 杜特尔特携“大建特建”规划访华 | 经济纵横 | DW | 26.04.2019

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经济纵横

杜特尔特携“大建特建”规划访华

菲律宾总统杜特尔特接受中国主席习近平的“个人邀请”，出席 “一带一路”国际合作高峰论坛。他称，希望此行有助于推动本国的“大建特建” （Build, Build, Build）规划。

China Peking Rodrigo Duterte und Xi Jinping beim Second Belt and Road Forum (picture-alliance/Newscom/UPI Photo/L. Tao)

2019年“一带一路”论坛上

（德国之声中文网）"Build, Build, Build"规划是菲律宾总统杜特尔特提出的。4月25日，杜特尔特访华期间，中国主席习近平与他会面时提到该规划，并表示，"共建'一带一路'倡议同总统先生提出的'大建特建'规划高度契合，双方合作卓有成效"。

据菲律宾总统府新闻稿，杜特尔特在会面时为习近平对他的个人邀请表示感谢。

新闻稿称，杜特尔特向习近平表示，去年11月习近平访菲是菲中关系的"分水岭时刻"。中国官方新华社则写道，习近平称中菲关系在过去3年完成转圜、巩固、提升"三部曲"。菲总统府的新闻稿表示，两国首脑"重申其友谊、以及致力于加强发展伙伴关系"。

杜特尔特称，欢迎"一带一路"倡议为菲律宾提供更多项目，"其原则基础是透明、依照国际法律，同时重申两国致力于尽快落实多个项目、并确保程序恰当、满足要求"。

Philippinen Pag-asa Insel Spratley Inselgruppe Screenshot (Google/Digital Globe 2015)

菲律宾称派格阿萨岛，中国称中业岛

南海问题"不应影响两国合作"

菲总统府发言人帕内罗（Salvador Panelo）称，杜特尔特在与习近平的会谈中也提及西菲律宾海（中国称南海）、特别是派格阿萨岛（中国称中业岛）问题。这名发言人称，双方同意，可以通过双边谈判机制管控形势，但不应影响两国的合作，双方期待就共同关心的议题进行有成效的讨论。帕内罗指出，习近平主席提及两国签署的《油气开发合作谅解备忘录》，称之为两国"搁置争议、共同开发"的一个典范。

根据菲总统府新闻稿，杜特尔特"强调两国是盟国，盟国是互相加强而不是互相摧毁"。

中国总理李克强在与杜特尔特会晤时表示，期待尽快完成"南海行为准则"磋商。

"终极目标"

帕内罗称，习近平表示，中国将为吕宋岛和棉兰老岛提供更多资源，刺激地区经济增长，同时通过建立一个工业园推动"克拉克绿色城市"（Clark Green City）。他说，"一带一路"在东盟-中国关系中也很重要，菲律宾是东盟-中国关系协调国。

在"一带一路"框架外，习近平还承诺继续为菲律宾捐献大米、进口菲律宾水果、为菲律宾提供10亿元资金。此外，习近平还提及首批菲律宾老师可能很快就开始在中国教英语。

此前，杜特尔特24日抵达北京时，菲总统府新闻稿称，杜特尔特将出席中国总理李克强主持的晚宴，"杜特尔特总统是与习主席、李总理单独会见并荣幸出席晚宴的少数领导人之一。"

菲驻华大使罗玛纳（Sta. Romana）24日表示，杜特尔特出席"一带一路"国际合作高峰论坛，有助于寻找新的经济机会和市场。"终极的目标是，如何推动Build，Build，Build项目，推动菲律宾经济发展，提高菲律宾人民的生活水平。"

 

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