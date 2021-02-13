杜特尔特要求美国大兵“拿钱过来！”

（德国之声中文网）菲律宾总统发言人罗切（Harry Roque）周一（2月15日）表示，马尼拉从美国得到的军事安全援助少于巴基斯坦和其它国家，虽然菲律宾是华盛顿的军事盟友。

上周五，菲律宾总统杜特尔特在一次讲话中说，如果美国想继续保持军事联盟条约，就应“拿钱来！”“这是共同担负的责任，但你的那部分责任不是白来的。”

罗切这样解释总统的以上言论：“总统的意思是，如果你想继续使用我们的领土，我们需要得到相应补偿。不是撒些硬币作为敷衍，也不是给些破机器。”

杜特尔特政府去年2月通知美国政府，打算废止1998年签订的所谓《访问部队协议》。该协定允许大量美军入境进行联合作战训练，并为其短期停留规定了法律依据，美国士兵在这段期间享有外交豁免权。终止该协定应在宣布后180天后、即今年8月生效。不过，杜特尔特推迟了该决定的生效时间。如果上述协议被终止，将对美国在亚洲最悠久联盟造成重大打击。

杜特尔特经常在言语上抨击美国的安全政策，同时向中国和俄罗斯靠拢。不过另一方面，他手下的外交部长和国防部长却重申马尼拉同华盛顿军事联盟的重要意义。

明码标价的国家利益

菲律宾参议院国防委员会主席拉克森（Panfilo M. Lacson）虽然原则上支持杜特尔特的观点，但认为在方法上应该使用一种“更文明、更有政治家风范的方式”。他说，通过外交渠道向盟友提出补偿要求，更容易得到预期的结果。他在一份声明中强调，总统要求美方补偿的要求给人的印象是“菲律宾像是一个敲诈勒索的国家”，更何况，不可能为《访问部队协议》明码标价。

菲律宾前外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）也表示，《访问部队协议》属于1951年签署的《共同防御条约》的执行文件。后者规定，签署伙伴国相互支援打击共同的敌人。如果一方要求另一方伙伴赔偿的话，应如何解释？

不过，杜特尔特的发言人罗切却坚持认为，总统的要求不是“敲诈勒索，而是高举菲律宾的国家利益。”

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