杜塞尔多夫：发现二战炸弹，1.3万居民撤离

（德国之声中文网）德国杜塞尔多夫市发现一枚二战时期的未爆炸弹，消防人员周一（8月7日）晚间表示，大约1.3万居民被要求暂时从家中撤离。

据报道，这枚美国制造的炸弹重500公斤。

市政府表示，消防人员预计将在当日夜间拆除炸弹。警方已封锁炸弹发现地点500米半径范围内的道路。

与此同时，当地学校的两个房间被用来供受影响的居民使用。

未爆炸弹在德国并不罕见

经过该市的长途火车因炸弹的发现而中断，几条当地巴士和电车线路也被停运。

二战结束78年后，许多德国城市的地下仍然存在未爆炸的炸弹，这些炸弹经常在建筑工地和其他挖掘地点被发现。

2020年，在法兰克福挖出一枚类似大小的英国炸弹后，1.3万人被迫撤离。

2021年12月，一枚二战时期的炸弹在慕尼黑的一个建筑工地爆炸，造成4人受伤。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 未引爆的弹药 二战结束后，由于种种原因未能引爆的炮弹、手雷、地雷、火箭弹等各类弹药遗留在当地，形成巨大的危险。即便过了几十年，这些弹药依然有爆炸的风险。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 25万枚哑弹 1940年至1945年间，英美两国的轰炸机总共在欧洲战场投掷了270万吨的炸弹，其中有半数落在德国。专家估计，当时大约有25万枚炸弹发生了故障，没能引爆。如今，德国境内依然留存有大量的未引爆炸弹。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 哪里炸弹最多？ 当年受到盟国空军“特殊照顾”的鲁尔区、莱茵河下游地区、德累斯顿、汉堡、汉诺威、柏林等地，如今也自然是未引爆弹药的重灾区。通常，这些炸弹会在施工时被发现，有时，专业人员也会在研究历史航拍资料时发现这些炸弹的影踪。专家估计，彻底清除这些炸弹，还需要好几十年的时间。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 巨大的风险 一旦发现了二战时期的未引爆炸弹，拆弹专家有两个选择：拆除引信，或者将其在受控状态下引爆。这是一份危险的职业，许多拆弹专家不幸丧生。在人口密集的地区，政府当局面临着不小的压力：专家警告，年代越是久远，引信失效导致炸弹突然爆炸的风险就越高。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 高危职业 2000年之后，已经有11名拆弹专家因公殉职。2010年，哥廷根市的跳蚤市场内发现了一枚大约半吨重的炸弹，3名拆弹专家在试图拆除引信时不幸身亡。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 疏散行动 迄今为止最大规模的炸弹疏散行动发生在2016年12月。一枚1.8吨重的英国炸弹在德国南部的奥格斯堡市中心被发现。拆除炸弹时，当局疏散了总共5.4万居民。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 一气呵成 2017年5月，汉诺威也疏散了5万居民，一口气排除了13枚炸弹。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 排除炸弹 柏林瘫痪 2018年4月20日中午，柏林市中心大片区域被警方封锁。上万居民被疏散，柏林中央火车站也停止运行数小时。这是因为警方需要在火车站北侧排除一枚二战时期遗留的英国空军炸弹，重达0.5吨。

德国的特殊烦恼：二战遗留炸弹 法兰克福再现500公斤遗留炸弹 德国法兰克福2020年12月6日又发现了一枚500公斤的二战遗留炸弹。相关部门特别设立半径700米的疏散区，近1.3万人被紧急疏散。在当天下午3点半左右，炸弹被顺利拆除。 作者: Aasim Saleem



(德新社，法新社)

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