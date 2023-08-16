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德国北威州首府，位于莱茵河畔。
杜塞尔多夫为德国人口第七多的城市，广告、服装和通讯业发达。
杜塞尔多夫是中国企业和华人最聚集的德国城市之一，也是北威州一年一度的“中国节”主办地之一。该市政府对媒体证实，今年本应在该市举办的中国节已告吹，但原因与政治无关。
在当局试图拆除炸弹的过程中，当地一所学校的两个房间被用作受影响居民的临时庇护点。这不是德国大城市第一次挖出二战时期未爆炸的炸弹。
随着世界各地基本走出疫情，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19日至21日）再现盛况，迎来了60多个国家的6000多家展商。十余家中国葡萄酒庄也带着自己的特色产品来到这一国际盛会，其中一些还是初次在这里亮相。
2023年3月19日至21日，全球最大的葡萄酒和烈酒展会之一ProWein在德国杜塞尔多夫举办。随着世界各地大多走出疫情，本次展会气氛热烈，迎来了60多个国家的6000多家展商。10多家中国葡萄酒庄也走出国门，到这一国际盛会上“崭露头角”。
位于德国杜塞尔多夫的法式餐馆Im Schiffchen因店主发上网的一则告示陷入了种族歧视风波：宣布重新营业的告示包含了“华人免进”字样。如今，这家原本拥有一星评级的餐馆已经被米其林指南除名。
鉴于新冠疫情不断蔓延，德国黑森州一些机构发起行动，表达对华人群体的团结和声援，也呼吁整个社会要同舟共济，同度难关。
孔子学院在全世界范围内饱受争议。原因包括它的中国官方背景以及传播信息的政治正确性。德国自民党人士如今提出不能用德国纳税人的钱支持孔子学院搞宣传工作的说法。孔子学院的一名德方院长谈了他的看法。
光彩夺目之物在杜塞尔多夫国王大道上本属司空见惯。不过，秋阳下，一辆满身镀金的汽车在那里招摇过市，到底还是让警察无法忍受了。
一条开工于1843年的全欧洲最为繁忙的铁路主干线，日前竟然被发现从来没有获得过政府的工程许可。沿线居民现在正准备发起诉讼。如果严格依法办事，这条铁路大动脉甚至将有被拆之虞。
这是一座充满矛盾体的城市：杜塞尔多夫即光鲜亮丽又接地气，这里的人民即开放兼容又热爱家乡。德国之声带你到北威州的首府走走看看，相信你一定会爱上它！
杜塞尔多夫附近发生重大火车相撞事故。一列地区客运火车撞向停在轨道上的货运列车。由于火车司机提前采取了制动措施，阻止了一场更为惨重的事故。
从2014年开始，国际乒联就规定在国际大赛中采用塑料球，取代此前用了一百多年的赛璐珞球。尽管新球的标准尺寸与以往几乎相同，但是在4月的亚锦赛以及本周开打的杜塞尔多夫世乒赛上，“球”依然是一个各方都关心的话题。
29日，第54届世界乒乓球锦标赛在德国杜塞尔多夫正式揭开帷幕。突然而至的暑气也给球台上激烈的比赛更增添了几分热度。世界排名第一的中国球员马龙和丁宁将在男女单打中早早遇上德国、日本及新加坡的劲敌，令观众翘首期待。
中国乒乓球国家队女队主教练孔令辉在世乒赛开赛前接受德国之声采访时表示，中国球员对比赛新规则使用的新球的掌控已经稳定，另外对包括上个月在亚锦赛上横扫中国女乓三大主力的日本小将平野美宇在内的大量对手已经进行了全面的分析，各路强手尽可放马过来。
德国北威州首府杜塞尔多夫火车站周四晚间发生袭击事件，嫌疑人手持斧头攻击民众，造成多人受伤。当地警方大批出动，并逮捕作案嫌疑人。官方消息称，此人心智失常，本次事件并非恐怖袭击。
德国警方周三宣布抓获一名爆炸袭击案嫌犯。他涉嫌在杜塞尔多夫的一处火车站放置钢管炸弹，而作案时间是2000年。
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