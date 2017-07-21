村上春树新书在香港被列“不雅”千人联署抗议

（德国之声中文网）香港司法机构淫秽物品审裁处将日本作家村上春树2017年出版的小说《刺杀骑士团长》定性为"不雅"，在香港社会引起反弹。21个民间团体发起网络请愿，至本周四（7月26日），已有2100人参加联署，呼吁审裁部门撤消这一定级。

请愿书称，将这部小说定为不雅物品，"令香港蒙羞"，强调这位69岁的著名作家的作品以前从来没被定为有伤风化，在香港、台湾没有过，在中国大陆也没有。英文《南华早报》引述该请愿书称，"如果这成为一个先例，香港将变成中国最保守的地方"。

性爱描写

村上春树的这本新书的一开始，情节围绕主人公--一名肖像画家突然面对妻子提出离婚的要求。书中有几处性爱描写，同村上前几部作品相比，并不显得更为突出。

本月早些时候，香港电影、报刊及物品管理办事处表示，接到公众投诉，指村上的这部小说有"露骨的性爱细节"，因此提请淫秽物品审裁处审核。该机构遂将此书定为"不雅"级。根据香港的三级分级制度，第一类为无碍，第二类（不雅）物品发布范围受限，第三类（淫褻）物品则一律不得发布。

本周二结束的香港书展上，参展商接到指令将《刺杀骑士团长》中文译本下架。按照规定，公共图书馆禁止将该书借阅给18岁以下的读者。书店则禁止将此类书籍出售给未成年人，出售时还须加密封套，并附带统一的警示文字"本物品内容可能令人反感；不可将本物品派发、传阅、出售、出租、交给或出借予年龄未满18岁的人士，或将本物品向该等人士出示、播放或放映。"

雨伞运动支持者

香港民间活动人士担心，村上春树小说遭审查是当局试图限制言论自由的又一举动。多次被提名诺贝尔文学奖的村上春树本人尚未对这一事件置评。据报道，村上春树曾公开对2014年香港民众要求更多自治权利的雨伞运动表达支持。