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德国北威州首府，位于莱茵河畔。
杜塞尔多夫为德国人口第七多的城市，广告、服装和通讯业发达。
包括汉堡和杜塞尔多夫在内的多个德国城市爆发反防疫措施示威活动。大多抗议活动是和平进行的，但也出现了个别暴力事件。
位于德国杜塞尔多夫的法式餐馆Im Schiffchen因店主发上网的一则告示陷入了种族歧视风波：宣布重新营业的告示包含了“华人免进”字样。如今，这家原本拥有一星评级的餐馆已经被米其林指南除名。
随着疫情渐趋缓解，德国正在逐步放开限制措施。杜塞尔多夫一位名厨宣布餐馆即将恢复营业的告示却引发了众怒。尽管他现在撤回告示并进行道歉，但还是有很多人不买账。
鉴于新冠疫情不断蔓延，德国黑森州一些机构发起行动，表达对华人群体的团结和声援，也呼吁整个社会要同舟共济，同度难关。
孔子学院在全世界范围内饱受争议。原因包括它的中国官方背景以及传播信息的政治正确性。德国自民党人士如今提出不能用德国纳税人的钱支持孔子学院搞宣传工作的说法。孔子学院的一名德方院长谈了他的看法。
光彩夺目之物在杜塞尔多夫国王大道上本属司空见惯。不过，秋阳下，一辆满身镀金的汽车在那里招摇过市，到底还是让警察无法忍受了。
德国北威州杜塞尔多夫一个露天游泳池一个月内接连三次出现闹事场面。肇事者多为年轻人。在第三次发生骚乱事件后，该泳池一度被关闭。从上周日起，无有效证件者不得进入。
德国杜塞尔多夫《快报》报道，一位中国女游客在该市城市快铁上遗失了装有1万欧元的背包。在警察、德铁公司和城铁司机的协助下，女游客的这笔钱失而复得。
披萨饼可不只是食品：它是宗教，是一种生活方式，2017年以来甚至名列联合国世界文化遗产。现在，披萨饼还是艺术。这两者如何结合？到杜塞尔多夫看看就知道。
一条开工于1843年的全欧洲最为繁忙的铁路主干线，日前竟然被发现从来没有获得过政府的工程许可。沿线居民现在正准备发起诉讼。如果严格依法办事，这条铁路大动脉甚至将有被拆之虞。
杜塞尔多夫大学的一项调查结果表明，在2017年联邦大选期间，政治家的颜值比以往更加重要。该调研小组成员雷娜·马什向德国之声介绍了这一情况。
这是一座充满矛盾体的城市：杜塞尔多夫即光鲜亮丽又接地气，这里的人民即开放兼容又热爱家乡。德国之声带你到北威州的首府走走看看，相信你一定会爱上它！
周一，莱茵河科隆杜塞尔多夫河段水位预计迎来最高峰。而在上游地段，洪峰在周末已经来临。
杜塞尔多夫附近发生重大火车相撞事故。一列地区客运火车撞向停在轨道上的货运列车。由于火车司机提前采取了制动措施，阻止了一场更为惨重的事故。
5月29日至6月5日，2017年世乒赛在德国的杜塞尔多夫举行。来自108个国家的约600名高手在大约5万观众的助威下进行了精彩的对抗。
从2014年开始，国际乒联就规定在国际大赛中采用塑料球，取代此前用了一百多年的赛璐珞球。尽管新球的标准尺寸与以往几乎相同，但是在4月的亚锦赛以及本周开打的杜塞尔多夫世乒赛上，“球”依然是一个各方都关心的话题。
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