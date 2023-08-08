 杜塞尔多夫：发现二战炸弹，1.3万居民撤离 | 德国新闻 | DW | 08.08.2023

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德国新闻

杜塞尔多夫：发现二战炸弹，1.3万居民撤离

在当局试图拆除炸弹的过程中，当地一所学校的两个房间被用作受影响居民的临时庇护点。这不是德国大城市第一次挖出二战时期未爆炸的炸弹。

杜塞尔多夫警方封锁了距离炸弹方圆500米的街区

杜塞尔多夫警方封锁了距离炸弹方圆500米的街区

（德国之声中文网）德国杜塞尔多夫市发现一枚二战时期的未爆炸弹，消防人员周一（8月7日）晚间表示，大约1.3万居民被要求暂时从家中撤离。

据报道，这枚美国制造的炸弹重500公斤。

市政府表示，消防人员预计将在当日夜间拆除炸弹。警方已封锁炸弹发现地点500米半径范围内的道路。

与此同时，当地学校的两个房间被用来供受影响的居民使用。

未爆炸弹在德国并不罕见

经过该市的长途火车因炸弹的发现而中断，几条当地巴士和电车线路也被停运。

二战结束78年后，许多德国城市的地下仍然存在未爆炸的炸弹，这些炸弹经常在建筑工地和其他挖掘地点被发现。

2020年，在法兰克福挖出一枚类似大小的英国炸弹后，1.3万人被迫撤离。

2021年12月，一枚二战时期的炸弹在慕尼黑的一个建筑工地爆炸，造成4人受伤。

  • Unexploded ordnance (UXO or sometimes also abbreviated to UO), unexploded bombs (UXBs), or explosive remnants of war (ERW) are explosive weapons such as bombs, shells, grenades, land mines, naval mines and cluster munitions that did not explode when they were deployed. Unexploded ordnance still poses the risk of detonation, even decades after they were used or discarded.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    未引爆的弹药

    二战结束后，由于种种原因未能引爆的炮弹、手雷、地雷、火箭弹等各类弹药遗留在当地，形成巨大的危险。即便过了几十年，这些弹药依然有爆炸的风险。

  • Between 1940 and 1945, US and British forces dropped 2.7 million tons of bombs on Europe. Half of those bombs targeted Germany. Experts estimate that close to a quarter of a million bombs did not explode due to technical faults. Thousands of these bombs are still hidden underground, sometimes a few meters down and sometimes just below the surface.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    25万枚哑弹

    1940年至1945年间，英美两国的轰炸机总共在欧洲战场投掷了270万吨的炸弹，其中有半数落在德国。专家估计，当时大约有25万枚炸弹发生了故障，没能引爆。如今，德国境内依然留存有大量的未引爆炸弹。

  • The industrial Ruhr area and the Lower Rhine region were heavily bombed, as were the cities of Dresden, Hamburg and Hanover. So this is where most of the unexploded ordnance is found. Bombs are usually unearthed during construction work or are discovered during the examination of historical aerial images. Experts say it could still take decades to clear all of the remaining unexploded ordnance.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    哪里炸弹最多？

    当年受到盟国空军“特殊照顾”的鲁尔区、莱茵河下游地区、德累斯顿、汉堡、汉诺威、柏林等地，如今也自然是未引爆弹药的重灾区。通常，这些炸弹会在施工时被发现，有时，专业人员也会在研究历史航拍资料时发现这些炸弹的影踪。专家估计，彻底清除这些炸弹，还需要好几十年的时间。

  • When confronted with the discovery of an UXO, UO or a UXB, bomb disposal experts have to decide whether to defuse it or to carry out a controlled explosion. Many have lost their lives on the job. German authorities are under pressure to remove unexploded ordnance from populated areas. Experts argue that the bombs are becoming more dangerous as time goes by due to material fatigue.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    巨大的风险

    一旦发现了二战时期的未引爆炸弹，拆弹专家有两个选择：拆除引信，或者将其在受控状态下引爆。这是一份危险的职业，许多拆弹专家不幸丧生。在人口密集的地区，政府当局面临着不小的压力：专家警告，年代越是久远，引信失效导致炸弹突然爆炸的风险就越高。

  • Eleven bomb technicians have been killed in Germany since 2000, including three who died in a single explosion while trying to defuse a 1,000-pound bomb on the site of a popular flea market in Gottingen in 2010.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    高危职业

    2000年之后，已经有11名拆弹专家因公殉职。2010年，哥廷根市的跳蚤市场内发现了一枚大约半吨重的炸弹，3名拆弹专家在试图拆除引信时不幸身亡。

  • A 1.8-tonne bomb dropped by Britain’s Royal Air Force (RAF) was found in the city centre of Augsburg on December 20, 2016. The find prompted a large scale bomb disposal operation and consequently the evacuation of over 54,000 people on December 25. To date, this remains the biggest evacuation for the removal of World War II unexploded ordnance in Germany.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    疏散行动

    迄今为止最大规模的炸弹疏散行动发生在2016年12月。一枚1.8吨重的英国炸弹在德国南部的奥格斯堡市中心被发现。拆除炸弹时，当局疏散了总共5.4万居民。

  • Authorities conducted another big bomb disposal operation in May 2017, with 50,000 residents in the north-western city of Hanover forced to evacuate their homes. Thirteen unexploded ordnances from the 1940s were removed. Hanover was a frequent target of Allied bombing in the latter years of the war. On October 9, 1943, some 261,000 bombs were dropped on the city.

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    一气呵成

    2017年5月，汉诺威也疏散了5万居民，一口气排除了13枚炸弹。

  • Berlin vor Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (picture-alliance/dpa/Polizei Berlin)

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    排除炸弹 柏林瘫痪

    2018年4月20日中午，柏林市中心大片区域被警方封锁。上万居民被疏散，柏林中央火车站也停止运行数小时。这是因为警方需要在火车站北侧排除一枚二战时期遗留的英国空军炸弹，重达0.5吨。

  • Deutschland Frankfurt | Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe

    德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹

    法兰克福再现500公斤遗留炸弹

    德国法兰克福2020年12月6日又发现了一枚500公斤的二战遗留炸弹。相关部门特别设立半径700米的疏散区，近1.3万人被紧急疏散。在当天下午3点半左右，炸弹被顺利拆除。

    作者: Aasim Saleem


(德新社，法新社)

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