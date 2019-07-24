李鹏遗体火化 北京、港澳降半旗悼念

（德国之声中文网）据中国官方新华社报道，中国前总理李鹏遗体周一（7月29日）火化。这则消息中称李鹏为"久经考验的忠诚的共产主义战士"，"党和国家的卓越领导人"。

在此前中共中央发布的讣告中，称"1989年春夏之交的政治风波中，在以邓小平同志为代表的老一辈无产阶级革命家坚决支持下，李鹏同志旗帜鲜明，和中央政治局大多数同志一道，采取果断措施制止动乱，平息反革命暴乱，稳定了国内局势，在这场关系党和国家前途命运的重大斗争中发挥了重要作用"。

法新社报道称，上周因病去世的李鹏，因在1989年六四事件、军队血腥镇压民主运动中扮演的角色，而被人权人士批评是"北京屠夫"。

周一，天安门广场升旗仪式升至半旗。数百名游客在阴雨的天空下观看这一仪式。一名从陕西来的游客向法新社表示："他是个意志坚定的人。"

香港也降半旗。港府新闻公报称，按照中央人民政府通知，港府下半旗以悼念已故國務院原總理、前全國人民代表大會常務委員會委員長李鵬。

新华社报道称，人民大会堂、各级政府所在地、对外海空港口、驻外使馆等也降半旗。

李鹏任总理11年，至1998年。他任被称为"橡皮图章"的全国人大委员长至2003年。法新社评述说，尽管1989年派军队镇压的决定是邓小平领导下的集体决定，但李鹏被广泛认为对血腥镇压负有责任。这一评价对他如影随形直到2003年其官方政治生涯的终结。

苗子/叶宣（法新社）