李鹏：民望最低的中国总理

（德国之声中文网）在1949年中共建政以来出任总理的政治人物中，除了开国元勋周恩来之外，李鹏无疑是其中资历最深者。在其政治生涯中，李鹏担任了十年总理（1988年到1998年），十五年政治局常委（1987年到2002年），还曾担任五年名义上国家最高权力机关-全国人大的常委会委员长（1998年到2003年）。但是，李鹏在中国政坛及社会中的名望却几乎是历届总理中最低的。这一点直到其去世也没有改变，而其症结无疑是1989年的六四事件。

六四事件

1989年民主运动爆发时，时任总理的李鹏被普遍视为政府中的保守派代表人物之一，支持邓小平的镇压立场，反对赵紫阳等人通过和平方式平息学生运动的主张。在六四镇压前夕，李鹏出面在首都党政军干部大会上发表一篇言辞激烈的讲话，宣布要"采取坚决有力的措施，旗帜鲜明地制止动乱"。尽管李鹏在发言中也承认学生"有爱国热情，希望促进民主，整治腐败，这同党和政府要努力实现的目标是一致的"，但这篇被称为"五一九讲话"的言论依然引发学生和社会强烈反弹，被认为是镇压的前奏。一天之后，李鹏作为总理签署"戒严令"。

中国历史学者章立凡表示："由于他（李鹏）在当时所处关键位置，经他发表了五一九党政军大会的讲话。因为赵紫阳拒绝讲话，所以这个责任就落到他头上，这个历史责任他就逃不掉了。"章立凡认为，李鹏尽管在六四事件中扮演重要角色，但并非最主要的责任人："他自己好像也很在意这一点，所以经常要用各种方式来替自己洗刷。"

德国中国问题专家基希贝格尔（Sarah Kirchberger）认为："迄今为止，对于六四事件的具体决策过程，各方提供的信息并不一致，因此无法做出历史定论。即便如此，李鹏在学生运动激化的过程中起到重要影响是毫无疑问的。"

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，紫禁城前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和友人在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



中国官方7月23日发表的李鹏讣告中谈及这段历史时如此表述：“1989年春夏之交的政治风波中，在以邓小平同志为代表的老一辈无产阶级革命家坚决支持下，李鹏同志旗帜鲜明，和中央政治局大多数同志一道，采取果断措施制止动乱，平息反革命暴乱，稳定了国内局势，在这场关系党和国家前途命运的重大斗争中发挥了重要作用。”

"关键时刻"

据称李鹏曾经打算将自己在六四时期的日记编纂成书，并起名为《关键时刻：李鹏六四日记》。2010年，位于香港的新世纪出版社曾计划要发行此书，该出版社负责人则恰恰是赵紫阳秘书鲍彤的儿子鲍朴。尽管并没有直接证据证明这本书确实为李鹏本人作品，但许多人都对此坚信不疑，主要理由是：中国官方既没有就此公开"辟谣"，李鹏也没有就此发表任何声明。

但是，几经转折之后，鲍朴在原定日期之前四天宣布放弃出版该书，理由是"有关机构最近提供的版权信息使出版社重新评估了版权问题。"外界普遍认为，中共施压才是其中关键原因，而这也被一些分析家视为该书真实性的又一个佐证。

除了这本没有得到确认的《李鹏六四日记》之外，李鹏在退休之后著述颇丰，其中尤为引人注目的是2014年7月出版的《李鹏回忆录（1928～1983）》。这套回忆录由李鹏亲自完成，详细记述了他从出生到1983年的人生历程。而选择1983年作为回忆录的结束年份也颇为令人寻味，这一年，李鹏出任副总理，而时任总理正是赵紫阳。

六四运动让李鹏声望大跌，在1993年8届人大会议上，李鹏仅以88.63%的得票率得以连任国务院总理，反对票多达210票。其实，在1989年之前，李鹏虽然没有什么突出的个人作为，但其政治之路却还算是相当顺遂。

烈士后代

按照中国官方媒体报道，1928年10月20日，李鹏出生在一个中共"革命家庭"，其父亲李硕勋曾任中央军委委员、中共江苏省委军委书记，而其母赵君陶则是中共早期领导人之一、周恩来留法同学赵世炎的妹妹。1931年，李硕勋在海南被捕身亡。作为烈士子女，三岁丧父的李鹏此后在中共的安排下随母亲辗转四川、延安等地生活求学。

1945年，年仅17岁的李鹏在延安加入中共。1945年到1955年，李鹏前往莫斯科动力学院留学，专业为水力发电，在留苏期间还曾担任中国留苏学生会总主席。

此后李鹏的职业生涯一直与水力发电行业紧密相关。1955年开始，他先后在东北的丰满发电厂和阜新发电厂担任总工程师及厂长等重要职位。1966年，李鹏调任北京供电局党委代理书记，这才正式进入首都政治圈。之后李鹏先后出任电力工业部部长和水利电力部副部长。

三峡争议

如果说李鹏政治生命中的最大争议无疑是六四的话，那排在第二位的就是"三峡工程"。在长江三峡地区修建水利工程的设想早已有之，但公众舆论对此工程一直存在巨大意见分歧。反对意见认为，三峡工程可能带来严重的移民、环境和安全等问题。而支持者则坚称，三峡工程能够解决长江水患并提供发展经济所急需的电力。

这场争论一直持续到1992年3月，李鹏领导的国务院将工程议案提交第七届全国人民代表大会第五次会议审议。该提案在一向被外界称为"橡皮图章"的中国人大也遭到了强大阻力，最终虽然得以通过，投票结果却是1767票赞成，177票反对，664票弃权。

由于李鹏出身于水利系统，并且三峡工程在其总理任内通过并开工，因此人们普遍认为李鹏在其中起到了重要的推动作用。中国历史学家章立凡认为，这未必符合历史事实："其实最终的决策，当然跟他在总理任内，跟他所处的水电系统这种利益有关。但是当时其实几位中共的大佬在三峡的决策中起拍板作用，这个才是根本的。"

政治家族

在2002年卸任全国人大常委会委员长职务后，李鹏从政坛正式退隐。与其多年搭档江泽民相比，李鹏的退休生活相对低调，并没有太多的公开行程。但是，近年来有关其家族的腐败传闻却时常可闻。李鹏的儿子李小鹏曾担任电力集团中国华能集团公司总经理，现任中国交通部部长，而女儿李小琳则在任中国电力国际发展有限公司董事长之后，投身商界。

在北京学者章立凡看来，李鹏虽然思想保守僵化，家族经商造成形象不佳，但他本人涉及腐败的可能性却不大。李鹏和江泽民的政治组合"赶上了一个经济上升的时期"，其主要任务是维持中国经济发展。在这一点上，"他没有起什么太负面的作用"："尽管在任内乏善可陈，且有六四事件的巨大阴影，但李鹏实确实忠实于中共信仰或其执政利益。所以我觉得他也就是一个比较符合中共标准的共产党人。"