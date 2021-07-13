杜特尔特不甩南海仲裁 学者：菲律宾将持续亲中

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）预计29日抵达马尼拉，并将与菲律宾总统杜特尔特举行高层会议，作为拜登上任後首位出访东南亚的阁员，奥斯汀此行也到新加坡和越南。

菲律宾国防部指出，奥斯汀将与杜特尔讨论有关南海争议丶安全防卫及夥伴关系等议题。学者则认为，两方可能也会讨论军武及疫苗问题。

奥斯汀在马尼拉为期两天的访问，正值菲律宾与中国的南海争议持续之际。日前，菲律宾海巡署才刚在南海（菲称西菲律宾海）驱逐中国海军军舰。

不与中国起冲突

南海争议一直是菲律宾外交上的重要议题。杜特尔特26日发表任内最後一次国情咨文，再度谈及南海议题，并重申南海没有「仲裁」。他指出，与中国在南海的争端不能诉诸武力，只能通过外交谈判解决。

杜特尔特认为，因北京从未参与仲裁案，所以这是一份对中国没有约束力的文件，并说：「我要做什麽？其实根本没有仲裁，因为只听菲律宾方的说法。」他所指的是海牙国际常设仲裁法院2016年的南海裁决。

不过，杜特尔特向人民保证不会「放弃南海」，并会继续扩大海域意识和防御能力。他说：「但我们不会关闭外交的大门，因为这就是解决争端的方式，而不是武力。」

他称，反对派人士逼迫他做一些超出能力范围的事情。并质疑：「要做点什么？想和中国开战吗？我告诉你，即使是在菲律宾西部巴拉望岛的海岸，在你起飞前，中国的导弹大约5到10分钟内就能到达，这将是一场大屠杀」并说「我们还没能力成为与对方抗衡的对手」。

然而，菲律宾媒体曾指出，杜特尔特的反对者并未要求他与中国开战，只要求他去维护国家权利，在西菲律宾海增加巡逻，并提出外交抗议，还有在国际法庭起诉中国船只。

除了南海议题，杜特尔特也在国情咨文中再度反驳前外长罗沙里欧（Albert del Rosario）指中国高层官员曾夸口北京影响2016年菲国总统大选，使杜特尔特顺利当选的说法。

他说：「这些笨蛋。我永远丶永远不会这样做，我不在乎能否当上总统。」不过他也说，当选总统後不久，便跟习近平建立亲密的友谊，一直到现在都是好朋友。

美中之间

杜特尔特2016年上任後，一改前总统阿基诺三世（Benigno Aquino III）「亲美反华」的立场，转而向中国靠拢，外交上「弃美亲中」。多名学者认为，明年6月杜特尔特任期结束前，菲律宾亲中的路线不会改变。

菲律宾德拉萨列大学（De La Salle University）国际研究教授克鲁兹·卡斯楚（Renato Cruz De Castro）向德国之声表示，杜特尔特在国情咨文对於南海仲裁的说法，和中国一致。他解释：「中国当然会一直批评仲裁，所以他基本上是站在中国的立场，同时贬低裁决效力。」所以，他并未看到杜特尔特对中国态度有任何改变。

2016年的南海仲裁判定，中国在南海划定其领海范围的「九段线」不合法。中国方面则从一开始就「不承认丶也不接受」仲裁，并称南海仲裁案是「政治闹剧」。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



另外，卡斯楚也指出，从国情咨文可以看得出来，杜特尔特仍然反美。他在国情咨文中表示卸任前不会访美：「我没有访问过美国，也没有任何访问的打算。」他先是在南海议题上强调不会在「强权的阴影」下行事，并说「我没有去过美国，我也没有任何再去的打算。」美国前总统特朗普多次邀请杜特尔特访美，但都遭到拒绝。

然而，菲律宾和美国的军事合作并未中断，杜特尔特曾在2020年2月声称，要终止美菲1998年缔结的双边军事协定VFA，但马尼拉当局已经三度暂停终止该协议。

研究东南亚及南海议题的台湾国防安全研究院助理研究员黄宗鼎则认为，拜登上任後，更强调重视盟友跟夥伴的安全需求，或许能扭转东南亚对美国的反感。他向德国之声举例，像是美国已同意向菲律宾军售包括F-16战斗机丶响尾蛇空对空飞弹与鱼叉反舰飞弹等，就是双方关系的进展。

「持续亲中」

不过黄宗鼎强调，杜特尔特行事风格独特又是现实主义，将经济摆在首位的他，会非常看重中国对菲律宾基础建设及经济的贡献，因此经济上的果实仍能说服菲律宾人支持杜特尔特，使他在国内的支持率居高不下。

黄宗鼎并向德国之声分析，「若美国对於菲律宾投资比重有提升，甚至能和中国资金抗衡，或许菲律宾会比较从中国那边退一些」。他认为，关键仍在经济，至於区域安全上，则被动看中国会不会挑战菲律宾。

菲律宾亚太大学政治经济学助理教授罗宾（Robin Michael Garcia）也认为，杜特尔特在其总统任期的剩馀几个月内将采取相同的外交政策。他向德国之声说：「 这是一种迁就中国的政策，这不是一项独立的外交政策。 因此，杜特尔特的对华政策将在即将到来的选举中受到高度评价。

卡斯楚则指出，明年5月将举行的总统大选，若杜特尔特的女儿当选，那亲中大方向就不会改变，但可能不会太过反美，而是在中美之间取得平衡。根据菲律宾民调机构「亚洲脉动」（Pulse Asia）6月公布的民调显示，杜特尔特的女儿萨拉（Sara Duterte-Carpio）有28%支持度，在可能参选的总统候选人中排名第一。

「杜特尔特图谋自身利益」

对于杜特尔特上任近5年持续秉持「亲中反美」的立场，卡斯楚直言「并未成功」。他认为很多中国的承诺都跳票，并举例，中国2016年曾承诺将给予菲国240亿美元的贷款和投资，近五年过去，由中国资助的重大基础建设计画，大部分至今仍未动工或尚未核准，投资额也远远低於中国当初所承诺的金额。

卡斯楚向德国之声说：「杜特尔特仍没有缓和中国在南海的行为，中国继续部署军机，所以总统迁就中国的努力，根本没有得到什么。」

丹佛大学（University of Denver）国际研究学院助理教授阿尔文·坎巴（Alvin Camba）则批评杜特尔特的外交政策并未考量国家利益，他并未有明确的外交策略，而是纯粹「图谋自身政治私利」。

坎巴向德国之声表示，杜特尔特是要持续争取在政治中的地位，这并不关乎中国和美国的利益，而是与谁合作才能让他得到最大利益。他举例，像是美国和中国对立，他就在中间来回，来强化他作为总统的政治地和政治资本。

坎巴并说，大部分在中国的建设投资来自日本，中国在菲律宾的投资，有许多都是为了他自己和他的同盟能持续执政，像是中国投资建设的奇科河泵水灌溉项目（Chico River Pump Irrigation Project）完工後可以出口椰子到中国，当地政治菁英能因此受惠，同时扩大杜特尔特的政治影响力。

他说：「若选择最大投资夥伴日本来合作，可能会因程序或人权问题而破坏杜特尔特的计画。」

对於菲律宾政界人士批评中国在菲的基建投资项目的执行速度过慢，中国外交部7月初曾回应，中菲之间一贯在相互尊重丶互利共赢的基础上积极推进合作，中方有关项目为菲方经济社会发展做出了积极贡献。

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