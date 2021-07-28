杜特尔特角逐2022菲国副总统 遭批「普京第二」

（德国之声中文网）菲律宾执政党民主人民力量党（PDP-Laban Party）周三(9月8日)正式提名党主席，也是现任总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）为下届副总统候选人，杜特尔特表示，接受党内提名。

杜特尔特感谢党的信任丶支持和提名。他说，希望执政党和政治盟友的支持能让他继续为菲律宾人民服务，帮助菲律宾取得更大进步，并说，他竞选副总统是出于「对国家的爱」，希望本届政府任期内的政策和措施得以延续。

杜特尔特的长期助手丶参议员克里斯托弗·吴（Christopher Bong Go）则被提名为总统候选人。不过，他已经表态拒绝，表示自己将继续支持民主人民力量党，并请该党优先考虑其他对总统职位「感兴趣」的人选。有分析称，这代表杜特尔特的女儿萨拉（Sara Duterte）可能会参选总统。

另外，菲律宾前警察局长丶现任参议员辘逊（Panfilo Lacson）与同龄的索托（Vicente Sotto III）8日也宣布将组合参选菲律宾正副总统，副总统参选人索托是4届议员，过去曾是演员，也是一名音乐家。

杜特尔特参选争议

杜特尔特上任以来，因反毒行动的法外处决及对媒体施压而饱受批评，不过执政5年多来，他仍拥有大批民意的支持。上周，他宣布明年5月大选中将竞选副总统，此举引发学者及反对派担忧，杜特尔特恐将延续其政治势力，违背宪法精神。

菲律宾宪法规定，总统任期6年，不得连任。菲律宾大学政治学系助理教授安天浩（Enrico V. Gloria）向德国之声指出，这是为了避免单一行政权力持续执政，杜特尔特参选副总统虽并未违宪，但违背了宪法精神，宛如「玩弄制度」，对民主而言是个坏消息，史前无例。

菲律宾学者安天浩直言，杜特尔特参选副总统「简直荒谬」，并称这样的行为是「绕过正规体制而延续自身权利，很像普京的作为」。

俄罗斯2020年举行修宪公投，允许普京可以连任总统一直到2036年。菲律宾宪法规定，正副总统分开投票，两人可能各自不同政党，宪法虽规定总统不得连任，但并未明确规定总统不能参选下任副总统，或隔一任期後再参选。

安天浩向德国之声说：「因为不能参选总统，就选副总统，让人质疑未来的总统若和杜特尔特同一阵线，会不会只是个跟随杜特尔特政策走的魁儡。」

目前可能出任总统的人选除了已经拒绝提名的克里斯多福．吴，杜特尔特的女儿萨拉，以及小马可仕（Bongbong Marcos）等人也有可能参选。

多份民调显示，杜特尔特的女儿萨拉的支持度最高，其次为小马可仕，另外，高人气政治明星丶马尼拉市长莫雷诺（Isko Moreno）和曾为世界拳王的帕奎奥（Manny Pacquiao）紧追在後，克里斯多福．吴的支持度较为落後。

另一名学者丶菲律宾大学政治系助理教授吴安平（Jan Robert R. Go）则认为，杜特尔特参选副总统是希望引发注目，但同时也在「玩弄民主」，「很像儿戏」。他向德国之声指出，副总统虽然没有实权，但若总统死亡丶免职或辞职，副总统将继任总统职位，这也给了杜特尔特可能再次执政的机会。

吴安平说：「这对民主是个伤害，因为这个策略也为其他政客开了先例，他们可能会有样学样。」他解释，类似的手法在地方选举很常见，现在则被用在国家选举上。

仍有变数

当地报导称，菲律宾执政党内的敌对派别的争执持续升高，现任参议员、拳王帕奎奥领导的派别将提名自身支持的主席，以解除杜特尔特的主席职务。

同属民主人民力量党的杜特尔特和帕奎奥6月时在南海领土争议上立场分歧，双方闹翻。帕奎奥曾表示，9月将对外公布是否角逐菲律宾总统大选。

另外，安天浩和吴安平都表示，历年来，菲律宾选民倾向选择不同党派的人来分别担任总统和副总统，让行政团队可以更多元，他们强调，现在距离选举仍有数个月，因此变数仍多。

不过，无论总统是否与杜特尔特同党派，政治大学东亚研究所教授杨昊指出，杜特尔特若当选副总统，就能延续其政治强人的气氛，「像是威权时期，重点是『强人』本身，主要是影响力，因此重要性大於位置」。

菲中关系

杜特尔特2016年上任後，一改前总统阿基诺三世（Benigno Aquino III）「亲美反华」的立场，转而向中国靠拢，脱美亲中的态度从他上任後至今都非常一致。倘若杜特尔特成功当选副总统，对中国态度是否延续？

学者认为，因为副总统没有实权，无法决定外交政策，因此仍得看下任总统是谁，才能判定其外交政策及对中态度。若下任总统是亲杜特尔特的人，那就可能延续杜特尔特的外交政策。

安天浩向德国之声指出，杜特尔特决定参选副总统一事，对中国而言肯定是好消息，因为至少能确保杜特尔特有机会保有政治势力，在外交政策上有其影响力，「友中路线」会存在。

不过，安天浩也提醒，菲律宾民间仍有很强的反中情绪，因此对中国而言，无论谁执政，都应该更努力说服菲律宾人民，菲中两国是夥伴关系。

杨昊则认为，杜特尔特并非亲中，作为民粹主义者，他相当务实，会依照看民意方向决定对中国的态度，像是在南海主权上就会较为强硬。他说：「杜特尔特仍会去看中国愿意给多少利益，而决定与中国的关系。」

他向德国之声分析，相较於前任总统，中国认为杜特尔特可以沟通的对象，但不见得可以掌控，中国若要持续掌控杜特尔特的轨迹，必须投入更大的资源，「也就是必须给更多，让杜特尔特看得到。」

研究东南亚政治的东海大学教授翁俊桔也提出类似看法，他说：「随着美国把中国视为敌对，杜特尔特会看风向，虽不会与中国为敌，但立场会随着国际情势而摆动，终究仍得看中国愿意给菲律宾多少好处。」

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