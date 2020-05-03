杜特尔特政府介入 菲国最大媒体停播

(德国之声中文网) 菲律宾传媒龙头ABS-CBN周二(5月5日)因经营牌照续期受阻而被迫停播。这也引来当局打压新闻自由的相关指控。

ABS-CBN25年的牌照5月4日到期。官员们此前曾保证，这家广播、电视和互联网巨头将被允许临时运营。然而，菲律宾国家电信委员会周二发布的停业令却以到期为由，称该公司的运营商将不得上诉，并要求其缴回频谱。

集团主席洛佩兹 (Mark Lopez)在主频道关闭前对观众说:「被停业对我们来说是痛苦的，但对我们数百万国人来说也是痛苦的，因为他们相信我们的服务对他们来说很重要。」

菲国总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）2016年开始就公开对ABS-CBN表示不满，认为该集团偏袒在野党，在他竞选总统时针对他，拒播他的竞选广告，还不断抹黑他，也没有退还为其支付的广告费用。

杜特尔特上台后，他更屡次在国会演讲中抨击该集团。这被视为是ABS-CBN续照在国会中受阻的原因。

今年2月ABS-CBN总裁曾就2016年的事件向杜特尔特公开道歉，当时传出ABS-CBN执照延续应该没有问题。 然而，菲国检查总长卡利达 (Jose Calida)要求ABS-CBN依法立刻停业。

国际组织批评

人权观察的卡洛斯 (Carlos Conde)说:「这是对菲律宾新闻自由的一个非常严重的打击.......很难想象，杜特尔特与此事无关。」

国际特赦组织的奥拉诺(Butch Olano)说，在疫情下此举显德「特别鲁莽」。他说:「对于菲律宾的媒体自由来说，这是一个黑暗的日子，让人想起戒严时独裁者如何夺取新闻机构控制权。」

无国界记者组织亚太办事处负责人巴斯塔得 (Daniel Bastard)认为，失去ABS-CBN将使媒体的多元化程度降低，「使人联想到马科斯独裁统治那个最糟糕的时期」，更说这预示着菲律宾民主的终结。

总部设在纽约的保护记者委员会说，马尼拉当局不应该让政治因素影响媒体换照。

虽然最高法院尚未对该案作出裁决，但卡利达警告，该广播公司在牌照到期后再经营是违法的。

在本案之前，菲律宾几家主要媒体在批评杜特尔特后，都已面临不同后果。记者雷萨 (Maria Ressa)在其网站拉普勒(Rappler)上发表批评性报道后遭逮捕，保释后案件正在审理中，该网站现在也在对抗政府的查封行动。

Rappler和ABS-CBN都被指控违反了宪法禁止外资拥有大众媒体的规定，不过两家媒体都否认这个指控。

邹宗翰/张慈 (法新社等)