协会在一封信函中表示为发生的事件"深感歉意" 同时向菲律宾渔民表示"深切的同情"。海达里安，中国官方已经表示愿意为撞船事件进行民事赔偿。

任琛（综合报道）