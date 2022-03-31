李顯龍稱俄侵烏令中國「尷尬」 新加坡站什麼立場？

（德國之聲中文網）新加坡總理李顯龍週三（3月30日）在華府智庫「外交關係協會」座談上提到，俄羅斯入侵烏克蘭給中國帶來了「尷尬的問題」，因為它違反了北京嚴守的領土完整、主權和不干涉原則。

李顯龍談到俄國斯入侵烏克蘭時說：「如果你能對烏克蘭這樣做，如果頓巴斯可以被認為是飛地，也許是共和國...」接著，主持人、協會主席哈斯（Richard Haas）接他的話說：「那台灣怎麼辦？」李顯龍接著說：「或者非漢族中國的其他地區？所以，這是一個非常困難的問題。」

李顯龍表示，希望維持台灣海峽的現狀，反對非和平性的改變。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴德國之聲，李顯龍認為台灣海峽是該地區潛在的不穩定區域，認識到維持現狀對該地區包括新加坡的穩定和經濟發展的好處。

他說：「鑑於最有可能發起非和平行動的行為體是中國，李克強可能希望北京能夠保持克制。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江對德國之聲表示，新加坡一貫強調地區和平，過去也曾提醒美國在台海問題上要保持謹慎，這個立場沒有改變。

新加坡親美或親中？

大多數亞洲國家都沒有對俄羅斯實施制裁，新加坡是迄今為止東南亞唯一這樣做的國家。莊嘉穎告訴德國之聲，新加坡的利益和其他東協成員國，或是其最大的貿易夥伴中國不同。

他說：「作為一個較小的國家，新加坡更依賴於國際法和規範來約束較大的行為者，並認為它需要在主權問題上採取明確的立場，特別是當它涉及對另一個國家的直接入侵時。」

李明江則表示，新加坡這樣做也是為了在東南亞，甚至是亞太倡導要遵守國際法和國際關係原則，希望其他國家，包括新加坡的鄰國，「要在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭吸取教訓，不要輕易忽視國際準則，踐踏國際法。」

莊嘉穎提到，作為一個金融中心，新加坡的經濟可能比其鄰國更容易受到制裁，也說注意到雖然中國表面上表示制裁對於解決衝突沒有用，但「中國的金融機構和其他企業也一直在默默地遵守對俄羅斯的制裁」。

但對於有人以新加坡是美國的長期盟友作為解讀，他說，雖然新加坡與美國有著密切的工作關係和戰略夥伴關係，但新加坡不是美國的盟友。

他說：「美國沒有向新加坡提供正式的安全保證，新加坡也沒有與美國的集體安全義務。這是一個常見的誤解，源於美國和新加坡之間經常發生的密切合作，但新加坡並不是美國的盟友。」

李明江強調，新加坡在俄烏戰爭上的立場和做法與新美、新中或中美關係無關，是新加坡獨立自主的外交決策。

新加坡在美中間取得平衡

中美兩大經濟體關係惡化，莊嘉穎說，新加坡可能會繼續努力在美國和中國之間尋找一些空間，以便在其中運作。然而，隨著美中關係的日趨緊張，這樣做將會越來越具有挑戰性。

對於即將到來的東協與美國的峰會，莊嘉穎認為，李顯龍政府的一貫做法是採取鼓勵各方對話的立場。新加坡不會是任何一方的傳聲筒，「東協其他成員國有自己的想法，東盟需要通過共識來運作」。

李明江說，新加坡在東協最重要的工作是推動各國經濟合作，以及東協能「團結一致」有共同的立場，希望在地區多邊安全協商扮演中心角色，不要被削弱或取代。他說新中關係過去一直很友好，也不斷加強合作，應該是「正面的發展」，不會受到影響。

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