杜伊斯堡叫停同华为的合作

（德国之声中文网）杜伊斯堡市同中国通讯业巨头华为的合作已被叫停。杜伊斯堡市政府发言人向《南华早报》证实了这一消息。

据《南华早报》和德国《商报》报道，该市同华为的合作协定已经于今年十月到期，合作关系是否会继续下去，目前尚无定论。杜伊斯堡市政府尚在等待联邦政府和欧盟对这项合作的评估。这位女发言人表示，德国政府和欧盟将考虑包括中俄关系在内的诸多因素后，再就杜伊斯堡同华为是否应继续合作做出评估。而杜伊斯堡政府则会在柏林和布鲁塞尔做出评估之后，再重新定位同华为的关系。

2017年，杜伊斯堡就同华为签署了合作协定，而重点则是在"智能城市"领域开展合作。按照协定，华为将帮助杜伊斯堡市建造新型数码基础设施。批评者则认为，这类合作将导致中国政府可以直接获取德国民众的私人信息。按照中国的相关法律，私营企业也必须承担信息公开的义务。但杜伊斯堡市政府则认为这类担忧毫无根据。

杜伊斯堡市政府发言人对同华为迄今为止的合作关系表示满意。他表示，该市尽管并没有使用华为的设备，但同华为的会谈也对一些项目的实施起到了积极作用，比如杜伊斯堡市的道路自动清扫车和智能路灯项目。

过去几个月以来，德国政界正在重新审视对华关系，在同中国开展经贸合作的问题上，也比数年前变得更加谨慎。就在本周三，德国政府刚刚叫停了中资企业收购德国芯片厂的计划。

而过去几年当中，对华为的质疑声越来越高。批评者认为，华为同中国政府关系密切，相当于中国政府的特洛伊木马。情报部门警告说，一旦在通讯网络等敏感基础设施中采用华为产品，德国就有可能会面临渗透及破坏的风险。

（综合报道）

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